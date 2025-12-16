घर गिराने पर रोक

संक्षेप: उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा दुष्कर्म के आरोपी बुजुर्ग के घर को गिराने की कार्रवाई पर रोक के गहरे अर्थ हैं। अदालत ने इतनी सर्दी में किसी घर को गिराने के कदम को उचित ही अमानवीय माना है। वैसे भी, अवैध रूप से निर्मित इमारतों को गिराने के तय कायदे-कानून हैं…

उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा दुष्कर्म के आरोपी बुजुर्ग के घर को गिराने की कार्रवाई पर रोक के गहरे अर्थ हैं। अदालत ने इतनी सर्दी में किसी घर को गिराने के कदम को उचित ही अमानवीय माना है। वैसे भी, अवैध रूप से निर्मित इमारतों को गिराने के तय कायदे-कानून हैं, जिनके पालन में चूक नहीं होनी चाहिए। गौरतलब है, मई में नैनीताल में घटी दुष्कर्म की उस घटना के बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैल गया था और उग्र भीड़ ने कई दुकानों व रेस्तरां में जमकर तोड़-फोड़ कर दी थी। स्थानीय नगरपालिका परिषद ने तब आनन-फानन में आरोपी के घर पर अवैघ रूप से बने होने का नोटिस चस्पां कर उसे तीन दिन में खाली करने की चेतावनी जारी की थी, ताकि उसे गिराया जा सके, मगर हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से उस समय भी प्रशासन को अपनी कार्रवाई रोकनी पड़ी। नगरपालिका परिषद के अधिकारियों ने माना था कि अवैध निर्माण को गिराने के जो मापदंड सुप्रीम कोर्ट ने तय किए हैं, उनके मुताबिक नोटिस नहीं था और इसलिए उसे वापस ले लिया गया था। उसके बाद जिला प्रशासन ने तय मानकों के अनुरूप अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया।

उत्तराखंड में इस प्रशासनिक तत्परता के पीछे जो भी वजहें तलाशी जाएं, मगर सार्वजनिक स्थलों के अतिक्रमण और अवैध निर्माण की कतई हिमायत नहीं की जा सकती और स्थानीय प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप कार्रवाई करने का पूरा अख्तियार है। उसे कार्रवाई करनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसे निर्माणों ने हमारे तमाम शहरों-कस्बों में एक अराजक स्थिति बना दी है। अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, जब केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तराखंड सरकार को आगाह किया था कि बड़े पैमाने पर अवैध खनन, अतिक्रमण व गैर-कानूनी निर्माण उसकी कुदरती आपदा की विभीषिका को बढ़ा रहे हैं और इनको दुरुस्त करने की जरूरत है। जाहिर है, अधिकारियों की मिलीभगत से ही लोगों ने पहाड़ी इलाकों में ऐसे निर्माण किए हैं, मगर खामियाजा सिर्फ उन्हें ही भुगतना पड़ता है, जबकि अधिकारी प्राय: बच निकलते हैं।