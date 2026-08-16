जरदारी के जहरीले बोल

पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने ‘अखंड भारत’ की अवधारणा के संदर्भ में जो कुछ कहा है, वह उनके बड़बोलेपन का तो प्रमाण है ही, पाकिस्तानी नेताओं की भारत को लेकर जो कुंठाएं हैं, उसका प्रकटीकरण भी है…

पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने ‘अखंड भारत’ की अवधारणा के संदर्भ में जो कुछ कहा है, वह उनके बड़बोलेपन का तो प्रमाण है ही, पाकिस्तानी नेताओं की भारत को लेकर जो कुंठाएं हैं, उसका प्रकटीकरण भी है। जरदारी ने फरमाया है कि ‘भारतीयों की अपनी सोच, अपना नजरिया है। वे अखंड भारत में यकीन रखते हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं, वे नहीं हैं। हम सहन करना जानते हैं।... पाकिस्तान में चार प्रतिशत हिंदू हैं और वे यहां उतने ही आजाद हैं, जितने कहीं और। वे भारत के बजाय पाकिस्तान में रहना पसंद करते हैं।’ राष्ट्रपति जरदारी की इस तकरीर से साफ पता चलता है कि उनका इतिहास-बोध बेहद कमजोर है, वरना वह अपने मुल्क में हिंदुओं के ‘चार फीसदी’ होने को फख्र से नहीं, शर्म से याद करते, क्योंकि सन् 1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया था, तब वहां 14.6 फीसदी हिंदू बसते थे और उसकी सबसे ताजा जनगणना, जो 2023 में मुकम्मल हुई है, बता रही है कि अब वे महज 2.17 फीसदी रह बचे हैं। यानी, राष्ट्रपति जरदारी को यह भी ठीक-ठीक मालूम नहीं कि उनके मुल्क में कितने फीसदी हिंदू रह गए हैं? कहां गए वे बाकी हिंदू‌? वे किस ‘सहन’ के शिकार हुए? हिंदू आबादी तो बांग्लादेश में भी घटती चली गई है!

पाकिस्तान में पहले दिन से आज तक न सिर्फ हिंदुओं, बल्कि अन्य अल्पसंख्यक समुदायों- ईसाइयों और सिखों -के साथ भी ज्यादतियां होती रही हैं और वहां ईश निंदा कानून की आड़ में जबरिया धर्मांतरण और विवाह पर एमनेस्टी इंटरनेशनल तक अपनी गहरी चिंता जता चुका है। इसके बरक्स भारत दुनिया भर में इस बात की एक मिसाल है कि जहां का बहुसंख्यक समाज सहिष्णु होता है, वहां की अकलीयत आबादी किस तेजी से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ती है। ऐसा नहीं कि भारत में प्रतिक्रियावादी नहीं हैं या यहां सांप्रदायिक दंगे नहीं होते, मगर भारतीय समाज का पूरा ताना-बाना सहिष्णुता और सह-अस्तित्व के दर्शन पर आधारित है, इसीलिए प्रतिक्रियावादी यहां जल्द ही अलग-थलग पड़ जाते हैं। जरदारी को पता होना चाहिए कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में भारत के हिंदुओं के साथ इसके मुसलमानों ने भी शाना-ब-शाना दुश्मन से मोर्चा लिया था। ऐसी एकता ‘बर्दाश्त’ करने से नहीं, बराबरी का एहसास होने से आती है।