सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर रोक लगाने से इनकार करते हुए जो दिशा-निर्देश जारी किए हैं, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। इस अधिनियम के विरोधी जहां इसे पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे, वहीं इसके समर्थक बचाव में डटे थे…

सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर रोक लगाने से इनकार करते हुए जो दिशा-निर्देश जारी किए हैं, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। इस अधिनियम के विरोधी जहां इसे पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे, वहीं इसके समर्थक बचाव में डटे थे। वक्फ सुधार की इस कोशिश पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे। पहली बात तो यह कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधन अधिनियम को पूरी तरह से गलत नहीं ठहराया है, मतलब, अधिनियम नए निर्देशों के साथ देश में लागू किया जा सकता है। दूसरी बात, एक आशंका यह जताई जा रही थी कि वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों का वर्चस्व हो जाएगा, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसका उपाय कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देशित किया है कि केंद्रीय सलाहकार निकाय में चार से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे और राज्य वक्फ बोर्डों में तीन से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए। न्यायालय ने अधिनियम से भी दो कदम आगे बढ़कर यह साफ कर दिया है कि वक्फ बोर्डों का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम ही होना चाहिए। अब सुनिश्चित हो गया है कि वक्फ बोर्ड में मुस्लिमों की आवाज का ही प्रभुत्व रहेगा।

तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ संबंधी फैसला लेने के मामले में जिलाधिकारी की शक्तियों में कटौती कर दी है। इससे भी वक्फ बोर्ड की ताकत बढ़ी है। चौथी बात, अब यह जरूरी नहीं कि पांच वर्ष से मुसलमान रहा व्यक्ति ही वक्फ कर सकता है। इस विवादास्पद प्रावधान को न्यायालय ने किनारे कर दिया है, इससे भी वक्फ बोर्ड की मजबूती बढ़ेगी। हालांकि, इस अधिनियम को लागू करने में राज्य सरकारों की भी भूमिका होगी और राज्य सरकारें अपने हिसाब से वक्फ प्रबंधन संबंधी फैसले ले सकेंगी। कुल मिलाकर, सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ-पक्ष के संदेहों को दूर कर दिया है और अब इस कानून का स्वागत होना चाहिए। पांचवीं बात यह है कि केंद्रीकृत पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के अनिवार्य पंजीकरण में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। वास्तव में, केंद्र सरकार तमाम वक्फ संपत्तियों के दस्तावेज को ऑनलाइन करना चाहती है और ऐसा करना समय के हिसाब से जरूरी भी है। जब हर किसी के सामने दस्तावेज उपलब्ध रहेंगे, तो इससे वक्फ की संपत्ति को लेकर संशय की स्थिति नहीं बनेगी। वक्फ के उचित प्रबंधन के लिए उसके दस्तावेजों का दुरुस्त होना जरूरी है और यह मांग काफी पहले से हो रही थी, जिस पर न्यायालय ने मुहर लगा दी है। दस्तावेजों के दुरुस्त होने पर अल्पसंख्यक समाज में भी पारदर्शिता बढ़ेगी और इसका लाभ पूरे समाज को मिलेगा।