हरित पटाखे मंजूर

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय ने हरित पटाखों को हरी झंडी दिखाकर जहां एक बड़े वर्ग को खुश कर दिया है, वहीं एक वर्ग ऐसा भी है, जो प्रदूषण की आशंका से चिंतित है। इसमें कोई दोराय नहीं कि आम जनभावना और सरकारों की गुहार के सामने सर्वोच्च न्यायालय ने उदारता का परिचय दिया है। जब दीपावली के दिन देश भर में पटाखों का उपयोग होता है, तब केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को प्रदूषण के नाम पर आतिशबाजी से वंचित करना सामान्य रूप से अतार्किक लगता है। स्वाभाविक बात है, पटाखे अगर बुरे हैं, तो पूरे देश के लिए बुरे हैं और प्रतिबंध भी पूरे देश में लगना चाहिए, पर समाज के कुछ ऐसे पहलू होते हैं, जहां समझौते मजबूरी बन जाते हैं। किसी भी लोकतंत्र में तंत्र का संचालन स्थानीय लोक के हाथों में होता है। लोकतंत्र में यही प्रक्रिया है कि लोगों ने सरकारों पर दबाव बनाया और सरकारों ने सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन किया। अब जब न्यायालय ने निवेदन मान लिया है, तब उसके सभी निर्देशों की पालना सुनिश्चित होनी चाहिए।

यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि मंजूरी केवल हरित पटाखों को मिली है, सामान्य किस्म के पटाखों के लिए राष्ट्रीय राजधानी के तमाम दरवाजे बंद ही रहेंगे। न्यायालय ने उचित ही स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दिल्ली-एनसीआर में सामान्य पटाखों की तस्करी को रोका जाए। हालांकि, पर्यावरणविद् सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वाकई दिल्ली में केवल हरित पटाखों का उपयोग होगा? हरित पटाखों और सामान्य पटाखों के बीच व्यावहारिक भेद कैसे किया जाएगा? क्या हरित पटाखों की वजह से दिल्ली की आबोहवा खराब नहीं होगी? क्या हरित पटाखों की वजह से शून्य प्रदूषण होता है? एक तरफ, प्रदूषण को रोकने के लिए एक कदम आगे बढ़ाना और फिर दो कदम पीछे खींच लेना, कहां तक उचित है? पटाखों पर दिल्ली में जो चर्चाएं हो रही हैं, उनसे तो यही लगता है कि प्रदूषण तो होगा, किंतु कम से कम हो, यह कौन सुनिश्चित कर पाएगा? लोगों को याद है, साल 2023 की दीपावली पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चोरी-छिपे ही सही, अपेक्षाकृत कम पटाखे इस्तेमाल हुए थे, पर साल 2024 में लोगों में पटाखों के साथ दीपावली मनाने का हठ-सा दिखा था और नतीजा यह कि जमकर प्रदूषण हुआ था। अनगिनत लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई थी। नि:संदेह, अदालती निर्देश से परे जाकर पटाखे बेचे-खरीदे और जलाए गए थे। लोगों की ओर से प्रशासन को यह संदेश दिया गया था कि कुछ भी हो जाए, हम पटाखों के साथ त्योहार मनाएंगे। क्या यह सही था... और क्या अब सही होगा? क्या दोषी पाए जाने पर विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित करने का निर्देश कारगर होगा?