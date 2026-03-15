भारतीय चुनाव आयोग द्वारा चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ ही सियासी सरगर्मी बहुत बढ़ गई है। अपने देश में फिलहाल जैसी राजनीतिक स्थिति है, उसमें ये पांचों क्षेत्र चुनावी रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं…

भारतीय चुनाव आयोग द्वारा चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ ही सियासी सरगर्मी बहुत बढ़ गई है। अपने देश में फिलहाल जैसी राजनीतिक स्थिति है, उसमें ये पांचों क्षेत्र चुनावी रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें से दो जगह – असम राज्य और पुडुचेरी केंद्रशासित प्रदेश में भाजपा सरकार में है, जबकि अन्य तीन राज्यों - तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में भाजपा की विरोधी सरकारें हैं। खास यह है कि असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को ही मतदान है, मतलब इन राज्यों में अब ज्यादा समय नहीं है। हालांकि, इन सभी जगहों पर चुनावी बिगुल बीते एक महीने से बज रहा है, अत: यह कहना सही नहीं होगा कि दलों को चुनाव प्रचार का समय नहीं मिला। हां, पहले के दौर में प्रचार के लिए कुछ ज्यादा समय मिलता था, अब उतना समय नहीं मिलता है। यह एक तरह से ठीक भी है, क्योंकि चुनाव की घोषणा के साथ ही, आचार संहिता लागू हो जाती है और बड़े सरकारी काम ठप्प हो जाते हैं। ऐसे में, चुनाव आचार संहिता के समय को कम करना प्रशंसनीय है।

यह कहने में कोई हर्ज नहीं कि जब राज्य सरकारों को काम के लिए ज्यादा समय मिल रहा है, तो उन्हें लोकलुभावन घोषणाओं के लिए भी ज्यादा समय मिल रहा है। मिसाल के लिए, चुनाव की घोषणा से ठीक पहले, एलपीजी की कमी के मद्देनजर तमिलनाडु की सरकार ने होटलों और क्लाउड किचन के लिए 2 रुपये प्रति यूनिट बिजली सब्सिडी की घोषणा की है। उधर, आचार संहिता लागू होने से कुछ ही घंटे पहले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंदू और मुस्लिम पुजारियों और मुअज्जिनों के मासिक मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि की घोषणा की है। अब उन्हें प्रति माह 2,000 रुपये मिलेंगे। इस चुनाव में शायद ही कोई ऐसी पार्टी होगी, जो सांप्रदायिक समूहों को लुभाने की कोशिश न कर रही हो। असम और केरल में भी ऐसी घोषणाएं हुई हैं। लोगों को रिझाने में कोई दल पीछे नहीं है। आज राज्य सरकारों के पास धन बढ़ा है, तो उन्हें अपने हिसाब से बांटने का हक है। हां, लोकलुभावन चुनावी घोषणाओं की निंदा होती है, पर इससे लोगों को सीधे लाभ भी होता है। हालांकि, ऐसी राजनीति में वोट खरीदने का आरोप किसी भी राजनीतिक दल का पीछा नहीं छोड़ता है। हां, यह सकारात्मक बात है कि चुनावी वादे अब अधिकाधिक पूरे होने लगे हैं और जनता के सभी वर्ग को कुछ न कुछ सीधे लाभ हो रहा है।