चुनाव की घोषणा
भारतीय चुनाव आयोग द्वारा चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ ही सियासी सरगर्मी बहुत बढ़ गई है। अपने देश में फिलहाल जैसी राजनीतिक स्थिति है, उसमें ये पांचों क्षेत्र चुनावी रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं…
भारतीय चुनाव आयोग द्वारा चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ ही सियासी सरगर्मी बहुत बढ़ गई है। अपने देश में फिलहाल जैसी राजनीतिक स्थिति है, उसमें ये पांचों क्षेत्र चुनावी रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें से दो जगह – असम राज्य और पुडुचेरी केंद्रशासित प्रदेश में भाजपा सरकार में है, जबकि अन्य तीन राज्यों - तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में भाजपा की विरोधी सरकारें हैं। खास यह है कि असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को ही मतदान है, मतलब इन राज्यों में अब ज्यादा समय नहीं है। हालांकि, इन सभी जगहों पर चुनावी बिगुल बीते एक महीने से बज रहा है, अत: यह कहना सही नहीं होगा कि दलों को चुनाव प्रचार का समय नहीं मिला। हां, पहले के दौर में प्रचार के लिए कुछ ज्यादा समय मिलता था, अब उतना समय नहीं मिलता है। यह एक तरह से ठीक भी है, क्योंकि चुनाव की घोषणा के साथ ही, आचार संहिता लागू हो जाती है और बड़े सरकारी काम ठप्प हो जाते हैं। ऐसे में, चुनाव आचार संहिता के समय को कम करना प्रशंसनीय है।
यह कहने में कोई हर्ज नहीं कि जब राज्य सरकारों को काम के लिए ज्यादा समय मिल रहा है, तो उन्हें लोकलुभावन घोषणाओं के लिए भी ज्यादा समय मिल रहा है। मिसाल के लिए, चुनाव की घोषणा से ठीक पहले, एलपीजी की कमी के मद्देनजर तमिलनाडु की सरकार ने होटलों और क्लाउड किचन के लिए 2 रुपये प्रति यूनिट बिजली सब्सिडी की घोषणा की है। उधर, आचार संहिता लागू होने से कुछ ही घंटे पहले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंदू और मुस्लिम पुजारियों और मुअज्जिनों के मासिक मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि की घोषणा की है। अब उन्हें प्रति माह 2,000 रुपये मिलेंगे। इस चुनाव में शायद ही कोई ऐसी पार्टी होगी, जो सांप्रदायिक समूहों को लुभाने की कोशिश न कर रही हो। असम और केरल में भी ऐसी घोषणाएं हुई हैं। लोगों को रिझाने में कोई दल पीछे नहीं है। आज राज्य सरकारों के पास धन बढ़ा है, तो उन्हें अपने हिसाब से बांटने का हक है। हां, लोकलुभावन चुनावी घोषणाओं की निंदा होती है, पर इससे लोगों को सीधे लाभ भी होता है। हालांकि, ऐसी राजनीति में वोट खरीदने का आरोप किसी भी राजनीतिक दल का पीछा नहीं छोड़ता है। हां, यह सकारात्मक बात है कि चुनावी वादे अब अधिकाधिक पूरे होने लगे हैं और जनता के सभी वर्ग को कुछ न कुछ सीधे लाभ हो रहा है।
निस्संदेह, राजनीतिक रूप से पश्चिम बंगाल का चुनाव सबसे खास है, जहां इस बार केवल दो चरणों में मतदान होने हैं। यहां चुनाव आयोग तारीफ का हकदार है। पिछली बार यहां आठ चरणों में मतदान हुए थे और आपराधिक तत्वों को ज्यादा मौके मिले थे। उम्मीद है, यहां चुनावी हिंसा कम होगी। यह चुनाव ममता बनर्जी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह चौथे कार्यकाल के लिए लालायित हैं। इस बार सबकी नजर पश्चिम बंगाल पर होगी। उधर, असम में लगातार दो बार से भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार है और इस बार भी वह कमजोर नहीं दिख रही है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक बहुत मजबूत है, तो केरल में सत्तारूढ़ वाम मोर्चा तीसरे कार्यकाल के लिए जोर लगा रहा है। वहां कांग्रेस के नेतृत्व वाले मोर्चे की राह आसान नहीं है। खैर, अगली सरकारों का चेहरा 4 मई को मतगणना के दिन सामने आ जाएगा। इस बार टक्कर तगड़ी है और चुनाव आयोग को ऐसी मुस्तैदी से अपने काम को अंजाम देना है, ताकि किसी को शिकायत का कोई मौका न मिले।
लेखक के बारे मेंHindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। करीब एक सदी से यह अखबार हिंदी भाषी पाठकों की पसंद बना हुआ है।
देश-दुनिया की Hindi News को पढ़ने के लिए यह अखबार लगातार पाठकों की पसंद
बना हुआ है। इसके अतिरिक्त समकालीन मुद्दों पर त्वरित टिप्पणी, विद्वानों के विचार और साहित्यिक सामग्री को भी लोग पसंद
करते रहे हैं। यहां आप ग्लोबल से लोकल तक के सभी समाचार एक ही स्थान पर पा सकते हैं। हिन्दुस्तान अखबार आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों की खबरें प्रदान करता है। दक्षिण भारत के
राज्यों की खबरें भी आप यहां पाते हैं।
इसके अतिरिक्त मनोरंजन, बिजनेस, राशिफल, करियर, ऑटो, गैजेट्स और प्रशासन से जुड़ी खबरें भी यहां आप पढ़ सकते हैं। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।