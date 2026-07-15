भ्रष्टाचार के खिलाफ
भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी भी राज्य सरकार या राजनेता का हर कदम सुखद और स्वागतयोग्य है। विपक्ष में बैठने वाले राजनेताओं के लिए भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन सत्ता में बैठे नेता कभी-कभार ही भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई विचार या…
भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी भी राज्य सरकार या राजनेता का हर कदम सुखद और स्वागतयोग्य है। विपक्ष में बैठने वाले राजनेताओं के लिए भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन सत्ता में बैठे नेता कभी-कभार ही भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई विचार या समाधान पेश करते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ समाधान पेश करने वालों की कड़ी में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय का भी नाम जुड़ गया है। उन्होंने लोगों से कहा है कि जब कोई रिश्वत मांगे, तो इनकार कर दीजिए। उनके राज्य में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी या सत्ता के दुरुपयोग में लिप्त किसी भी व्यक्ति को ऐसे कृत्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री का यह बयान ध्यान खींचता है, लेकिन क्या इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कदम कहा जा सकता है? दरअसल, फिल्म अभिनेता रहे मुख्यमंत्री की अपील में सिनेमाई भावुकता ज्यादा है। उन्होंने लोगों से कहा है कि मैं आपके साथ हूं। रिश्वत मांगने वालों से कहे दें कि हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा विजय इस राज्य पर शासन कर रहा है। जाहिर है, मुख्यमंत्री की इस बात पर तालियां खूब बजीं, लेकिन क्या वाकई उनकी सलाह व्यावहारिक है? क्या रिश्वत देने से इनकार करने या मुख्यमंत्री को भाई या बेटा बता देने से भ्रष्ट अधिकारी या नेता सुधर जाएंगे?
अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है। आम आदमी पार्टी के नेता भी जनता और अपनी पार्टी के स्वयंसेवकों को भ्रष्ट अफसरों को बेनकाब करने के लिए अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। यह पार्टी करीब एक दशक सत्ता में रही, लेकिन दिल्ली में कितने भ्रष्ट अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई? दरअसल, भ्रष्टाचारियों से लड़ने के दावे करना और उनके खिलाफ सक्रियता से लड़ने के बीच बहुत फासला है। यहां कथनी और करनी का अंतर विशाल हो जाता है। ओडिशा में आज भी याद किया जाता है कि वहां के मुखर मुख्यमंत्री बीजू पटनायक ने साल 1991 में सार्वजनिक रूप से नागरिकों को भ्रष्ट अधिकारियों को पीटने के लिए प्रोत्साहित किया था, लेकिन लगे हाथ यह भी कह दिया था कि पीटने से पहले मेरी मंजूरी के लिए मुझे एक टेलीग्राम भेज दें। अब तो वैसे टेलीग्राम का जमाना नहीं रहा, अब साइबर टेलीग्राम व अन्य सोशल मीडिया मंचों का जमाना है, लेकिन संचार माध्यमों की अत्याधुनिकता के बावजूद भ्रष्टाचार की शिकायत के मोर्चे में हम पिछली सदी में ही छूट गए हैं। भ्रष्टाचार की शिकायत करना पिछली सदी के समान ही कठिन है।
भ्रष्टाचार पर यदा-कदा होने वाले जन-सर्वेक्षण साफ बयान कर देते हैं कि देश में कहां-कितना भ्रष्टाचार है। बेशक, डिजिटलाइजेशन और ‘डायरेक्ट फंड ट्रांसफर’ होने की वजह से भ्रष्टाचार घटा है, लेकिन हमारी व्यवस्था में आंतरिक रूप से भ्रष्टाचार विरोधी सख्त उपायों का अभी भी अभाव है। अनेक दफ्तरों या सौदों में पैसों की लेन-देन में पर्याप्त पारदर्शिता नहीं आई है। यह सर्वविदित है कि रिश्वत में सीधे धन लेने के बजाय सेवा या सामग्री लेने का चलन बढ़ा है। हम एक ऐसे दौर में हैं, जब हमारे तंत्र के सबसे विश्वसनीय स्तंभ न्यायपालिका में भी गलत आचरण की खुली शिकायतें सबके सामने हैं। निस्संदेह, विजय जैसे ऊर्जावान मुख्यमंत्री से लोगों को उम्मीद करनी चाहिए। देश के एक अपेक्षाकृत संपन्न राज्य तमिलनाडु में अगर भ्रष्टाचार पर लगाम लगती है, तो लाभ पूरे देश को होगा। दूसरे राज्यों के लोगों को भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम बढ़ाने के लिए एक नई राह दिखाई पड़ेगी।
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