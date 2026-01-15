Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsओपिनियन ब्लॉगhindustan editorial column 16 January 2026
बंगाल से मांगा जवाब

बंगाल से मांगा जवाब

संक्षेप:

सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य पुलिस को नोटिस जारी करते हुए व्यवस्था की एक त्रासद पहेली को सुलझाने की कोशिश की है…

Jan 15, 2026 10:57 pm ISTHindustan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य पुलिस को नोटिस जारी करते हुए व्यवस्था की एक त्रासद पहेली को सुलझाने की कोशिश की है। बीते सप्ताह कोलकाता में आई-पीएसी के दफ्तर पर ईडी ने छापामारी की थी, जिसे रोकने या प्रभावित करने की कोशिश खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में की गई। ऐसी कोशिश क्यों हुई? इसकी सीबीआई जांच की मांग ईडी ने सर्वोच्च न्यायालय में की और न्यायालय ने संबंधित पक्षों से जवाब-तलब किया है। यह बात सर्वविदित है कि छापेमारी के समय मुख्यमंत्री का वहां पहुंचना और स्वयं ही कुछ कागजों या सुबूतों को अपने साथ ले जाना उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। न्यायालय में एक बड़ा सवाल यह उठा कि क्या राज्य की एजेंसियां केंद्रीय एजेंसी को किसी गंभीर अपराध की जांच करने से रोक सकती हैं? अगर नहीं रोक सकतीं, तो फिर ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी? उन्हें अदालत में यह बताना होगा या साबित करना होगा कि राज्य की एजेंसी अचानक किसी केंद्रीय एजेंसी के काम में दखल दे सकती है।

बेशक, जांच में दखल की सीमा तय करना जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में जब स्वार्थ की सियासत तेज होगी, तब ऐसे अनेक मौके आएंगे, जब एजेंसियां आमने-सामने खड़ी हो जाएंगी। ऐसे में, यह तय करना जरूरी हो जाएगा कि कौन जांच एजेंसी किस जांच एजेंसी के काम में दखल दे सकती है। इस पूरे मामले को सिर्फ सियासी नजरिये से नहीं देखा जा सकता और इसमें सांविधानिक स्थिति बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। कोलकाता में जो अभूतपूर्व स्थिति बनी, उसका सही पटाक्षेप होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और विपुल पंचोली की पीठ ने ईडी की याचिका को गंभीरता से लिया है। हालांकि, न्यायालय में बचाव पक्ष की ओर से पूरी कोशिश रही कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री या राज्य पुलिस को किसी प्रकार का नोटिस जारी न हो। इस कोशिश के जवाब में बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए अदालत ने कह दिया कि इस मामले की जांच जरूरी है, ताकि अपराधियों को राज्य की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की आड़ में संरक्षण न मिल सके। लगे हाथ, अदालत ने ईडी के लिए भी कहा कि किसी भी केंद्रीय एजेंसी को किसी भी पार्टी के चुनाव कार्य में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। वाकई, हमें ऐसे सभ्य लोकतंत्र की ओर बढ़ना चाहिए, जहां किसी भी सरकारी जांच एजेंसी के सियासी इस्तेमाल को अपराध माना जाए। ऐसी एजेंसियों का काम देश में अपराध रोकना है, अगर ये एजेंसियां सियासी पार्टियों के बचाव में खड़ी होने लगेंगी, तो हमारी पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी।

खासकर जब चुनाव पास हों, तब एजेंसियों को बहुत सावधानी से कदम बढ़ाने चाहिए। दुर्भाग्य से हमारे देश में एजेंसियों पर आरोप लगाने की गलत परंपरा रही है, लेकिन ऐसी परंपरा का पटाक्षेप तभी हो सकता है, जब एजेंसियां भी पारदर्शिता से काम करें। कोलकाता में हुआ यह है कि ईडी को केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी और बंगाल पुलिस को राज्य में सत्तारूढ़ दल से जोड़कर देखा जा रहा है। ईडी का काम आर्थिक अपराधों पर लगाम लगाना है और सुप्रीम कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ईडी अपने कर्तव्य की पालना कानून के दायरे में रहकर ही करे। अगर किसी सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग नहीं हो, तो ही सियासी दल देश की सही मायने में सेवा कर पाएंगे।