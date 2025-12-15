Hindustan Hindi News
प्रदूषण बेहिसाब

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रदूषण और कोहरे की बेहद घातक मार झेल रहा है। जहां प्रदूषण अपने पिछले रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है, वहीं कोहरे की वजह से दुर्घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। अकेले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर 30 से ज्यादा वाहन टकरा चुके हैं और कई लोगों की मौत हुई है। सरकार अपने स्तर पर सावधानी बरतने की सलाह दे रही है, तो भारत में सिंगापुर उच्चायोग ने भी दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले अपने नागरिकों को संभलकर रहने की सलाह दी है। मास्क अब मजबूरी हो गए हैं। आंकड़ों को देखें, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समीर एप के अनुसार, सोमवार, दोपहर 2 बजे राष्ट्रीय राजधानी में समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 437 था। पूरी राजधानी में प्रदूषण समान रूप से पसरा और ठहरा हुआ है। आशंका यह भी है कि आंकड़े जो बताए जा रहे हैं, असली हाल उससे कहीं बदतर है। हवा में तेजी नहीं है और न बारिश के आसार हैं। पूरा माहौल जहरीला हो गया है। ठंड, प्रदूषण व कोहरा, तीनों के दुष्परिणामों से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। दिल्ली में सरकार ने अनेक इंतजाम किए हैं, पर मौसम इतना खराब है कि जल्दी राहत की उम्मीद नहीं है।

लोगों को अपने स्तर पर सतर्क रहने की सलाह बार-बार दी जा रही है। जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने और बहुत संभलकर वाहन चलाने के लिए कहा जा रहा है। विशेषज्ञ यह मानते हैं कि जहां तक जरूरी हो, लोग अपने घर से ही काम करें और जहां तक संभव हो, बच्चों को ऑनलाइन ही पढ़ाया जाए। यह बताने की जरूरत नहीं कि खराब मौसम या प्रदूषण का सर्वाधिक असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है। प्रदूषण अचानक जान नहीं लेता, लेकिन लोगों को धीरे-धीरे मौत की ओर ले जाता है। क्या सब लोग इस बात को जानते हैं? क्या लोग अपने स्तर पर प्रदूषण रोकने की कोई न कोई कोशिश करते हैं? इतने प्रदूषण के बावजूद कितने लोग हैं, जो पर्यावरण या खुद अपनी सेहत को लेकर फिक्रमंद हैं? गौर करने की बात है कि ऐसे अनेक सवालों का अंबार लग गया है और किसी के पास कोई फौरी जवाब नहीं है। जहां सड़क यातायात पर असर पड़ा है, वहीं हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुई हैं। दिल्ली में छाई धुंध की वजह से 61 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं और 400 से अधिक उड़ानों में देरी हुई है। अनेक विमानों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है, जिससे यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है।

कोई अचरज नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदूषण पर फिर सुनवाई की है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने स्वयं यह सवाल उठाया है कि महानगरों की अपनी जीवनशैली है, लेकिन गरीबों का क्या होगा? न्यायमूर्ति ने अपनी विवशता का भी इजहार किया है। उनका यह मानना स्वाभाविक है कि अदालत चाहे, तो कड़े आदेश दे सकती है, लेकिन ऐसे आदेश देने का कोई अर्थ नहीं, जिसे लागू न किया जा सके। अदालत के रुख से ऐसा लगता है कि प्रदूषण की विकराल होती समस्या की गंभीरता को समझा गया है और संभवत: हर महीने दो बार प्रदूषण के खिलाफ अदालत में सुनवाई की जाएगी। समस्या का दीर्घकालिक हल वैसे तो सरकारों को मिलकर निकालना चाहिए और इसमें विशेषज्ञों की पूरी मदद लेनी चाहिए। यह मामला प्रशासन से जुड़ा है, लेकिन इसे न्याय के मंदिर में ले जाना आज की एक दुखद विवशता है। आज एक आम आदमी यही उम्मीद कर सकता है कि अदालत के फरमान से ही सही, प्रदूषण के खिलाफ जल्द से जल्द कारगर जंग की जरूरत है।