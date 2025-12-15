प्रदूषण बेहिसाब

संक्षेप: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रदूषण और कोहरे की बेहद घातक मार झेल रहा है। जहां प्रदूषण अपने पिछले रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है, वहीं कोहरे की वजह से दुर्घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। अकेले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे…

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रदूषण और कोहरे की बेहद घातक मार झेल रहा है। जहां प्रदूषण अपने पिछले रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है, वहीं कोहरे की वजह से दुर्घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। अकेले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर 30 से ज्यादा वाहन टकरा चुके हैं और कई लोगों की मौत हुई है। सरकार अपने स्तर पर सावधानी बरतने की सलाह दे रही है, तो भारत में सिंगापुर उच्चायोग ने भी दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले अपने नागरिकों को संभलकर रहने की सलाह दी है। मास्क अब मजबूरी हो गए हैं। आंकड़ों को देखें, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समीर एप के अनुसार, सोमवार, दोपहर 2 बजे राष्ट्रीय राजधानी में समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 437 था। पूरी राजधानी में प्रदूषण समान रूप से पसरा और ठहरा हुआ है। आशंका यह भी है कि आंकड़े जो बताए जा रहे हैं, असली हाल उससे कहीं बदतर है। हवा में तेजी नहीं है और न बारिश के आसार हैं। पूरा माहौल जहरीला हो गया है। ठंड, प्रदूषण व कोहरा, तीनों के दुष्परिणामों से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। दिल्ली में सरकार ने अनेक इंतजाम किए हैं, पर मौसम इतना खराब है कि जल्दी राहत की उम्मीद नहीं है।

लोगों को अपने स्तर पर सतर्क रहने की सलाह बार-बार दी जा रही है। जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने और बहुत संभलकर वाहन चलाने के लिए कहा जा रहा है। विशेषज्ञ यह मानते हैं कि जहां तक जरूरी हो, लोग अपने घर से ही काम करें और जहां तक संभव हो, बच्चों को ऑनलाइन ही पढ़ाया जाए। यह बताने की जरूरत नहीं कि खराब मौसम या प्रदूषण का सर्वाधिक असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है। प्रदूषण अचानक जान नहीं लेता, लेकिन लोगों को धीरे-धीरे मौत की ओर ले जाता है। क्या सब लोग इस बात को जानते हैं? क्या लोग अपने स्तर पर प्रदूषण रोकने की कोई न कोई कोशिश करते हैं? इतने प्रदूषण के बावजूद कितने लोग हैं, जो पर्यावरण या खुद अपनी सेहत को लेकर फिक्रमंद हैं? गौर करने की बात है कि ऐसे अनेक सवालों का अंबार लग गया है और किसी के पास कोई फौरी जवाब नहीं है। जहां सड़क यातायात पर असर पड़ा है, वहीं हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुई हैं। दिल्ली में छाई धुंध की वजह से 61 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं और 400 से अधिक उड़ानों में देरी हुई है। अनेक विमानों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है, जिससे यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है।