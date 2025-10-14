Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsओपिनियन ब्लॉगHindustan Editorial Column 15 October 2025

गूगल का निवेश

संक्षेप: अमेरिका से बाहर अपने सबसे बड़े निवेश के लिए गूगल ने भारत के विशाखापट्टनम शहर को चुना है, तो यह यकीनन स्वागत-योग्य कदम है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ व वीजा नीति के कारण भारत-अमेरिकी कारोबारी रिश्तों को लेकर जो अंदेशे पैदा हुए थे….

Tue, 14 Oct 2025 09:26 PMHindustan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
गूगल का निवेश

अमेरिका से बाहर अपने सबसे बड़े निवेश के लिए गूगल ने भारत के विशाखापट्टनम शहर को चुना है, तो यह यकीनन स्वागत-योग्य कदम है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ व वीजा नीति के कारण भारत-अमेरिकी कारोबारी रिश्तों को लेकर जो अंदेशे पैदा हुए थे, गूगल द्वारा अगले पांच साल में करीब 1.33 लाख करोड़ रुपये के निवेश की इस घोषणा से वे तिरोहित नहीं, तो मंद जरूर पड़ गए हैं। ‘गूगल क्लाउड’ के सीईओ थॉमस कूरियन ने मंगलवार को नई दिल्ली में साफ किया कि उनकी कंपनी भारतीय कंपनियों- अडानी कॉननेक्स और एयरटेल के साथ मिलकर अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा एआई हब बनाने जा रही है। इस निवेश की दिलचस्प बात यह है कि आंध्र प्रदेश के अधिकारियों ने इस आईटी केंद्र के लिए दस अरब डॉलर के शुरुआती निवेश का ही अनुमान लगाया था, लेकिन गूगल से 15 अरब डॉलर के विशाल निवेश की तस्दीक कर दी है। जाहिर है, इस निवेश से राज्य में हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी और आंध्र के विकास को बड़ा बल मिलेगा।

यह कितनी महत्वाकांक्षी परियोजना है, इसका अंदाजा गूगल के भारतवंशी सीईओ सुंदर पिचाई की पोस्ट से हो जाता है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा है, ‘इस हब में विराट कंप्यूटिंग क्षमता होगी, समुद्र के नीचे से इंटरनेट केबल लाने का यह एक नया अंतरराष्ट्रीय रास्ता (सबसी गेटवे) होगा। इसके द्वारा हम अपनी श्रेष्ठतम टेक्नोलॉजी भारत के लोगों तक पहुंचाएंगे। इससे एआई के क्षेत्र में तेजी से इनोवेशन होंगे और भारत के विकास को बढ़ावा मिलेगा।’ निस्संदेह, जिस तेजी से एआई का विस्तार हो रहा है और अमेरिका व चीन जैसे मुल्क इसमें बढ़त लिए हुए हैं, उसे देखते हुए भारत को ऐसे निवेश और तकनीकी सहयोग की बहुत आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हरेक अमेरिकी यात्रा में सिलिकॉन वैली के उद्यमियों से खास तौर पर मिलते रहे हैं और बताने की आवश्यकता नहीं कि भारत सरकार के प्रयासों का सुफल कई अमेरिकी कंपनियों द्वारा भारत में निवेश के रूप में दिखने लगा है। अमेरिकी कंपनी एप्पल ने तो इस साल की पहली छमाही में ही भारत में करीब 2.4 करोड़ आईफोन बनाए हैं। अमेरिका में बिकने वाले 75 प्रतिशत से अधिक आईफोन भारत निर्मित हैं।

आंध्र प्रदेश की इस कामयाबी में उत्तर भारत की राज्य सरकारों के लिए एक अहम सबक छिपा है। उनकी भौगोलिक स्थिति दक्षिणी व पश्चिमी राज्यों के मुकाबले उन्हें भले कुछ कम सुविधायुक्त बनाती है, पर यहां प्रतिभाओं की कमी नहीं और यदि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर का बुनियादी ढांचा विकसित कर सकें, तो वैश्विक निवेशक उनके यहां भी दौड़े आएंगे। पश्चिम बंगाल, ओडिशा जैसे पूर्वी प्रांतों के पास तो समुद्री मार्ग व बंदरगाह भी उपलब्ध हैं। मगर दुर्योग से इन प्रदेशों की संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति ने आधुनिक विकास की राह में रोड़े ही अधिक अटकाए, लिहाजा बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने लगातार दक्षिणी प्रांतों को प्राथमिकता में रखा। झारखंड, ओडिशा अपार खनिज संपदा वाले प्रदेश हैं, उनके यहां औद्योगिक विकास की विराट संभावनाएं हैं। इन प्रदेशों के राजनीतिक नेतृत्व को बड़े निवेशकों का आकर्षित करने के लिए दक्षिणी प्रदेशों से सीखने की जरूरत है। बहरहाल, गूगल के इस निवेश से वैश्विक निवेशकों को यह अवश्य संदेश गया होगा कि भारत निवेश के लिहाज से दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में एक है। वे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर भारत पर भरोसा कर सकते हैं।