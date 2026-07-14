अंकित को इंसाफ
इस बर्बर हत्याकांड के पीड़ित परिजनों को ही नहीं, इंसाफपसंद हरेक भारतीय को इस क्षण का इंतजार था और करीब सवा छह साल बाद उनका यह इंतजार खत्म हुआ है। साल 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान 25 फरवरी को जिस बेरहमी से…
इस बर्बर हत्याकांड के पीड़ित परिजनों को ही नहीं, इंसाफपसंद हरेक भारतीय को इस क्षण का इंतजार था और करीब सवा छह साल बाद उनका यह इंतजार खत्म हुआ है। साल 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान 25 फरवरी को जिस बेरहमी से आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या की गई थी, उसने देशवासियों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित के शरीर पर चाकुओं के 51 निशान हत्यारों की निर्ममता की गवाही दे रहे थे। सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह के 13 जुलाई के फैसले से यह साफ हो गया है कि इस बर्बर कृत्य को अंजाम देने वाले कौन लोग थे और उस दंगे के दौरान उन्होंने किस कदर कहर बरपाया था। अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपियों को अंकित की हत्या का दोषी करार दिया है, जबकि छह अन्य आरोपियों को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया है, तो इससे यही साबित हुआ है कि भारतीय न्याय-व्यवस्था नीर-क्षीर-विवेक फैसला करती है। बहरहाल, मुजरिमों की सजा पर अभी बहस होनी है, मगर यह तय है कि कानून उनके साथ नरमी नहीं बरतेगा। बरतना भी नहीं चाहिए। वैसे भी, काफी वक्त जाया हो चुका है।
साल 2020 का दिल्ली दंगा आधुनिक भारत की सबसे शर्मनाक घटनाओं में इसलिए गिना जाएगा कि यह घटना न सिर्फ देश की राजधानी के एक हिस्से में घटित हुई, बल्कि ठीक उस समय घटी, जब नई दिल्ली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगवानी कर रही थी। नागरिकता (संशोधन) कानून 2019 यानी सीएए के विरोध में भड़की नफरत की आग ने उन छह दिनों में 53 नागरिकों को निगल लिया था। दशकों से पड़ोसी की तरह जी रहे लोग एक-दूसरे के खून के प्यासे क्यों हो गए थे? यह ताहिर हुसैन की संलिप्तता और दूसरे नेताओं के भड़काऊ भाषणों से स्पष्ट हो जाना चाहिए। गौरतलब है, यह दंगा दिल्ली पुलिस की नाकामियों के लिए भी याद किया जाएगा। इस सांप्रदायिक दंगे को लेकर 700 से अधिक एफआईआर दर्ज हुईं और ज्यादातर मामलों में पुलिस की तफ्तीश इतनी लचर रही कि आरोपी सुबूतों के अभाव में बरी हो गए। पिछले महीने की शुरुआत में ही शिव विहार में अनवर की कथित हत्या के आरोपी बरी हुए थे, जबकि इसके पहले अप्रैल में जौहरीपुर पुलिया पर मुशर्रफ के कत्ल के सभी 12 आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया था। इससे तो यही संदेश जाएगा कि चूंकि अंकित शर्मा गुप्तचर ब्यूरो के अधिकारी थे, इसलिए उनके मामले की जांच पूरी तत्परता से की गई, जबकि अन्य ज्यादातर मुकदमों में इसका अभाव रहा।
अदालत पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर कानून के दायरे में फैसले करती है, इसलिए पुलिस जांच की भूमिका इसमें सबसे अहम है। हालांकि, न्यायपालिका को यह देखना चाहिए कि लोगों को न्याय होता हुआ भी दिखे और वह पुलिस की जवाबदेही तय करने से ही दिखेगा। साल 2020 के दंगे से जुड़े मुकदमों में दिल्ली पुलिस एक नजीर कायम कर सकती थी कि कानून को अपने हाथ में लेने वाला कोई भी शख्स बच नहीं सकता, मगर अफसोस! कई मामलों में आरोपियों के बरी हो जाने से उसकी छवि सुर्खरू न हो सकी। तुलनात्मक अध्ययन से कोई जुर्म कमतर नहीं हो जाता और वह भी हत्या का। ये हत्यारे कानून-व्यवस्था के साथ-साथ समाज के भी अपराधी हैं। उन्हें कठोर से कठोरतम सजा मिलनी ही चाहिए, ताकि व्यवस्था में भरोसा कायम रहे और बेगुनाह लोगों को मारे जाने का सिलसिला थम सके।
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