टीका और ऑटिज्म

टीकाकरण से बच्चों में ऑटिज्म होने संबंधी वर्षों पुराना विवाद अब थम सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया कि इस बाबत कोई वैज्ञानिक सुबूत नहीं है। इसके लिए वैक्सीन सुरक्षा पर डब्ल्यूएचओ की वैश्विक विशेषज्ञ समिति ने जनवरी, 2010 से लेकर अगस्त, 2025 तक प्रकाशित 31 शोध अध्ययनों सहित तमाम वैज्ञानिक साक्ष्यों का विश्लेषण किया और यह निष्कर्ष निकाला कि गर्भावस्था व बचपन के दौरान लगने वाले टीके किसी भी तरह से नुकसानदेह नहीं हैं। दरअसल, यह पूरा विवाद साल 1998 में तब शुरू हुआ था, जब लैंसेट पत्रिका में छपे एक शोध अध्ययन में दावा किया गया कि एमएमआर टीका से ऑटिज्म होता है। उस अध्ययन में 12 मामलों का जिक्र किया गया था, हालांकि उसमें वैज्ञानिक पहलुओं का अभाव था, जिसके कारण बाद में पत्रिका ने अपना लेख वापस ले लिया। मगर तब तक तीर कमान से निकल चुका था। तमाम दावों-प्रतिदावों के बावजूद आम जनमानस में टीके और ऑटिज्म के रिश्ते पर बहस चलती रही। अब एक लंबे वैज्ञानिक अध्ययन के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है, जिससे इस विवाद पर विराम लगने की उम्मीद है।

ऑटिज्म असल में एक मानसिक बीमारी है, जिसमें मस्तिष्क का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता। इस वजह से मरीज बाहरी संसार से अलग अपनी दुनिया में खोया रहता है। ऑटिज्म से पीड़ित लोग, फिर चाहे वे बच्चे हों या बड़े, खुद को समाज से कटा हुआ मानते हैं, क्योंकि उनके सोचने-समझने या बातचीत का सलीका आम इंसानों से अलग होता है। हालांकि, कुछ लोग ऐसे मरीजों को मंदबुद्धि मानते हैं, लेकिन डॉक्टरों की नजर में यह महज मिथक है। उनके मुताबिक, ऐसे मरीजों को समाज में घुलने-मिलने में बेशक झिझक हो, लेकिन वे दिमागी रूप से कमजोर नहीं होते। तकनीकी शब्दावली में ऑटिज्म एक ‘न्यूरो- डेवलपमेंटल डिसऑर्डर’ है, जो आमतौर पर आनुवंशिक होता है, लेकिन प्रदूषण जैसे बाहरी कारक भी इसकी वजह बन सकते हैं। एम्स ने अपने एक अध्ययन में भारी धातुओं और मोबाइल पर अधिक वक्त बिताने (स्क्रीन टाइम ज्यादा होने) को भी इसका अहम कारण माना है। सलाह यही दी जाती है कि अगर बच्चा अकेला रहना पसंद करता है, बोलने में झिझकता है या नजरें मिलाने से बचता है, तो उसे ऑटिज्म हो सकता है। घबराना, तेज आवाज से बेचैन होना, चिड़चिड़ापन या बेवजह का गुस्सा भी ऑटिज्म के लक्षण हो सकते हैं। ऐसी सूरत में बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना ही श्रेयस्कर है।