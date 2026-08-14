बढ़ता जाए भारत
भारत की स्वतंत्रता आज पूरे विश्व के लिए प्रेरणा है। जब भारत की स्वतंत्रता की बात होती है, तब अनायास एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री की नकारात्मक टिप्पणी की याद आती है। उस प्रधानमंत्री की भविष्यवाणी एक क्षणिक उद्गार भर साबित होकर …
भारत की स्वतंत्रता आज पूरे विश्व के लिए प्रेरणा है। जब भारत की स्वतंत्रता की बात होती है, तब अनायास एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री की नकारात्मक टिप्पणी की याद आती है। उस प्रधानमंत्री की भविष्यवाणी एक क्षणिक उद्गार भर साबित होकर रह गई और भारत अपनी आजादी की यात्रा में बहुत आगे निकल आया है। बांटने और बिखेरने की तमाम साजिशों के बावजूद यह देश भारत, जिसे इंडिया के नाम से भी दुनिया जानती है, अपने मुकम्मल वजूद के साथ कायम है। आज इस मुकाम पर ब्रिटेन से अगर हम तुलना करें, तो भारतीय अर्थव्यवस्था उसे कड़ी टक्कर दे रही है। भारत हाल ही में ब्रिटेन से आगे निकल गया था, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल के चलते उसकी रफ्तार कुछ घटी है, पर दोनों देश एक-दूसरे को कड़ी प्रतिस्पर्द्धा दे रहे हैं। हम ब्रिटेन के मुकाबले में कोई यूं ही नहीं पहुंच गए हैं। याद कीजिए, जब देश आजाद हुआ था, तब उसकी अर्थव्यवस्था का आकार बमुश्किल 20 अरब डॉलर था, जबकि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था उस समय 350 अरब डॉलर के आसपास थी। दोनों देशों के बीच भारी अंतर था, लेकिन अब इस अंतर को भारत ने न केवल पूरी तरह से पाट दिया है, बल्कि ब्रिटिश शासकों की अनेक गलतफहमियों को भी दूर कर दिया है।
बहरहाल, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था हमारा लक्ष्य नहीं है। भारत को अपने आकार-प्रकार के हिसाब से अभी बहुत आगे जाना है। हम आज देख रहे हैं कि हमारा मुकाबला सीधे अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियों के साथ है। जिस तरह का व्यापारिक तनाव हम इन दोनों महाशक्तियों की ओर से देख रहे हैं, उससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत का वजूद किस तरह से मजबूत हुआ है। अमेरिका आज लगातार आर्थिक तनाव बढ़ा रहा है, लेकिन वह भारत की ताकत को जानता है। ठीक इसी तरह से चीन भी भारत को दबाए रखना या पीछे रखना चाहता है, लेकिन वह भी भारत की ताकत समझता है। भारत की तरक्की का तरीका अमेरिका और चीन की तरक्की के तरीकों से बहुत अलग है। अपने विकास के लिए अमेरिका को अनेक प्रकार के युद्ध से गुजरना पड़ा है, तो चीन में सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर कभी करीब 16 लाख लोग मारे गए थे। भारतीयों की स्वाभाविक उदारता का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन यह उदारता कई बार हमारी शिथिलता भी बढ़ा देती है। आजादी के नौवें दशक की ओर बढ़ते देश से सबसे पहले शिथिलता को विदा करना होगा। डिजिटल क्रांति ने देश को सक्रिय किया है, पर अभी जन-जन तक पहुंचने के लिए बहुत ईमानदार प्रयासों की जरूरत है।
आज देश को भटकाने वाले तत्व बहुत हैं। राजनीति का स्तर भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। ऐसे में, एक बार पलटकर इस राष्ट्र की नींव रखने वाले महान निर्माताओं के स्वप्न और संकल्पों पर भी गौर करना चाहिए। राष्ट्र निर्माताओं ने भारत के नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का संकल्प बार-बार दोहराया था। हमें आज जरूर सोचना चाहिए कि स्वतंत्रता को समानता से ही बल मिलता है। असमानता से समाज में लाचार लोगों की संख्या बढ़ने लगती है। यह मात्र चुनौती नहीं, एक संकट है, जिसका समाधान मुस्तैदी से करने की जरूरत है। कोई बहुत बड़ा भले हो जाए, पर कोई भी इतना छोटा न होने पाए कि वाजिब हक से भी वंचित हो जाए। यही वह मुकाम है, जब देश की एकता, अखंडता और नवनिर्माण के लिए सभी देशवासियों को संकल्प लेना पड़ेगा।
लेखक के बारे मेंHindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। करीब एक सदी से यह अखबार हिंदी भाषी पाठकों की पसंद बना हुआ है।
देश-दुनिया की Hindi News को पढ़ने के लिए यह अखबार लगातार पाठकों की पसंद
बना हुआ है। इसके अतिरिक्त समकालीन मुद्दों पर त्वरित टिप्पणी, विद्वानों के विचार और साहित्यिक सामग्री को भी लोग पसंद
करते रहे हैं। यहां आप ग्लोबल से लोकल तक के सभी समाचार एक ही स्थान पर पा सकते हैं। हिन्दुस्तान अखबार आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों की खबरें प्रदान करता है। दक्षिण भारत के
राज्यों की खबरें भी आप यहां पाते हैं।
इसके अतिरिक्त मनोरंजन, बिजनेस, राशिफल, करियर, ऑटो, गैजेट्स और प्रशासन से जुड़ी खबरें भी यहां आप पढ़ सकते हैं। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।