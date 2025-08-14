Hindustan Editorial Column 15 August 2025 जन-मन ले संकल्प, Editorial Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsओपिनियन ब्लॉगHindustan Editorial Column 15 August 2025

Hindustan लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 11:03 PM
आज हमारा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और यह हमारे लिए खुशी व गौरव के क्षण हैं। माथा ऊंचा करके याद कीजिए, यह वही देश है, जिसके बारे में पश्चिम के अनेक नेताओं को शंका थी, खुद अपने देश के अंदर ही हमारी स्वाधीनता पर संदेह करने वाले कम नहीं थे, पर आज तमाम शंकाओं व संदेहों से बहुत आगे निकल आया है हमारा भारत। हमारी विकास यात्रा अद्भुत है। हमने उदारता की राह चुनी थी, हमने सबको साथ लेकर चलने का फैसला लिया था और आज हम कुल मिलाकर संतोष कर सकते हैं। हम विकसित नहीं हुए, पर पिछले दस वर्ष में ही हमारी अर्थव्यवस्था अपनी विकासशीलता के लिए एक प्रतिमान बन गई है। दसवें से चौथे स्थान पर पहुंचना यह बताता है कि हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमें आर्थिक उदारीकरण का लाभ मिलने लगा है। यहां यह भी याद कर लेना चाहिए कि एक समय आर्थिक उदारीकरण का भी इस देश में विरोध हुआ था और आज उन दलों और सरकारों को यह श्रेय देना चाहिए, जिन्होंने सुधार की प्रक्रिया से समझौता नहीं किया। हमारी बढ़ती संपन्नता एक सामूहिक सफलता है, जिसे आगे बढ़ाने के संकल्प को आज फिर पुनर्नवा करना चाहिए।

जैसे आर्थिक सुधार से हमें लाभ हुआ है, ठीक उसी तरह से दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी सुधार की प्रक्रिया तेज करने की जरूरत है। आजकल मतदान सुधार की चर्चा देश में तेज है, तो क्यों न यहीं से सुधार की प्रक्रिया तेज की जाए? मतदान या चुनाव को लेकर शिकायतों का अंबार लग गया है। शिकायतों को सियासी नजरिये से देखने के बजाय उदार लोकतांत्रिक नजरिये से देखना चाहिए। यह किसी एक दल का मामला नहीं है, यह किसी एक दल की शिकायत नहीं है। सत्ता में रहे तमाम दलों और सरकारों ने सुधार के लिए कुछ न कुछ काम किए हैं। उसके बावजूद अगर शिकायतें हैं, तो उन्हें दूर करना सामूहिक जिम्मेदारी है। इसमें कोई दोराय नहीं कि इस देश में टी एन शेषन जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं और उनके प्रयासों में बाधक बनने की साजिश अनेक नेताओं व दलों ने की थी। चूंकि यह उदार देश है, तो यहां किसी भी सुधार का रास्ता बहुत संघर्ष से ही गुजरता है। मतदाता सूची सुधार के साथ मतदाताओं को जागरूक करना बहुत जरूरी है। लोग अगर जागरूक होंगे, तो मतदाता सूची में किसी भी गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी। देश में मतदाताओं को जागरूक करने और मतदान बढ़ाने के लिए हर स्तर पर प्रयास जरूरी हैं, ताकि हमारी स्वतंत्रता को शक्ति मिले।

गांधीजी ने आजादी मिलते ही इशारा कर दिया था कि केवल सरकार के भरोसे मत रहना। अगर केवल सरकार के भरोसे रहोगे, तो पूरा विकास नहीं कर पाओगे। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। सरकार ही नहीं, लोगों को किसी एक राजनीतिक दल के भरोसे भी ज्यादा नहीं रहना चाहिए। हर दल की अपनी मजबूरियां होंगी, पर किसी भी दल से यह देश बहुत बड़ा है। देश पहले है और दल बाद में। लोगों को अपने स्तर पर बेहतर परिणामों के लिए संगठित होना चाहिए। दक्षिण भारत में लोग अपने स्तर पर संगठित हुए, तो उन्होंने अपने स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सुविधाओं में सुधार को सुनिश्चित किया। ऐसे ही, संगठन उत्तर भारत के राज्यों में भी सामने आने चाहिए। जागरूक लोग ही लोकतंत्र काे मजबूत करते हैं और जब लोकतंत्र मजबूत होता है, तब स्वतंत्रता भी सुनिश्चित होती है। निस्संदेह, भारत के विकास की रफ्तार तय है, उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता।

