अमन की ओर गाजा

गाजा में अमन-चैन की ओर जो सुखद कदम बढ़े हैं, उनका स्वागत होना चाहिए। फलस्तीनी उग्रवादी समूह हमास ने जीवित बचे 20 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया और इसके बाद इजरायल में जो खुशी का माहौल है, उसे महसूस किया जा सकता है। 738 दिन बाद जो बंधक रिहा हुए हैं, वे अमन-चैन के प्रयासों की सफलता के जीवंत उदाहरण हैं। जो बंधक हमास की कैद से लौट न पाए या जिनकी मृत्यु हो गई, उन्हें भूलना मुश्किल है, पर भुलाना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही, गाजा में जो निरपराध मारे गए हैं, उनके प्रति भी पूरी सहानुभूति की सार्थकता तब है, जब गाजा में फिर किसी निरपराध की मौत की आशंकाओं को हर मुमकिन कोशिशों से टाला जाए। इजरायल को यहां ज्यादा उदारता का परिचय देना होगा, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह बहुत ताकतवर है। हमास को भी हिंसा से बचना चाहिए। द्वि-राष्ट्रीय व्यवस्था को जमीन पर ठीक से साकार करना हमास का लक्ष्य होना चाहिए। हमास को अपनी छवि सुधारने की चिंता करनी चाहिए, अगर उस पर यकीन किया गया है, तो उसे खरा उतरना होगा। गाजा में किसी भी सूरत में हिंसा की वापसी नहीं होनी चाहिए।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल को एक तरह से पाबंद करने की कोशिश की है कि युद्ध के मैदान में उसे और कुछ हासिल नहीं करना है, उसे अब मध्य-पूर्व में शांति के लिए काम करना होगा। इजरायल वाकई शांति के लिए काम कर सकता है। साथ ही, पूरे पश्चिम एशिया के मानव विकास में सहायक हो सकता है। इजरायली सत्ता प्रतिष्ठान को हिंसा से संतोष करना चाहिए, लेकिन इजरायल से दुश्मनी रखने वाले संगठनों को भी सचेत रहना चाहिए। इजरायल की नीति स्पष्ट है, वह अपनी रक्षा के लिए चरम आक्रामकता का परिचय देता रहा है। हमें यह भी उल्लेख करना चाहिए कि 7 अक्तूबर, 2023 को हमास ने जैसी हिंसा की थी, वह अक्षम्य थी। फिर भी इजरायल करीब 2,000 फलस्तीनियों को रिहा करेगा, तो इसका मतलब है कि वह भविष्य की ओर देख रहा है। गाजा को भी अपना भविष्य देखना चाहिए। वहां कब तक लोग मारे जाते रहेंगे? खैर, संघर्ष-विराम का फायदा यह हो रहा है कि तमाम तरह के अभावों से ग्रस्त गाजा तक अब बड़े पैमाने पर मदद पहुंचने की शुरुआत हो गई है। खासकर मिस्र की ओर से जरूरी सामान की बड़े पैमाने पर आपूर्ति हो रही है। इससे गाजा में युद्धग्रस्त लोग वाकई राहत की सांस लेंगे और अपनी जिंदगी को फिर से खड़ा करेंगे।