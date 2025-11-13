खुलती साजिश

संक्षेप: लाल किला कार विस्फोट की जिस बड़े पैमाने पर जांच चल रही है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। अव्वल तो अब सरकार ने मान लिया है कि यह आतंकी साजिश थी और इस साजिश को परत-दर-परत खोलने का सिलसिला भी आगे बढ़ चला है…

लाल किला कार विस्फोट की जिस बड़े पैमाने पर जांच चल रही है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। अव्वल तो अब सरकार ने मान लिया है कि यह आतंकी साजिश थी और इस साजिश को परत-दर-परत खोलने का सिलसिला भी आगे बढ़ चला है। कम शब्दों में कहें, तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सफेदपोश आतंक पर टूट पड़ी हैं। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक कम से कम चार राज्यों में लगातार छापे पड़ रहे हैं और अनेक संदिग्धों को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। एजेंसियों की सक्रियता यह साफ बता रही है कि सरकार बहुत गंभीर है। जल्दी से जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी करने का इरादा है। सुरक्षा एजेंसियों की एक बड़ी चिंता यह है कि साजिश का कोई भी सिरा बाहर खुला न रह जाए। गुरुवार शाम तक साजिश में शामिल तीसरी कार भी मिल गई है। एजेंसियों को उस मुकाम तक पहुंचना होगा, जहां वे देश को आश्वस्त कर सकें। इतना तो तय है कि यह आतंकी साजिश बहुत बड़ी और भयानक थी। आशंका यह भी है कि विस्फोटों में लगभग 32 पुराने वाहनों का इस्तेमाल करने की साजिश थी।

जांच में एनआईए और फोरेंसिक टीम की सर्वाधिक भूमिका है। दोषियों या आतंकियों की सही पहचान करना जरूरी है और इसमें अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कुशलता से हो रहा है। लोगों को आतंकियों की पूरी कड़ी पर शिकंजे का इंतजार है। कहना न होगा, सफेदपोश आतंक को काबू में करना इतना आसान नहीं है। एक पूरा विश्वविद्यालय संदेह के दायरे में आ गया है, उससे जुड़े लोगों के लिए यह समय बहुत कठिन है, लेकिन उन्हें इस दौर से सफलतापूर्वक गुजरना होगा। एजेंसियों का पूरा साथ देना होगा, ताकि जल्द से जल्द जांच पूरी हो। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोगों के अपराध की सजा अनेक लोग भुगतते हैं। यह एहसास समाज के एक बड़े हिस्से में है। मनभेद या मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन जब मामला आतंकवाद का आता है, तब शून्य सहिष्णुता के अलावा अन्य कोई मार्ग बचता नहीं है। देश और उसके नेताओं ने यह साफ संदेश दे दिया है कि देश अपनी धरती पर किसी भी प्रकार के आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह भी प्रशंसनीय है कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी सहित प्रमुख भारतीय मुस्लिमों ने हालिया बम विस्फोट की कड़ी निंदा करते हुए इसे राष्ट्र और हर भारतीय की साझा विरासत पर हमला बताया है। यह संदेश देना बहुत जरूरी है कि पूरा भारतीय समाज आतंक के खिलाफ एकजुट है।