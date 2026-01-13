सराहनीय फैसला

Hindustan Hindi News
hindustan editorial column 14 January 2026
Jan 13, 2026 11:09 pm IST
ऑनलाइन कारोबार से जुड़ी एक अमानवीय व्यवस्था, यानी दस मिनट में सामान की डिलिवरी की शर्त पर रोक लगाकर केंद्र सरकार ने अत्यंत सराहनीय कदम उठाया है। इस फैसले से सेवा क्षेत्र की कंपनियों व उपभोक्ताओं, दोनों को यह संदेश मिल गया होगा कि सुविधा और शोषण के बीच फर्क होता है। जाहिर है, इस अल्प अवधि के कारण डिलिवरी पार्टनर (गिग वर्कर) पर बहुत ज्यादा दबाव था और उनकी सुरक्षा का जोखिम लगातार बना हुआ था। बीते 31 दिसंबर की रात देश भर के गिग वर्कर्स ने हड़ताल करके सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था और श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने जिस तत्परता से संबंधित कंपनियों के अधिकारियों से बातचीत करके इस समस्या का हल निकाला है, वह अन्य विभागों के लिए भी एक नजीर पेश करता है। गौरतलब है कि ऑनलाइन क्षेत्र बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार मुहैया करा रहा है। खुद नीति आयोग का यह आकलन है कि साल 2030 तक देश में गिग वर्कर की संख्या करीब दो करोड़, 35 लाख हो जाएगी। इनमें बड़ी संख्या में महिला कर्मी भी होंगी। इसलिए उनके हितों की रक्षा सरकार की जिम्मेदारी है।

निस्संदेह, मौजूदा उपभोक्तावादी दौर में समयबद्ध सेवाओं की मांग बढ़ रही है और दुनिया भर की कंपनियों में होड़ मची है कि वे बेहतर से बेहतर सेवाएं मुहैया कराकर उपभोक्ताओं को अपने साथ जोड़ें और मुनाफा कमाएं। स्थापित तथ्य है कि बाजारवादी व्यवस्था में प्रतिस्पर्द्धा का बड़ा लाभार्थी उपभोक्ता वर्ग है, मगर दुर्योग से सुविधाएं उठाते हुए लोग, खासकर भारत जैसे विकासशील देशों में यह अक्सर भूल जाते हैं कि जो कामगार उन्हें त्वरित सेवाएं मुहैया करा रहा है, वह भी इसी समाज का हिस्सा है। ऐसी अनेक खबरें साया हो चुकी हैं, जब धर्म, जाति और नस्ल के कारण किसी डिलिवरी पार्टनर को उपभोक्ता की बदसलूकी का शिकार होना पड़ा। देश में गिग वर्कर्स सबसे ज्यादा असुरक्षित रहे, क्योंकि सेवा शर्तें उनके बहुत अनुकूल नहीं रहीं। साल 2025-26 के बजट में केंद्र सरकार ने गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कई कदम उठाए। वित्त मंत्री ने उन्हें पहचान-पत्र देने, उनका पंजीकरण करने और उन्हें स्वास्थ्य बीमा व ऋण योजनाओं से जोड़ने का एलान किया था। अब दस मिनट की शर्त को निरस्त करने से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।

यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियों की संख्या सीमित है और काम मांगने वाले हाथ दिनोंदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में, बहुत जरूरी है कि सरकार असंगठित क्षेत्र की सुध ले, क्योंकि ये क्षेत्र देश में सर्वाधिक रोजगार मुहैया कराते हैं। हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि आर्थिक समृद्धि के साथ मध्यवर्ग का भी विस्तार हो रहा है और ऑनलाइन कारोबार का दायरा भी बढ़ रहा है। स्वाभाविक ही इससे रोजगार के बड़े अवसर भी बन रहे हैं। इसलिए इस क्षेत्र के कामगारों के हितों की निगरानी के लिए नियामक तंत्र वक्त की जरूरत है। हालांकि, दस मिनट की शर्त खत्म करने का यह मतलब नहीं होना चाहिए कि उपभोक्ताओं को मिलने वाली सेवाएं प्रभावित हो जाएं और वे लेट-लतीफी की शिकायत करने लगें। इसलिए सरकार की कोशिश यही होनी चाहिए कि नियम-कायदे इस कदर लचीले न हों कि वे अराजक स्थिति पैदा कर दें और इतने भी सख्त न हों कि सड़क दुर्घटना या जान का जोखिम खड़ा हो जाए। संवेदनशीलता हर सेवा की पहली शर्त होनी चाहिए।