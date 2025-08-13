कुत्तों की कितनी चिंता

आवारा कुत्तों के पुनर्वास पर तेज हुई बहस जहां सबका ध्यान खींच रही है, वहीं, सबसे संवेदना की भी उम्मीद करती है। सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आठ सप्ताह के अंदर पुनर्वास करने का सख्त निर्देश दिया था…

आवारा कुत्तों के पुनर्वास पर तेज हुई बहस जहां सबका ध्यान खींच रही है, वहीं, सबसे संवेदना की भी उम्मीद करती है। सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आठ सप्ताह के अंदर पुनर्वास करने का सख्त निर्देश दिया था, पर तमाम विरोध के बाद न्यायालय ने अब पुनर्विचार के संकेत दिए हैं। आवारा कुत्तों के पुनर्वास से संबंधित एक याचिका भारत के प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई की पीठ के सामने पेश की गई है और न्यायमूर्ति ने कहा कि मैं इस पर गौर करूंगा। क्या आवारा कुत्तों की समस्या को हल करने की कोशिशें फिर थम जाएंगी? क्या आवारा कुत्तों के पक्षधर फिर एक बार अपनी कथित संवेदना के साथ आक्रामक अंदाज में सामने आएंगे और अपने पक्ष में फैसला पाते ही फिर शांत बैठ जाएंगे। आवारा कुत्तों के बचाव में उतरे लोग तब कहां गायब हो जाते हैं, जब ये कुत्ते किसी बच्चे या बुजुर्ग को काटते हैं और जब रेबीज से किसी की मौत हो जाती है? क्या यह साधारण बात है कि भारत में प्रतिदिन औसतन दस हजार लोगों को कुत्ते काटते हैं और फिर खुद उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है?

दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय को यह ध्यान दिलाया गया है कि उसने साल 2023 में कुत्तों के यथोचित संरक्षण के पक्ष में एक फैसला सुनाया था और न्यायालय का ताजा फैसला बिल्कुल अलग आया है। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि कुत्तों की हत्या या उनके पुनर्वास के विरुद्ध भी व्यवस्था दी गई थी। ताजा आदेश में आवारा कुत्तों की हत्या करने की बात नहीं है, लेकिन उनका पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। ज्यादातर लोग इसी पक्ष में हैं कि आवारा कुत्तों का पुनर्वास होना चाहिए। केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों में भी आवारा पशुओं के खिलाफ सरगर्मी तेज हो गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने सोमवार को शहर की सड़कों व राजमार्गों पर आवारा पशुओं के बढ़ते हमलों और मौतों का हवाला देते हुए उनसे निपटने के लिए व्यापक अंतरिम निर्देश जारी किए हैं। मतलब, राजस्थान में सड़कों से कुत्तों को ही नहीं, अन्य पशुओं को भी हटाया जाएगा। यहां भी आवारा पशुओं से हो रही समस्या का स्वत: संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों ने भी ठीक इसी तरह के निर्देश पारित करने के संकेत दिए हैं। कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में भी आवारा पशुओं से निजात पाने की चर्चा तेज हुई है। आज नहीं तो कल, देश के तमाम राज्यों को आवारा पशुओं पर लगाम लगाने के इंतजाम करने ही पड़ेंगे।