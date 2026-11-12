गैंगस्टर पर निशाना
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनकी बेटी को मिली कथित धमकी गंभीर चिंता जगा रही है। पार्टी के एक प्रमुख विधायक के पास यह धमकी फोन कॉल और वाट्सएप के जरिये पहुंची है। धमकी की पूरी…
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनकी बेटी को मिली कथित धमकी गंभीर चिंता जगा रही है। पार्टी के एक प्रमुख विधायक के पास यह धमकी फोन कॉल और वाट्सएप के जरिये पहुंची है। धमकी की पूरी तहकीकात होनी चाहिए। इसमें कितना बल है या केवल मजाक किया गया है? मकसद चाहे जो हो, जांच पूरी होनी चाहिए। एक पूर्व मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी देना साधारण बात नहीं है। सात करोड़ की फिरौती मांगी गई है और फिरौती न मिलने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। पंजाब में शिकायत दर्ज हुई है और पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की सरकार को जल्द से जल्द पड़ताल को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। संदिग्ध के कॉल रिकॉर्ड, आईपी लॉग और लोकेशन की पुख्ता जांच होनी चाहिए। क्या यह जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की साजिश है? यह गैंगस्टर आए दिन हाई-प्रोफाइल हस्तियों को निशाना बनाने लगा है। लोग भूले नहीं हैं, पिछले महीने मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर तीन हमलावरों द्वारा गोलीबारी के बाद पूरे देश में सनसनी फैल गई थी।
बिश्नोई गिरोह लगातार खतरा बन रहा है। क्या फिल्म स्टार, उद्योगपतियों के बाद यह गिरोह राजनेताओं को निशाने पर लेना चाहता है? अगर ऐसा है, तो अरविंद केजरीवाल को मिली धमकी आखिरी नहीं है। गौर करने की बात है, महाराष्ट्र के राजनेता बाबा सिद्दीकी की अक्तूबर 2024 में हत्या कर दी गई थी। इस गिरोह की बढ़त बेहद गंभीर आपराधिक मामला है। इसके तार विश्व स्तर पर फैल चुके हैं। खासकर अमेरिका में इसकी मजबूती ध्यान खींच रही है। अमेरिका में रहने वाले अनिल पंडित ने टाइगर श्रॉफ पर हमले की जिम्मेदारी ली थी, तो अमेरिका में ही रह रहे सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बरार को अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई खोज रही है। जिस गिरोह को अमेरिका भी गंभीरता से निशाना बना रहा है, क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां भी उतनी ही गंभीर हैं? बिश्नोई गिरोह विदेश में अब भारतीय शूटरों का ही नहीं, वहां के स्थानीय शूटरों का इस्तेमाल करने लगा है। विडंबना ही है, गिरोह का मुखिया भारतीय जेल में बंद है, तब उसकी साजिशों में कमी नहीं दिख रही है।
दूसरी ओर, यह स्वागतयोग्य है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अर्थात एनआईए ने पाकिस्तान स्थित शहजाद भट्टी और अन्य आईएसआई एजेंटों द्वारा भारतीय युवाओं को ऑनलाइन कट्टरपंथी बनाने के मामले में जांच शुरू की है। जब भारत आना और यहां जाल फैलाना मुश्किल हो गया है, तब भारतीय युवाओं को बरगलाने की ऑनलाइन साजिशें तेज हो गई हैं। केंद्र सरकार ने उचित ही बीते सितंबर में शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकी संगठन घोषित किया है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने इस दिशा में काफी जांच की है और उसके बाद ही भट्टी निशाने पर आया है। उसके कुछ गुर्गे भारत में भी गिरफ्तार किए गए हैं। उत्तर प्रदेश हो या पंजाब या कोई अन्य प्रदेश, हर जगह ऐसे देश विरोधी तत्वों पर कड़ी निगाह रखने की जरूरत है। साथ ही, ऐसे गिरोहों के परस्पर तारों को जुड़ने से पहले ही काटते रहना होगा। यहां स्वाभाविक ही एन एन वोहरा द्वारा अक्तूबर 1993 में पेश की गई रिपोर्ट को याद करना चाहिए। उस रिपोर्ट ने भारतीय राजनीति के अपराधीकरण की ओर इशारा किया था। अपराधियों, नेताओं, नौकरशाहों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच साठगांठ को गंभीर बताया गया था। आज के तकनीक प्रधान दौर में 1993 की तुलना में और अधिक सतर्कता जरूरी है।
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