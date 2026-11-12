गैंगस्टर पर निशाना

आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनकी बेटी को मिली कथित धमकी गंभीर चिंता जगा रही है। पार्टी के एक प्रमुख विधायक के पास यह धमकी फोन कॉल और वाट्सएप के जरिये पहुंची है। धमकी की पूरी…

आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनकी बेटी को मिली कथित धमकी गंभीर चिंता जगा रही है। पार्टी के एक प्रमुख विधायक के पास यह धमकी फोन कॉल और वाट्सएप के जरिये पहुंची है। धमकी की पूरी तहकीकात होनी चाहिए। इसमें कितना बल है या केवल मजाक किया गया है? मकसद चाहे जो हो, जांच पूरी होनी चाहिए। एक पूर्व मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी देना साधारण बात नहीं है। सात करोड़ की फिरौती मांगी गई है और फिरौती न मिलने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। पंजाब में शिकायत दर्ज हुई है और पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की सरकार को जल्द से जल्द पड़ताल को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। संदिग्ध के कॉल रिकॉर्ड, आईपी लॉग और लोकेशन की पुख्ता जांच होनी चाहिए। क्या यह जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की साजिश है? यह गैंगस्टर आए दिन हाई-प्रोफाइल हस्तियों को निशाना बनाने लगा है। लोग भूले नहीं हैं, पिछले महीने मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर तीन हमलावरों द्वारा गोलीबारी के बाद पूरे देश में सनसनी फैल गई थी।

बिश्नोई गिरोह लगातार खतरा बन रहा है। क्या फिल्म स्टार, उद्योगपतियों के बाद यह गिरोह राजनेताओं को निशाने पर लेना चाहता है? अगर ऐसा है, तो अरविंद केजरीवाल को मिली धमकी आखिरी नहीं है। गौर करने की बात है, महाराष्ट्र के राजनेता बाबा सिद्दीकी की अक्तूबर 2024 में हत्या कर दी गई थी। इस गिरोह की बढ़त बेहद गंभीर आपराधिक मामला है। इसके तार विश्व स्तर पर फैल चुके हैं। खासकर अमेरिका में इसकी मजबूती ध्यान खींच रही है। अमेरिका में रहने वाले अनिल पंडित ने टाइगर श्रॉफ पर हमले की जिम्मेदारी ली थी, तो अमेरिका में ही रह रहे सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बरार को अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई खोज रही है। जिस गिरोह को अमेरिका भी गंभीरता से निशाना बना रहा है, क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां भी उतनी ही गंभीर हैं? बिश्नोई गिरोह विदेश में अब भारतीय शूटरों का ही नहीं, वहां के स्थानीय शूटरों का इस्तेमाल करने लगा है। विडंबना ही है, गिरोह का मुखिया भारतीय जेल में बंद है, तब उसकी साजिशों में कमी नहीं दिख रही है।