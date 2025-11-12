Hindustan Hindi News
Hindustan Editorial Column 13 November 2025
मतदान में आगे महिलाएं

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने जिस तरह आगे बढ़कर मतदान किया है, वह हमारे लोकतंत्र के स्वर्णिम इतिहास में दर्ज हो गया है। पुरुष मतदाताओं में से 62.8 ने मतदान किया, जबकि महिलाओं में 71.6 प्रतिशत ने मतदान से सबको चकित कर दिया….

Wed, 12 Nov 2025 10:33 PM
बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने जिस तरह आगे बढ़कर मतदान किया है, वह हमारे लोकतंत्र के स्वर्णिम इतिहास में दर्ज हो गया है। पुरुष मतदाताओं में से 62.8 ने मतदान किया, जबकि महिलाओं में 71.6 प्रतिशत ने मतदान से सबको चकित कर दिया। महिलाओं की बढ़ी भागीदारी की बदौलत ही बिहार में इस बार कुल 66.91 प्रतिशत मतदान हुआ है। बिहार में इतना मतदान कभी नहीं हुआ था। एक समय था, जब आधी महिलाएं भी मतदान के लिए आगे नहीं आती थीं। साल 1962 की बात करें, तो 32.47 प्रतिशत महिलाओं ने ही मतदान किया था, इसका परिणाम यह था कि तब बिहार में कुल मतदान 45 प्रतिशत भी नहीं होता था। पहले दस में से तीन महिलाएं ही मतदान करती थीं, जबकि अब सात से ज्यादा महिलाएं मतदान करने लगी हैं। यह अध्ययन का विषय है कि बिहार राज्य में यह सकारात्मक परिवर्तन कैसे हुआ? वैसे, यह बदलाव बिहार में पहले ही हो जाना चाहिए था। यहां तक पहुंचने में छह दशक से ज्यादा समय लग गया।

यहां यह अवश्य रेखांकित करना चाहिए कि वास्तविक या निष्पक्ष मतदान के दौर में अगर देखें, तो नीतीश कुमार को जो बिहार मिला था, उसमें दस में से पांच महिलाएं भी मतदान के लिए नहीं निकलती थीं। साल 2005 के चुनाव में 44.49 प्रतिशत महिलाओं ने ही मतदान किया था। इसके अगले दस वर्ष में महिलाओं को जमीनी मजबूती मिली, तो साल 2015 के विधानसभा चुनाव में महिला मतदान का प्रतिशत बढ़कर 60.48 हो गया। पिछली बार 2020 में जब चुनाव हुआ, तब कोरोना महामारी का असर था, तो मतदान में मामूली गिरावट दर्ज हुई थी। बेशक, अब 2025 में हुए रिकॉर्ड मतदान से महिलाओं के मनोबल को बहुत मजबूती मिलेगी। साल 2006 में मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना शुरू हुई थी, जिसने बड़ी संख्या में लड़कियों को स्कूल पहुंचाया। निस्संदेह, स्कूल जाने वाली पीढ़ी आज आगे बढ़कर मतदान कर रही है। अगर स्कूल जाने की बाधाएं कम हुई हैं, तो मतदान की बाधाओं का भी अंत हुआ है। एक दौर वह भी था, जब परिवार के पुरुष सदस्य महिलाओं को मतदान से रोकते थे। अब महिलाओं की ऐसी पीढ़ी आई है, जो पुरुष सदस्यों के रोके नहीं रुकने वाली। पहले पुरुष ही तय करते थे कि किसे वोट देना है, लेकिन अब बड़ी संख्या में महिलाएं स्वयं अपना उम्मीदवार चुनने लगी हैं। भय और बाधा का दूर होना लोकतंत्र की सफलता का प्रमाण है।

यहां यह भी रेखांकित करना चाहिए कि साल 2006 में बिहार में महिलाओं को पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। इससे गांव-गांव में उनकी ताकत बढ़ी। अब बिहार की पंचायतों में 58 प्रतिशत मुखिया व उप-मुखिया महिलाएं हैं। वहां से लेकर जीविका दीदी तक, बिहार में महिलाओं ने एक लंबा सफर तय किया है। यह भी ध्यान देने की बात है कि बिहार में महिला साक्षरता भी इस सदी में दोगुनी हुई है। फिर भी खासकर ग्रामीण इलाकों में पुरुष और महिला साक्षरता के बीच करीब 20 प्रतिशत का अंतर है। निश्चित रूप से गांवों में मतदान के मामले में महिला-पुरुष के बीच इतना अंतर नहीं होगा। स्नातक स्तर पर तुलना करें, तो बिहार में जहां 18 लाख से ज्यादा पुरुष स्नातक हैं, वहीं चार लाख के करीब महिलाएं स्नातक हैं। लगभग ऐसा ही बड़ा अंतर रोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में है। अत: बिहार की जो महिलाएं मतदान के मामले में पुरुषों से आगे निकली हैं, उन्हें शिक्षा, रोजगार और आर्थिक मोर्चे पर भी तेजी से आगे आना चाहिए।