भारत की कोशिशें
जब भारत में तेल-गैस संकट की चर्चा तेज होती जा रही है, तब सरकार भी समाधान की दिशा में यथोचित प्रयास कर रही है। यह बहुत जरूरी है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर तेल-गैस की व्यवस्था करने में अपने पूरे अनुभव व कुशलता का परिचय दें। दुनिया में सबसे विशाल आबादी वाले विकासशील भारत को बड़ी मात्रा में तेल-गैस की जरूरत है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि पश्चिम एशिया में युद्ध भड़कते ही हम तेल-गैस के प्रबंधन में नाकाम हो गए हैं, उन्हें एक बार देश के केवल दो राज्यों की आबादी पर गौर करना चाहिए। करीब 24 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश और 13 करोड़ की आबादी वाला बिहार, दोनों मिलकर चीन और भारत के बाद दुनिया में तीसरी सर्वाधिक आबादी वाले क्षेत्र हैं। दोनों राज्यों के 37 करोड़ लोगों के लिए तेल-गैस का प्रबंध आसान नहीं है। किसी भी देश से कहा जाए कि आप इतने लोगों के लिए तेल-गैस का इंतजाम कीजिए, तो परेशानी हो जाएगी। इस जमीनी हकीकत के मद्देनजर भारत की परेशानी को समझना चाहिए।
भारत को अपनी जरूरत के लिए लगभग 80 प्रतिशत से ज्यादा तेल-गैस का आयात करना पड़ता है। इसमें से आधे से भी ज्यादा तेल-गैस होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। चूंकि युद्ध के चलते यह समुद्री मार्ग असुरक्षित या लगभग बंद हो गया है, इसलिए भारत में किल्लत की चिंता फैल रही है। वैसे, इस मार्ग से छिपते-छिपाते एक तेल से भरा टैंकर-जहाज मुंबई पहुंच गया है। इस जहाज का आगमन अपने आप में एक दर्ज करने लायक दिलचस्प दास्तान है। लाइबेरिया के झंडे वाला तेल टैंकर, जिसमें सऊदी अरब का कच्चा तेल भरा है और जिसका कप्तान एक भारतीय है, उसका भारत पहुंचना साहस की मिसाल है। हालांकि, ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहिए। यह भी उल्लेखनीय है कि इस एक जहाज से 1,35,335 मीट्रिक टन कच्चा तेल आया है। इतना तेल एक छोटे देश के लिए पर्याप्त है, पर भारत के लिए ऊंट के मुंह में जीरा बराबर है। यहां भारत सरकार और उसके विदेश मंत्री की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। हम आयात पर निर्भर हैं और आयात का पूरा इंतजाम सरकार को ही करना होगा। इसके लिए जिस भी देश से वार्ता की जरूरत हो, हमें हिचकना नहीं चाहिए। यह इंतजाम कठिन है, लेकिन भारत जैसे जरूरतमंद देश को इसके लिए हर मुमकिन कोशिश को अंजाम देना होगा।
बहरहाल, चर्चा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत कर रहे हैं। कोशिश है कि ईरान होर्मुज से होकर भारत आ रहे जहाजों को सुरक्षित राह देगा। होर्मुज जलडमरूमध्य से समुद्री यातायात में भारी कमी आई है। जहाज या तो क्षेत्र के बाहर कतार में खड़े हैं या अपना मार्ग बदल रहे हैं। एक जहाज दुस्साहस से भले मुंबई पहुंच गया, पर हमें प्रयास करने चाहिए कि भारत आ रहे जहाजों को जोखिम न उठाना पड़े। ऊर्जा सुरक्षा जरूरी है और हमें वैकल्पिक प्रबंध पर ज्यादा ध्यान देना होगा। भारत जैसा विशाल देश शांत नहीं बैठ सकता, उसे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जूझना पड़ेगा। दूसरी ओर, तेल-गैस के आंतरिक प्रबंधन को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। भारत में जमाखोरी या कालाबाजारी का त्रासद इतिहास रहा है, इस वजह से कई बार किसी चीज की थोड़ी कमी भी विकराल नजर आने लगती है। अत: यहां भारत की चुनौती के दो मोर्चे हैं, जहां बाहर से ईंधन का इंतजाम करना है, वहीं देश के अंदर ईंधन-प्रबंधन की ऐसी व्यवस्था बने कि किसी को भी ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े।
