संक्षेप: भारत में आगामी जनगणना के अभियान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतिम मुहर लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को 11,718.24 करोड़ रुपये की लागत से भारत की जनगणना 2027 आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है…

भारत में आगामी जनगणना के अभियान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतिम मुहर लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को 11,718.24 करोड़ रुपये की लागत से भारत की जनगणना 2027 आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। यह स्पष्ट रूप से संसार की सबसे बड़ी जनगणना होगी और इस पर एक तरह से पूरी दुनिया की नजर होगी। बहरहाल, यह अवश्य लिखना चाहिए कि सब कुछ ठीक रहता, तो जनगणना 2021 हमारे सामने आ गई होती, पर महामारी कोरोना की वजह से समय से जनगणना नहीं हो पाई। जब महामारी का आतंक घटा, तब देश लोकसभा चुनाव में लग गया और अब लोकसभा चुनाव के बाद जनगणना के कार्य को मंजूरी मिली है। यहां यह कहने में हर्ज नहीं कि इस बार जनगणना का प्रारूप तय करने में काफी वक्त लगा है। यह जनगणना 2027 देश की 16वीं जनगणना और स्वतंत्रता के बाद आठवीं जनगणना होगी। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें जाति संबंधी आंकड़े विशेष रूप से जुटाए जाएंगे। जाति आधारित जनगणना की मांग विभिन्न पार्टियां करती रही हैं और जब इस बारे में आम सहमति है, तो इसे कराने में कोई हर्ज नहीं है।

यह पहले से ही विदित है कि यह जनगणना दो चरणों में होनी है। साल 2026 के अप्रैल से शुरू होकर साल 2027 के मध्य तक जनगणना संपन्न हो जाएगी। उसके आंकड़े भी अपेक्षाकृत कम समय में सामने आ जाएंगे, क्योंकि पहली बार डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल जनगणना में किया जा रहा है। लोगों को भी डिजिटल भागीदारी का मौका मिलेगा। अत: यह जनगणना केवल अधिकारियों पर निर्भर नहीं रहेगी। इसमें लोग भी अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे। वैसे भी जनगणना एक राष्ट्रहित का कार्य है और उसके लिए सभी को स्वत: आगे बढ़कर योगदान देना चाहिए। आशंका है, जिस तरह की परेशानियां मतदाता गहन पुनरीक्षण में गिनाई जा रही हैं, वैसी ही स्थिति जनगणना में भी पैदा हो सकती है। सरकार के अनुमान के अनुसार, लगभग 30 लाख फील्ड कर्मचारी राष्ट्रीय महत्व के इस विशाल कार्य को अंजाम देंगे। अगर सरकार ने अपने जनगणना संबंधी एप और पोर्टल को आसान व सुलभ रखा, तो यह जनगणना अब तक हुई तमाम जनगणनाओं की तुलना में ज्यादा आसानी से संपन्न हो जाएगी। मोबाइल एप और पोर्टल के ठीक काम करने से जनगणना अधिकारियों या कर्मचारियों पर ज्यादा दबाव नहीं आएगा। एक जरूरी कार्य जनगणना संबंधी प्रशिक्षण का है, जिसमें कमी नहीं रहनी चाहिए।