बड़बोले मुनीर

पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर की बयानबाजी से उनकी हताशा ही ध्वनित होती है, वरना अमेरिकी सरजमीं पर खड़े होकर वह भारत के साथ भविष्य की किसी जंग में परमाणु युद्ध छिड़ने या फिर भारतीय उद्योग व उद्योगपति को निशाना बनाने की बचकानी बातें नहीं करते। तब तो और, जब नोबेल शांति पुरस्कार के लिए लालायित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह सम्मान दिए जाने के एक प्रस्तावक वह खुद हों। बहरहाल, भारतीय विदेश मंत्रालय ने उचित ही मुनीर के इस दुस्साहस का करारा जवाब दिया है और उन्हें याद दिलाया है कि परमाणु युद्ध के भयादोहन को भारत बहुत पहले झटक चुका है। जनरल मुनीर शायद याद नहीं करना चाहते कि भारतीय फौज ने कारगिल में जब उन्हें परास्त किया था, तब भी उनके मुल्क के पास परमाणु हथियार थे और पहलगाम में उनके गुर्गों की 22 अप्रैल की अमानवीय करतूत के जवाब में हमारी सेना ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया, तब भी उसके पास यह जखीरा था। इसलिए ऐसी हिमाकत का अंजाम समझते हुए किसी फौजी या राजनीतिक नेतृत्व को अपने हल्केपन का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए।

दरअसल, अपने वजूद में आने के साढ़े सात दशक बाद भी पाकिस्तान का शीर्ष नेतृत्व भारत-ग्रंथि से मुक्त नहीं हो सका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही उसके फौजी व राजनीतिक नेतृत्व में होड़ सी मची है कि कैसे वे आम अवाम में अपनी उपयोगिता अधिक साबित कर सकें। यही कारण है कि जनरल मुनीर एक पेशेवर जनरल के बजाय कट्टरपंथी मौलवी की जुबान ज्यादा बोलते दिखते हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी हर चौथे दिन सिंधु नदी के जल के लिए भारत से जंग लड़ने की मुनादी करते रहते हैं। दरअसल, मुनीर के बयान बता रहे हैं कि उनकी महत्वाकांक्षा क्या है। पाकिस्तान का इतिहास उसके जनरलों की ऐसी महत्वाकांक्षाओं और उनकी कारस्तानियों से भरे पड़े हैं। कारगिल के बाद मुशर्रफ की हैसियत में क्या बदलाव हुआ था, यह कोई रहस्य नहीं है और यही वह मोड़ है, जहां भारत को अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है।