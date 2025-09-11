सुरक्षा की चिंता

भारत को अपनी सीमाओं पर और आंतरिक रूप से भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बांग्लादेश से लेकर नेपाल और पाकिस्तान तक हमारी चिंताओं में बहुत इजाफा हुआ है। नेपाल में उपद्रव हमारे लिए भी सचेत रहने का वक्त है। वहां जेलों से बड़ी संख्या में अपराधी…

भारत को अपनी सीमाओं पर और आंतरिक रूप से भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बांग्लादेश से लेकर नेपाल और पाकिस्तान तक हमारी चिंताओं में बहुत इजाफा हुआ है। नेपाल में उपद्रव हमारे लिए भी सचेत रहने का वक्त है। वहां जेलों से बड़ी संख्या में अपराधी भागे हैं, जाहिर है, उनकी भारत में घुसपैठ न हो, यह सुनिश्चित करना होगा। बहरहाल, यह सूचना भी भारत के लिए मायने रखती है कि शंघाई सहयोग संगठन ने अपनी आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष पाकिस्तान को बना दिया है। यहां यह भी ध्यान रखने की बात है कि संयुक्त राष्ट्र की भी आतंकवाद विरोधी व्यवस्था में पाकिस्तान की स्थिति मजबूत है। मतलब, आतंकवाद को सामरिक, वैचारिक और आर्थिक रूप से पालने-पोसने वाले देश को ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है! आतंकवाद का खुला समर्थन करने वाली पाकिस्तानी व्यवस्था शंघाई सहयोग संगठन में शामिल देशों को आतंकवाद से मुक्ति दिलाने के लिए क्या करेगी, यह कहना मुश्किल है। पाकिस्तान पर शंघाई सहयोग संगठन को भरोसा है या आतंकवाद पर कुछ न करने का सियासी इरादा है? क्या आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की विशेषज्ञता पाकिस्तान को हासिल है?

वैसे, शंघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी ढांचे (आरएटीएस) ने बुधवार को पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा भी की है, जबकि भारत ने इस कायराना हमले के प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया है। किर्गिज गणराज्य के चोलपोन अता में आयोजित आरएटीएस की 44वीं बैठक में पहलगाम आतंकी हमले पर प्रमुखता से चर्चा तो हुई, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की कमान पाकिस्तान को सौंप दी गई। यह एक बड़ी विडंबना है कि संयुक्त राष्ट्र में भी आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है। जून के महीने में ही उसे आतंकवाद रोधी समिति का उप-प्रमुख बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र और शंघाई सहयोग संगठन ने जो पाकिस्तान पर भरोसा जताया है, वह पूरा होना चाहिए। दुनिया के निर्णायक देशों को इस दिशा में सक्रिय होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान वाकई आतंकवाद से अपना पल्ला झाड़ ले। गौर करने की बात है, शंघाई सहयोग संगठन का आरएटीएस एक प्रभावशाली मंच है, जो आतंकवाद और अलगाववाद का मुकाबला करने पर केंद्रित है। क्या भारत को उम्मीद रखनी चाहिए कि उसके यहां पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद या अलगाववाद में कमी आएगी?