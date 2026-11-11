दूध और महंगाई
दूध की कीमतों में छह महीने में दूसरी बार बढ़ोतरी ने साफ तौर पर बढ़ती महंगाई की ओर इशारा किया है। गुरुवार, 12 नवंबर से कई श्रेणियों के दूध की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। देश की दो बड़ी डेयरी कंपनियों अमूल और मदर डेयरी…
दूध की कीमतों में छह महीने में दूसरी बार बढ़ोतरी ने साफ तौर पर बढ़ती महंगाई की ओर इशारा किया है। गुरुवार, 12 नवंबर से कई श्रेणियों के दूध की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। देश की दो बड़ी डेयरी कंपनियों अमूल और मदर डेयरी ने यह जो घोषणा की है, उससे देश की दूसरी डेयरियों को भी कीमतें बढ़ाने का मौका मिलेगा। दूध के लिए उपभोक्ताओं को प्रति लीटर 2 से 6 रुपये अधिक चुकाने पड़ेंगे। इससे पहले 14 मई को दूध की कीमतों को 2 रुपये तक बढ़ाया गया था। बढ़ती महंगाई को समग्रता में देखने से पहले दूध की कीमतों को देखना जरूरी है। भारत में दूध बुनियादी खाद्य उत्पाद है और दूध की कीमत बढ़ने का सीधा संकेत है कि दूध की लागत बढ़ रही है। पशु की कीमत, चारा, अनाज, पशुपालन, परिवहन, दुग्ध उत्पाद निर्माण, इत्यादि हर प्रकार के खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रसंस्करण-वितरण भी महंगा होता जा रहा है।
अपने देश में दूध की कीमतें अपने आप में प्रमाण है कि कैसे महंगाई बढ़ रही है। पिछली सदी जब बीत रही थी, तब प्रति लीटर दूध की कीमत 14 रुपये भी नहीं थी। साल 2006 में दूध 19 रुपये का हुआ, 2016 में 49 रुपये और 2026 में 76 रुपये का हो चुका है। लगभग एक चौथाई सदी में दूध की कीमत पांच गुना बढ़ी है। दूसरी ओर, साल 1999 से 2026 के बीच भारत की प्रति व्यक्ति आय में 12 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक रूप से सक्षम हुआ है, उस पर दूध के भाव बढ़ने का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कम आय वाले लोगों का बजट दूध की कीमत से बिगड़ जाएगा। डेयरी कंपनियों का नेटवर्क काफी फैला हुआ है, उन्हें दूध की वाजिब कीमत वसूलनी चाहिए, लेकिन समग्रता में दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करना भी जरूरी है। आधिकारिक दूध डेयरियों के रहते अगर भारत में 68 प्रतिशत नकली या मिलावटी दूध बिक रहा है, तो यह गंभीर आपराधिक पहलू है। देश की आय बढ़ रही है, तो दुग्ध उत्पाद ही नहीं, हर तरह के उत्पादों की गुणवत्ता बढ़नी चाहिए। ऐसा न हो कि खाद्य पदार्थों की कीमतें चढ़ें और उनकी गुणवत्ता गिरती चली जाए। ध्यान रहे, दूध की कीमत अमेरिका में भारत की तुलना में लगभग दोगुनी है, लेकिन वहां दूध सौ फीसदी तक शुद्ध है। यहां महंगाई की चिंता जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है शुद्धता सुनिश्चित करना।
बहरहाल, दूध की कीमतें तब बढ़ी हैं, जब खाद्य मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी हुई है। खाद्य मुद्रास्फीति अगस्त में 5.97 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर में 7.74 प्रतिशत हो गई। जरूरी उत्पादों की कीमतों में उछाल का क्रम बना हुआ है। प्याज की कीमतों में 108 प्रतिशत, अदरक में 62.9 प्रतिशत और लहसुन में 54.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। यहां प्याज जैसे अनेक उत्पाद हैं, जिनकी कीमतें मौसम बदलते नीचे आ जाएंगी, पर दूध जैसे कुछ पदार्थ हैं, जिनकी कीमत फिर नहीं घटेगी। वैसे, बीते छह महीने में भारत की सबसे बड़ी सफलता ईंधन की कीमतों पर बेहतर नियंत्रण है। युद्ध ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, पर 25 मई के बाद पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई को काबू में रखने के लिए बैंक दर में वृद्धि की है, तो सरकार ने बाजार में जमाखोरी या कालाबाजारी रोकने के लिए समय-समय पर अपने अनाज या उत्पाद भंडार खोले हैं। हां, दूध का ऐसा कोई भंडारण संभव नहीं है, अत: दुग्ध व्यवसाय में लागत जैसे-जैसे बढ़ेगी, कीमत भी बढ़ती जाएगी। दूध की कीमतों को नीचे रखने का एक ही उपाय है, कृषि व खाद्य उत्पादों की कीमतों को कम रखने के ज्यादा जतन करना।
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