दूध और महंगाई

दूध की कीमतों में छह महीने में दूसरी बार बढ़ोतरी ने साफ तौर पर बढ़ती महंगाई की ओर इशारा किया है। गुरुवार, 12 नवंबर से कई श्रेणियों के दूध की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। देश की दो बड़ी डेयरी कंपनियों अमूल और मदर डेयरी…

दूध की कीमतों में छह महीने में दूसरी बार बढ़ोतरी ने साफ तौर पर बढ़ती महंगाई की ओर इशारा किया है। गुरुवार, 12 नवंबर से कई श्रेणियों के दूध की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। देश की दो बड़ी डेयरी कंपनियों अमूल और मदर डेयरी ने यह जो घोषणा की है, उससे देश की दूसरी डेयरियों को भी कीमतें बढ़ाने का मौका मिलेगा। दूध के लिए उपभोक्ताओं को प्रति लीटर 2 से 6 रुपये अधिक चुकाने पड़ेंगे। इससे पहले 14 मई को दूध की कीमतों को 2 रुपये तक बढ़ाया गया था। बढ़ती महंगाई को समग्रता में देखने से पहले दूध की कीमतों को देखना जरूरी है। भारत में दूध बुनियादी खाद्य उत्पाद है और दूध की कीमत बढ़ने का सीधा संकेत है कि दूध की लागत बढ़ रही है। पशु की कीमत, चारा, अनाज, पशुपालन, परिवहन, दुग्ध उत्पाद निर्माण, इत्यादि हर प्रकार के खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रसंस्करण-वितरण भी महंगा होता जा रहा है।

अपने देश में दूध की कीमतें अपने आप में प्रमाण है कि कैसे महंगाई बढ़ रही है। पिछली सदी जब बीत रही थी, तब प्रति लीटर दूध की कीमत 14 रुपये भी नहीं थी। साल 2006 में दूध 19 रुपये का हुआ, 2016 में 49 रुपये और 2026 में 76 रुपये का हो चुका है। लगभग एक चौथाई सदी में दूध की कीमत पांच गुना बढ़ी है। दूसरी ओर, साल 1999 से 2026 के बीच भारत की प्रति व्यक्ति आय में 12 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक रूप से सक्षम हुआ है, उस पर दूध के भाव बढ़ने का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कम आय वाले लोगों का बजट दूध की कीमत से बिगड़ जाएगा। डेयरी कंपनियों का नेटवर्क काफी फैला हुआ है, उन्हें दूध की वाजिब कीमत वसूलनी चाहिए, लेकिन समग्रता में दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करना भी जरूरी है। आधिकारिक दूध डेयरियों के रहते अगर भारत में 68 प्रतिशत नकली या मिलावटी दूध बिक रहा है, तो यह गंभीर आपराधिक पहलू है। देश की आय बढ़ रही है, तो दुग्ध उत्पाद ही नहीं, हर तरह के उत्पादों की गुणवत्ता बढ़नी चाहिए। ऐसा न हो कि खाद्य पदार्थों की कीमतें चढ़ें और उनकी गुणवत्ता गिरती चली जाए। ध्यान रहे, दूध की कीमत अमेरिका में भारत की तुलना में लगभग दोगुनी है, लेकिन वहां दूध सौ फीसदी तक शुद्ध है। यहां महंगाई की चिंता जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है शुद्धता सुनिश्चित करना।