शाबाश बिहार
दूसरे चरण का मतदान संपन्न होने के साथ ही बिहार में 2,600 से अधिक प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है। यह बेहद संतोष की बात है कि पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण का मतदान भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया, बल्कि जिस बड़े पैमाने पर राज्य के मतदाता दूसरे चरण में भी मतदान केंद्रों पर उमड़े, वह बिहार की चुनावी तारीख में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। चुनाव आयोग अंतिम आंकड़ा तो बाद में दर्ज करेगा, मगर तीन बजे तक ही किशनगंज, बांका, कटिहार, पूर्णिया, जमुई आदि जिलों में 63 प्रतिशत से अधिक मतदान की सूचना से यह साफ हो गया था कि बिहार अपने सर्वाधिक मतदान की पटकथा लिख चुका है। जिस तरह, पहले चरण के चुनाव प्रचार के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या हुई और उसके बाद राज्य का राजनीति माहौल गरमाया, उसे देखते हुए यह अंदेशा था कि कहीं एक बार फिर बिहार दशकों पहले के उस शर्मनाक दौर में न पहुंच जाए, जब चुनावी हिंसा उसकी राजनीतिक संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हुआ करती थी। मगर चुनाव आयोग, राज्य प्रशासन और तमाम राजनीतिक दलों की सराहना की जानी चाहिए कि उन्होंने हालात को बिगड़ने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने मतदाताओं को प्रेरित किया कि वे बेखौफ होकर अपना नागरिक कर्तव्य निभाएं।
हिंदी पट्टी को लेकर यह आम शिकायत रही है कि यहां के मतदाता मतदान को अहमियत नहीं देते और अपना लोकतांत्रिक दायित्व निभाने से कतराते हैं। ऐसे में, बिहार का नया मतदान कीर्तिमान इस छवि को अवश्य बदलने का काम करेगा। पहले चरण में ही राज्य में 64.66 प्रतिशत की रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज की जा चुकी है। पिछले साल झारखंड में भी 67.62 प्रतिशत मतदान हुआ था, जबकि इसके पांच वर्ष पहले यहां करीब 65 प्रतिशत वोट पड़े थे। बिहार का यह संदेश उत्तर प्रदेश तक बखूबी पहुंचना चाहिए, जहां 2017 के मुकाबले 2022 में करीब चार प्रतिशत की गिरावट देखी गई थी। वहां 2027 की शुरुआत में चुनाव होने वाले हैं। यह एक स्थापित तथ्य है कि किसी भी लोकतंत्र की सफलता उसके नागरिकों की अधिकतम भागीदारी से सुनिश्चित होती है, ऐसे में कम मतदान प्रतिशत उसकी वैधता को नैतिक आधार से वंचित कर देता है। चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों का यह दायित्व बनता है कि वे मतदाताओं के इस उत्साह को मंद नहीं पड़ने दें।
बिहार विधानसभा का यह चुनाव इस बात के लिए भी याद रखा जाएगा कि चुनाव से ऐन पहले निर्वाचन आयोग ने राज्य में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) चलाया और उसकी इस कवायद से उठा विवाद सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से शांत हुआ, बल्कि इस एसआईआर पर शीर्ष अदालत का आखिरी फैसला अभी आया भी नहीं है और वहां मतदान संपन्न हो चुका है। इस पूरे विवाद ने चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर राजनीतिक दल ही नहीं, मतदाताओं के मन में भी तमाम तरह के सवाल पैदा किए। इसलिए मुनासिब यही है कि बिहार के रिकॉर्ड मतदान को यह सांविधानिक संस्था अपनी छवि पर मुहर के रूप में न ले, बल्कि इसकी एक व्याख्या मतदाताओं की प्रतिक्रिया के रूप में भी की जाएगी। एक तथ्य यह भी है कि इस बार बहुत सारे मतदाता छठ पूजा के लिए अपने गांव-घर पहुंचे और मतदान के लिए रुक गए थे। बेहतर होगा कि आयोग इस उत्साह को अपनी सकारात्मक पहल से आगे ले जाए।
