समन्वय का समय
संसद में जरूरत के हिसाब से बहस जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी है आम सहमति बनाते हुए चलने की कोशिश। विपक्ष की शिकायत के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर जो चर्चा हुई, उस पर तमाम राजनीतिक दलों को ईमानदारी से विचार करना चाहिए…
संसद में जरूरत के हिसाब से बहस जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी है आम सहमति बनाते हुए चलने की कोशिश। विपक्ष की शिकायत के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर जो चर्चा हुई, उस पर तमाम राजनीतिक दलों को ईमानदारी से विचार करना चाहिए। बेशक, संख्या बल सरकार के पास है, पर यह उम्मीद की जाती है कि विपक्ष को शिकायत का मौका कम से कम दिया जाएगा। भारत में विपक्ष को सदन में अपनी बात रखने का अवसर और समय देने का समृद्ध इतिहास रहा है। इस मामले में भारतीय संसद को दुनिया में आदर्श माना जाता है। जिन लोगों को भारतीय लोकतंत्र से बहुत शिकायत है, उन्हें अगल-बगल के देशों में झांककर देखना चाहिए कि वहां के प्रमुख विपक्षी नेता आज किस हाल में हैं? आश्चर्य नहीं, हमारी संसद की कार्यवाही देखने के लिए दुनिया भर से नेता और जन-प्रतिनिधि आते हैं और यहां से सीखकर जाते हैं। कोई संदेह नहीं, सत्ता पक्ष पर विपक्ष का दबाव जरूरी है, इससे शासन-प्रशासन के निर्णयों में संतुलन बना रहता है और सुधार के रास्ते भी खुलते हैं। सत्ता पक्ष के लिए यह गौर करने की बात है- विपक्ष को ऐसा क्यों लग रहा है कि उसकी बातों को सुना नहीं जा रहा है? क्या भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल में विपक्षी नेताओं को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है?
विपक्ष का आरोप बहुत स्पष्ट है और उसके प्रमुख नेता विदेश में भी अपनी बात कह चुके हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। इसका जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन पर आरोप जड़ा कि सदन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ प्रस्ताव लाकर इंडिया ब्लॉक ने भारतीय लोकतंत्र की नींव को पाताल में पहुंचा दिया है। विपक्ष को घेरते हुए उन्होंने यह भी बताया है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की उपस्थिति कितनी रही है। यहां आंकड़ों को देखना बहुत जरूरी है। अगस्त 2023 में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस को देखें, तो भाजपा को 6 घंटे, 41 मिनट का समय मिला था और बाकी विपक्षी व अन्य दलों को 4 घंटे, 25 मिनट का समय दिया गया। दरअसल, सांसदों की संख्या के हिसाब से ही दलों और उनके नेताओं को बोलने का समय मिलता है। किसको कितना समय मिलेगा, इसका संसदीय गणित तय है और इस गणित से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हां, राजनीति में आरोप से बचने की कोशिश होती है, तो कई बार गैर-जरूरी आरोप भी लगाए जाते हैं। फिर भी, आज दुनिया या देश जिस हाल में है, लोग यह उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि संसद आदर्श तरीके से काम करेगी।
कोई दोराय नहीं कि देश में राजनीति दिनों-दिन तल्ख होती जा रही है। राजनेताओं के बीच परस्पर संबंध पहले की तरह नहीं हैं, तभी तो शिकायतों का अंबार लग रहा है। फिर भी व्यापकता में विचार करना चाहिए। संसद एक परंपरा है, इसे राजनीति का अखाड़ा बनाने की किसी भी कोशिश से बचना होगा। इधर, विपक्षी सांसदों के माइक बंद करने या उनसे कैमरा हटाने की जो शिकायत बढ़ रही है, उन पर भी अवश्य ध्यान जाना चाहिए। अगर विपक्ष की उपेक्षा होगी, तो पूरी संवेदना से यह ध्यान रखना होगा कि लोकतंत्र में सबको कभी न कभी विपक्ष में बैठना पड़ता है। अत: यह समय राजनीतिक एवं कूटनीतिक समन्वय का है, यह समय विपक्षी दलों की जिम्मेदारी का भी है। हमें यह उम्मीद जरूर करनी चाहिए कि शिकायतों का ठोस समाधान होगा और संसद समन्वय के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगी।
लेखक के बारे मेंHindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। करीब एक सदी से यह अखबार हिंदी भाषी पाठकों की पसंद बना हुआ है।
देश-दुनिया की Hindi News को पढ़ने के लिए यह अखबार लगातार पाठकों की पसंद
बना हुआ है। इसके अतिरिक्त समकालीन मुद्दों पर त्वरित टिप्पणी, विद्वानों के विचार और साहित्यिक सामग्री को भी लोग पसंद
करते रहे हैं। यहां आप ग्लोबल से लोकल तक के सभी समाचार एक ही स्थान पर पा सकते हैं। हिन्दुस्तान अखबार आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों की खबरें प्रदान करता है। दक्षिण भारत के
राज्यों की खबरें भी आप यहां पाते हैं।
इसके अतिरिक्त मनोरंजन, बिजनेस, राशिफल, करियर, ऑटो, गैजेट्स और प्रशासन से जुड़ी खबरें भी यहां आप पढ़ सकते हैं। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।