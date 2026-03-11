समन्वय का समय

संसद में जरूरत के हिसाब से बहस जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी है आम सहमति बनाते हुए चलने की कोशिश। विपक्ष की शिकायत के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर जो चर्चा हुई, उस पर तमाम राजनीतिक दलों को ईमानदारी से विचार करना चाहिए…

संसद में जरूरत के हिसाब से बहस जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी है आम सहमति बनाते हुए चलने की कोशिश। विपक्ष की शिकायत के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर जो चर्चा हुई, उस पर तमाम राजनीतिक दलों को ईमानदारी से विचार करना चाहिए। बेशक, संख्या बल सरकार के पास है, पर यह उम्मीद की जाती है कि विपक्ष को शिकायत का मौका कम से कम दिया जाएगा। भारत में विपक्ष को सदन में अपनी बात रखने का अवसर और समय देने का समृद्ध इतिहास रहा है। इस मामले में भारतीय संसद को दुनिया में आदर्श माना जाता है। जिन लोगों को भारतीय लोकतंत्र से बहुत शिकायत है, उन्हें अगल-बगल के देशों में झांककर देखना चाहिए कि वहां के प्रमुख विपक्षी नेता आज किस हाल में हैं? आश्चर्य नहीं, हमारी संसद की कार्यवाही देखने के लिए दुनिया भर से नेता और जन-प्रतिनिधि आते हैं और यहां से सीखकर जाते हैं। कोई संदेह नहीं, सत्ता पक्ष पर विपक्ष का दबाव जरूरी है, इससे शासन-प्रशासन के निर्णयों में संतुलन बना रहता है और सुधार के रास्ते भी खुलते हैं। सत्ता पक्ष के लिए यह गौर करने की बात है- विपक्ष को ऐसा क्यों लग रहा है कि उसकी बातों को सुना नहीं जा रहा है? क्या भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल में विपक्षी नेताओं को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है?

विपक्ष का आरोप बहुत स्पष्ट है और उसके प्रमुख नेता विदेश में भी अपनी बात कह चुके हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। इसका जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन पर आरोप जड़ा कि सदन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ प्रस्ताव लाकर इंडिया ब्लॉक ने भारतीय लोकतंत्र की नींव को पाताल में पहुंचा दिया है। विपक्ष को घेरते हुए उन्होंने यह भी बताया है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की उपस्थिति कितनी रही है। यहां आंकड़ों को देखना बहुत जरूरी है। अगस्त 2023 में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस को देखें, तो भाजपा को 6 घंटे, 41 मिनट का समय मिला था और बाकी विपक्षी व अन्य दलों को 4 घंटे, 25 मिनट का समय दिया गया। दरअसल, सांसदों की संख्या के हिसाब से ही दलों और उनके नेताओं को बोलने का समय मिलता है। किसको कितना समय मिलेगा, इसका संसदीय गणित तय है और इस गणित से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हां, राजनीति में आरोप से बचने की कोशिश होती है, तो कई बार गैर-जरूरी आरोप भी लगाए जाते हैं। फिर भी, आज दुनिया या देश जिस हाल में है, लोग यह उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि संसद आदर्श तरीके से काम करेगी।