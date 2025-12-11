चुनाव पर बढ़े विश्वास

संक्षेप: चुनाव सुधार पर सड़क से संसद तक चर्चा तेज है और यह जरूरी भी है। यह सुखद है कि देश के 12 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण तेज गति से हो रहा है, पर यह भी देखने वाली बात है कि उतनी ही तेज रफ्तार से इस पर सियासत भी चल रही है…

चुनाव सुधार पर सड़क से संसद तक चर्चा तेज है और यह जरूरी भी है। यह सुखद है कि देश के 12 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण तेज गति से हो रहा है, पर यह भी देखने वाली बात है कि उतनी ही तेज रफ्तार से इस पर सियासत भी चल रही है। पुनरीक्षण का जो काम राजनीतिक दलों को परस्पर समन्वय से करना चाहिए, उसके लिए न केवल चुनाव आयोग को दोषी ठहराया जा रहा है, बल्कि न्यायालय का भी बहुमूल्य समय बर्बाद किया जा रहा है। वैसे, राज्यों में बीते सप्ताह ही पुनरीक्षण का काम आधा से ज्यादा पूरा हो चुका है। संभव है, चुनाव आयोग पुनरीक्षण के लिए और भी समय दे, तो फिर राजनीति में समय गंवाने के बजाय राजनीतिक दलों को जमीनी स्तर पर ज्यादा सजगता दिखानी चाहिए। एक भी वैध मतदाता सूची से छूटने न पाए और एक भी अवैध मतदाता सूची में आने न पाए, यह काम क्या राजनीतिक दल अपने स्तर पर सुनिश्चित नहीं कर सकते?

हर राजनीतिक पार्टी जानती है कि गहन पुनरीक्षण जरूरी है। इसके बावजूद तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में पुनरीक्षण पर आपत्ति जताई गई। आपत्ति के पीछे जो कारण बताए गए हैं, उनमें से केवल दो पर आप गौर कीजिए। तमिलनाडु ने बारिश और त्योहारों का कारण गिनाया है, जबकि पश्चिम बंगाल का कहना है कि उसके कई इलाकों में 4जी-5जी नेटवर्क के न होने से पुनरीक्षण में परेशानी हो रही है। क्या ये ठोस कारण हैं? दूसरी ओर, यह बात भी गौर करने की है कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, दोनों राज्यों में मतदाता जागरूक हैं। अत: वहां पुनरीक्षण का काम पहले ही 70 प्रतिशत से ज्यादा पूरा हो चुका है। हां, बीएलओ की आत्महत्या एक संवेदनशील मुद्दा है, तो यह निर्देश पहले ही जारी हो चुके हैं कि किसी बीएलओ से जबरन काम न लिया जाए। हां, चुनाव आयोग को चाहिए कि वह बीएलओ के तनाव को घटाने के लिए हरसंभव उपाय करे।