आवारा कुत्तों पर नकेल

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अगर आवारा श्वानों से मुक्त होने जा रहा है, तो जहां इस फैसले के सुखद परिणाम हो सकते हैं, वहीं संवदेना का प्रश्न भी गंभीर रूप से खड़ा हो सकता है। इंसानों पर पूरी तरह से निर्भर इन बेजुबानों से संबंधित यह फैसला आसान नहीं है, जो सर्वोच्च न्यायालय ने लिया है। न्यायालय के सख्त फैसले के मुताबिक, आठ सप्ताह के अंदर ही दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तमाम गलियों से आवारा या लावारिस श्वानों को उठाकर तय आश्रय स्थलों में पहुंचा दिया जाएगा। न्यायालय ने श्वानों से लगाव रखने वालों को भी सख्त संदेश देते हुए चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों को उठाने में बाधा डालता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा अक्सर देखा गया है कि कई लोग लावारिस श्वानों को बचाने में लग जाते हैं। ऐसे श्वानों को वह घर नहीं ले जाते, गली की शोभा बनाए रखना चाहते हैं। समझने की जरूरत है कि गलियां पहले जैसी नहीं रहीं। वहां श्वानों के लिए हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। चूंकि उन्हें पूरा प्यार नहीं मिलता, तो वे आक्रामक हुए जा रहे हैं। ऐसे में, अगर हम गलियों में श्वानों की आबादी बढ़ाएंगे, तो बच्चों-बुजुर्गों को खतरे में डालेंगे।

ध्यान देने की बात है कि इस मामले का संज्ञान स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने एक रिपोर्ट देखकर लिया है। कुत्तों के काटने के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बीती 22 जुलाई को संसद में बताया था कि पिछले वर्ष देश में कुत्ते के काटने के कुल मामलों की संख्या 37,17,336 थी, जबकि संदेहास्पद मानव रेबीज से मौतें 54 थीं। दिल्ली की स्थानीय व्यवस्था देखने वाली एमसीडी के आंकड़ों के अनुसार, इस साल अब तक राष्ट्रीय राजधानी में रेबीज के कुल 49 मामले सामने आए हैं। रेबीज बेहद खतरनाक बीमारी है, इससे व्यक्ति तड़पकर मरता है। ऐसे में, कुत्तों के खिलाफ गुस्सा भी तेजी से बढ़ रहा है। मिसाल के लिए, राजस्थान के झुंझुनू से एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक आम आदमी हाथ में बंदूक लिए सामने आने वाले हर श्वान को मार रहा है। खबरों के मुताबिक, किसी अपने की रेबीज से मौत की वजह से विचलित यह इंसान 25 आवारा श्वानों को मार चुका है। ऐसे निर्मम कदम उठाने की जरूरत कहीं नहीं पड़नी चाहिए। स्थानीय निकायों को पूरी तैयारी व ईमानदारी से समाधान करना चाहिए। यह सच है कि देश में अनेक स्थानीय निकाय आवारा श्वानों की आबादी पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। नियम के तहत न उनका बधियाकरण हो रहा है और न उन्हें रेबीज-रोेधी टीके लग रहे हैं।