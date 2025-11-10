Hindustan Hindi News
Hindustan Editorial column 11 November 2025
Mon, 10 Nov 2025
सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर महिला सशक्तीकरण का पक्ष लेते हुए महिलाओं को देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह बताया है, तो आश्चर्य नहीं। गौर करने की बात है कि कुल आबादी का लगभग 48.4 प्रतिशत महिलाएं हैं, पर देश की मुख्यधारा में उनकी हिस्सेदारी बहुत कम है। बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके यह सवाल किया गया है कि संसद और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करने में देरी क्यों हो रही है? इस याचिका पर न्यायालय ने केंद्र सरकार से जवाब-तलब किया है। वैसे, आरक्षण के लिए कानून पारित हो चुका है और उसे लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका पर है। यहां न्यायालय कानून को जल्दी लागू करने के लिए खास कुछ नहीं कर सकता है। कानून का क्रियान्वयन सरकार का काम है। महिलाओं के लिए विधायिका में 33 फीसदी आरक्षण संबंधी संशोधन तो साल 2023 में ही हो गया था, लेकिन जब देश में अगला चुनाव क्षेत्र परिसीमन होगा, उसके बाद ही उच्च स्तरीय विधायिका में इसे लागू किया जाएगा। चूंकि मुख्यधारा की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कम है, इसलिए महिला सशक्तीकरण के पक्षधर लोगों की व्यग्रता को समझा जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी पूछा है कि आरक्षण के बिना महिलाओं को टिकट क्यों नहीं दिए जा सकते हैं? दुखद है कि संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व घट रहा है। सदन में 33 प्रतिशत महिला भागीदारी बहुत दूर की बात है। अभी लोकसभा में 75 और राज्यसभा में 42 महिलाएं हैं, लेकिन अनेक विधानसभाओं में महिलाओं की कमी बहुत खलती है। इस आरक्षण व्यवस्था को लागू करने के पक्ष में न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने जो सक्रियता दिखाई है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। जनहित याचिका और अदालती सक्रियता से यह पता चलेगा कि सरकार कब परिसीमन का काम करेगी। तय है कि परिसीमन के बाद भारतीय राजनीति में अनेक परिवर्तन होंगे और उनमें सबसे बड़ा परिवर्तन महिला आरक्षण से आएगा। आज यह आरक्षण लागू हो जाए, तो लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कम से कम 179 हो जाएगी। अगर परिसीमन में सीटों की संख्या बढ़ी, तो लोकसभा में महिलाओं की संख्या 200 पार कर जाएगी। निश्चित रूप से महिलाओं को इस दिन का इंतजार है।

सामान्य राजनीतिक समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि मुख्यधारा राजनीति में महिलाओं की भागीदारी स्वयं बढ़ाने के प्रति राजनीतिक दल सजग नहीं हैं। आदर्श स्थिति तो यह होती कि हर पार्टी स्वयं ही कम से कम 33 प्रतिशत सीटों पर महिलाओं को टिकट देती। ऐसे में, अलग से महिला आरक्षण के लिए किसी पार्टी को कानूनन पाबंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज होता यह है कि हर पार्टी जीत सकने वाले उम्मीदवारों की तलाश में रहती है और महिलाओं का दावा कमजोर हो जाता है। एक पहलू यह भी है कि ज्यादातर महिलाएं स्थापित राजनीतिक परिवारों से आ रही हैं और पूरी तरह से अपनी योग्यता पर राजनीति में मुकाम बनाने वाली महिलाओं की संख्या कम है। महिलाओं को आरक्षण मिले, पर इसके लिए पहले से ही माहौल बनाने की जरूरत है। आरक्षण थोपने से महिलाओं को मजबूती नहीं मिलेगी। महिलाओं को स्वयं ही मजबूती के साथ आगे आना पड़ेगा और उन्हें यह मजबूती अपनी आधी आबादी से ही हासिल होगी। इसके लिए सबसे जरूरी है, महिलाओं के बीच व्यावहारिक जागरूकता।