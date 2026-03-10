Hindustan Hindi News
ईंधन संकट की चिंता

Mar 10, 2026 10:59 pm IST
ईरान और अमेरिका-इजरायल जंग को लेकर जो अंदेशे जताए जा रहे थे, वे अब सच होने लगे हैं। देश में एलपीजी सिलेंडरों के दाम में 60 रुपये की बढ़ोतरी को अगर सीधे-सीधे इस युद्ध से जुड़ा हुआ फैसला न भी मानें, जैसा कि सरकार दावा कर रही है…

ईरान और अमेरिका-इजरायल जंग को लेकर जो अंदेशे जताए जा रहे थे, वे अब सच होने लगे हैं। देश में एलपीजी सिलेंडरों के दाम में 60 रुपये की बढ़ोतरी को अगर सीधे-सीधे इस युद्ध से जुड़ा हुआ फैसला न भी मानें, जैसा कि सरकार दावा कर रही है, तब भी इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल 100 डॉलर के ऊपर चली गई है। पिछले चार वर्षों में पहली बार कीमत इतनी बढ़ी है। जाहिर है, आपूर्ति शृंखला के बाधित होने से एक के बाद दूसरे तेल उत्पादक देशों ने दैनिक उत्पादन घटाना शुरू कर दिया है, जिससे दुनिया भर में ईंधन संकट गहराने लगा है। चिंता की बड़ी बात यह है कि जंग के जल्द खत्म होने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही, उल्टे ईरानी फौज ने होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों के गुजरने देने को लेकर जैसी शर्त रखी है, वह हालात और बिगाड़ सकती है। ईरानी सेना से कहा है कि वह उन्हीं देशों के जहाजों को यहां से निकलने की इजाजत देगी, जो अपने यहां से इजरायली व अमेरिकी राजदूतों को निष्कासित करेंगे। स्पष्ट है, तेहरान उन देशों पर दबाव बनाने की चेष्टा कर रहा है, जिनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह तेल पर निर्भर है और उनके यहां स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों का इस्तेमाल ईरान पर हवाई हमले में हो रहा है।

निस्संदेह, भारत सरकार मुस्तैद है और अपने तईं उसकी यही कोशिश है और आगे भी रहेगी कि हालात नियंत्रण के बाहर न जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ विशेष बैठक इसकी तस्दीक करती है। देश की तेल रिफाइनरियां अधिक एलपीजी उत्पादन कर रही हैं और तेल व गैस के प्रबंधन में पूरी चौकसी बरती जा रही है। सरकार ने देश में आवश्यक वस्तु अधिनियम को भी लागू किया है, ताकि गैस सिलेंडर या पेट्रोल-डीजल की कालाबाजारी की किसी भी कोशिश से तत्काल निपटा जा सके। ये सारी कवायदें शासन-प्रशासन के स्तर की हैं, जो उसे करनी ही चाहिए। सवाल यह है कि ऐसी स्थितियों में क्या नागरिकों का कोई दायित्व नहीं? आखिर सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करने की नौबत ही क्यों पड़ती है?

हमने कोरोना महामारी के समय देखा था कि जहां कुछ लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए संक्रमित लोगों की तीमारदारी और मृतकों की गरिमापूर्ण अंतिम विदाई में जुटे थे, ठीक उसी समय हमारे समाज के कई लोग ऑक्सीजन सिलेंडरों और कुछ खास दवाओं, इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। कई वाहन चालक तो लाश ढोने के बदले मजबूर परिजनों से मनमाना भाड़ा वसूल रहे थे। मौजूदा संकट एक बार फिर नागरिकों की परीक्षा ले सकता है। यद्यपि अभी घबराने वाली स्थिति नहीं है और सरकार ने आश्वस्त भी किया है कि वह वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग तलाशने में जुटी है, तब भी एक नागरिक के रूप में हमें यह सोचना चाहिए कि यूक्रेन-रूस युद्ध और हमास-इजरायल संघर्ष के उलट यह संकट कुछ महीने भी खिंच गया, तो मुल्क में ईंधन का संकट गहरा सकता है और उस सूरत में हमें अपने देश और तंत्र के साथ कैसे सहयोग करना है। इस समय किसी भी अफवाह से बचने की बहुत जरूरत है। चूंकि कालाबाजारी करने वाले आम लोगों के भयादोहन से ही मुनाफा बटोरते हैं, इसलिए अनावश्यक संग्रह के लोभ से बचकर लोग देश की मदद कर सकते हैं।

