ईंधन संकट की चिंता

ईरान और अमेरिका-इजरायल जंग को लेकर जो अंदेशे जताए जा रहे थे, वे अब सच होने लगे हैं। देश में एलपीजी सिलेंडरों के दाम में 60 रुपये की बढ़ोतरी को अगर सीधे-सीधे इस युद्ध से जुड़ा हुआ फैसला न भी मानें, जैसा कि सरकार दावा कर रही है…

ईरान और अमेरिका-इजरायल जंग को लेकर जो अंदेशे जताए जा रहे थे, वे अब सच होने लगे हैं। देश में एलपीजी सिलेंडरों के दाम में 60 रुपये की बढ़ोतरी को अगर सीधे-सीधे इस युद्ध से जुड़ा हुआ फैसला न भी मानें, जैसा कि सरकार दावा कर रही है, तब भी इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल 100 डॉलर के ऊपर चली गई है। पिछले चार वर्षों में पहली बार कीमत इतनी बढ़ी है। जाहिर है, आपूर्ति शृंखला के बाधित होने से एक के बाद दूसरे तेल उत्पादक देशों ने दैनिक उत्पादन घटाना शुरू कर दिया है, जिससे दुनिया भर में ईंधन संकट गहराने लगा है। चिंता की बड़ी बात यह है कि जंग के जल्द खत्म होने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही, उल्टे ईरानी फौज ने होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों के गुजरने देने को लेकर जैसी शर्त रखी है, वह हालात और बिगाड़ सकती है। ईरानी सेना से कहा है कि वह उन्हीं देशों के जहाजों को यहां से निकलने की इजाजत देगी, जो अपने यहां से इजरायली व अमेरिकी राजदूतों को निष्कासित करेंगे। स्पष्ट है, तेहरान उन देशों पर दबाव बनाने की चेष्टा कर रहा है, जिनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह तेल पर निर्भर है और उनके यहां स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों का इस्तेमाल ईरान पर हवाई हमले में हो रहा है।

निस्संदेह, भारत सरकार मुस्तैद है और अपने तईं उसकी यही कोशिश है और आगे भी रहेगी कि हालात नियंत्रण के बाहर न जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ विशेष बैठक इसकी तस्दीक करती है। देश की तेल रिफाइनरियां अधिक एलपीजी उत्पादन कर रही हैं और तेल व गैस के प्रबंधन में पूरी चौकसी बरती जा रही है। सरकार ने देश में आवश्यक वस्तु अधिनियम को भी लागू किया है, ताकि गैस सिलेंडर या पेट्रोल-डीजल की कालाबाजारी की किसी भी कोशिश से तत्काल निपटा जा सके। ये सारी कवायदें शासन-प्रशासन के स्तर की हैं, जो उसे करनी ही चाहिए। सवाल यह है कि ऐसी स्थितियों में क्या नागरिकों का कोई दायित्व नहीं? आखिर सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करने की नौबत ही क्यों पड़ती है?