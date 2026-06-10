आबादी की चिंता
मध्य प्रदेश में दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले मां-बाप भी अब सरकारी सेवा के योग्य माने जाएंगे। प्रदेश सरकार ने दो बच्चों की बाध्यता वाली नीति को समाप्त कर दिया है। आज से दो दशक पहले आबादी जब ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी…
मध्य प्रदेश में दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले मां-बाप भी अब सरकारी सेवा के योग्य माने जाएंगे। प्रदेश सरकार ने दो बच्चों की बाध्यता वाली नीति को समाप्त कर दिया है। आज से दो दशक पहले आबादी जब ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी, तब अनेक उपायों से परिवार नियोजन को बल दिया जा रहा था। मध्य प्रदेश ने साल 2001 में यह नियम बनाया था कि दो से अधिक जीवित बच्चों वाले अभ्यर्थी सरकारी सेवा में सीधी भर्ती और विभागीय नियुक्तियों के लिए अपात्र माने जाएंगे। यह कड़ा नियम न केवल सरकारी नौकरी चाहने वाले उम्मीदवारों, बल्कि सरकारी सेवा में लगे लोगों पर भी लागू किया गया था। हम दो हमारे दो की नीति के तहत लिया गया वह फैसला बदलते दौर के साथ पलट दिया गया है। इस नीतिगत परिवर्तन में सावधानीपूर्वक यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग कहीं परिवार नियोजन से तौबा न करने लगें। कम बच्चे पैदा करने की सलाह पुरानी है, पर जब ज्यादातर लोगों ने इसे नहीं माना था, तब दो बच्चों की सीमा वाला नियम लाया गया था। दो बच्चों वाला यह नियम लगभग पूरे देश में लागू हुआ और इससे निश्चित ही प्रजनन दर घटाने में सहूलियत हुई है।
अब तीसरा बच्चा पैदा करने वाले किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के प्रावधान का अंत होने जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा क्यों किया? दरअसल, इस प्रदेश में प्रजनन दर घटकर 2.0 रह गई है। मतलब, एक महिला प्रदेश में औसतन दो बच्चे ही पैदा कर रही है। जब प्रजनन दर 2.1 से कम हो जाती है, तब आबादी के घटने का क्रम शुरू हो जाता है। गौर करने की बात है, मध्य प्रदेश ने दो बच्चा नीति तब लागू की थी, जब प्रदेश में एक महिला औसतन 3.9 बच्चे पैदा कर रही थी। साफ है, प्रदेश मेें प्रजनन दर का कम होना परिवार नियोजन की नीतियों की सफलता है। हालांकि, इस सफलता को अब कई विशेषज्ञ विफलता मानने लगे हैं। अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने भी परिवार नियोजन संबंधी अपनी नीतियों को बदला है। घटते और वृद्ध होते कार्यबल के कारण आसन्न खतरे के प्रति सजग आंध्र प्रदेश सरकार जनसंख्या नियंत्रण से हटकर जनसंख्या संवर्द्धन की ओर बढ़ चली है। वहां सरकार ने घोषणा की है- बच्चे ही धन हैं। वहां ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को आर्थिक मदद दी जाएगी। आंध्र पदेश की सरकार ने ऐसा इसलिए किया है, क्योंकि वहां एक महिला औसतन 1.5 बच्चे पैदा कर रही है। संकेत स्पष्ट है, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उसके कार्यबल में कमी आए।
अभी सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत में जो हो रहा है, वह कोई नई बात नहीं है। पहले सबसे ज्यादा आबादी वाले देश रहे चीन का परिवार नियोजन इतिहास भी दिलचस्प है। आबादी की छलांग रोकने के लिए चीन में 1980 में एक बच्चा नीति लागू हुई थी। साल 2016 में दो बच्चा नीति और साल 2021 में तीन बच्चा नीति लागू हुई। चीन के बाद भारत भी अब समझ चुका है कि ज्यादा आबादी बोझ नहीं, बल है। यहां सिर्फ पांच राज्य ऐसे रह गए हैं, जहां प्रजनन दर 2.1 से ज्यादा है। बिहार में प्रजनन दर सर्वाधिक 2.9, उत्तर प्रदेश में 2.4, झारखंड में 2.3 है। यह भी ध्यान रहे कि समग्रता में भारत में प्रति महिला अब केवल 1.9 बच्चे पैदा हो रहे हैं, जबकि महज 25 साल पहले 3.3 बच्चे पैदा हो रहे थे। बहरहाल, जरूरत और समय के साथ परिवार नियोजन की सोच का बदलना तय है। भारत में आबादी प्रबंधन हमेशा से जरूरी रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है- भारतीय जीवन स्तर में सुधार।
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