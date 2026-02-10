संक्षेप: वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ विपक्षी सांसदों द्वारा पेश अविश्वास प्रस्ताव केंद्र सरकार के लिए न सही, पर देश की राजनीति के लिए बहुत चिंताजनक है। कुल 118 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर वाला यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद- के सुरेश, गौरव गोगोई और मोहम्मद जावेद ने लोकसभा…

वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ विपक्षी सांसदों द्वारा पेश अविश्वास प्रस्ताव केंद्र सरकार के लिए न सही, पर देश की राजनीति के लिए बहुत चिंताजनक है। कुल 118 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर वाला यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद- के सुरेश, गौरव गोगोई और मोहम्मद जावेद ने लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को सौंपा है और इस पर आगे की कार्यवाही शुरू हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अविश्वास प्रस्ताव पेश होने के एक घंटे के भीतर ही लोकसभा सचिवालय से अनुरोध किया है कि आगे की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। हालांकि, संख्या बल में सरकार आगे है और ओम बिरला के पद पर किसी तरह का खतरा नहीं है। विपक्षी सांसदों की एक बड़ी शिकायत है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अपना भाषण पूरा न करने देना। दूसरी शिकायत है, आठ विपक्षी सांसदों का निलंबन। लोकसभा अध्यक्ष पर लोकसभा की कार्यवाही में स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया गया है।

वैसे तो विपक्षी सांसदों की शिकायतों पर सत्ता पक्ष के नेता अपना जवाब देते रहे हैं, पर अब उन्हें ज्यादा गंभीरता से इस प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा। अब सत्ता पक्ष या लोकसभा सचिवालय को भी आंकड़ों के आधार पर बताना होगा कि संसद सत्र में विपक्षी दलों के सांसदों को कितना वक्त बोलने के लिए दिया गया है? विपक्षी दलों के सदस्यों को क्या बोलने से रोका गया है? सत्ता पक्ष की कमियों पर उंगली रखना विपक्षी सांसदों का काम है, पर कमियों को दर्ज कराते समय उससे जुड़े प्रामाणिक तथ्य रखना जिम्मेदारी है। अक्सर देखा गया है कि राजनीति करते हुए हमारे सांसद सड़क और संसद का भेद भूल जाते हैं। बीते वर्षों में विरोध के लिए विरोध की जैसी राजनीतिक परंपरा जड़ें जमा चुकी है, क्या यह अविश्वास प्रस्ताव उसकी अगली कड़ी नहीं है? अभिव्यक्ति अपने देश में बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार है, पर गलत अभिव्यक्ति पर रोक के लिए कानून भी है। क्या आज देश में कोई ऐसा राजनीतिक खेमा है, जहां से कभी गलतबयानी नहीं होती है? जब देश तरक्की की ओर उम्मीद भरी निगाह से देख रहा है, तब राजनीति समग्रता में अपने व्यवहार से एक आम भारतीय को निराश ही कर रही है। संसद में परस्पर समन्वय से ही यथोचित कार्य संभव है और समन्वय के लिए समझदारी सबसे जरूरी है।