अविश्वास प्रस्ताव
वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ विपक्षी सांसदों द्वारा पेश अविश्वास प्रस्ताव केंद्र सरकार के लिए न सही, पर देश की राजनीति के लिए बहुत चिंताजनक है। कुल 118 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर वाला यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद- के सुरेश, गौरव गोगोई और मोहम्मद जावेद ने लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को सौंपा है और इस पर आगे की कार्यवाही शुरू हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अविश्वास प्रस्ताव पेश होने के एक घंटे के भीतर ही लोकसभा सचिवालय से अनुरोध किया है कि आगे की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। हालांकि, संख्या बल में सरकार आगे है और ओम बिरला के पद पर किसी तरह का खतरा नहीं है। विपक्षी सांसदों की एक बड़ी शिकायत है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अपना भाषण पूरा न करने देना। दूसरी शिकायत है, आठ विपक्षी सांसदों का निलंबन। लोकसभा अध्यक्ष पर लोकसभा की कार्यवाही में स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया गया है।
वैसे तो विपक्षी सांसदों की शिकायतों पर सत्ता पक्ष के नेता अपना जवाब देते रहे हैं, पर अब उन्हें ज्यादा गंभीरता से इस प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा। अब सत्ता पक्ष या लोकसभा सचिवालय को भी आंकड़ों के आधार पर बताना होगा कि संसद सत्र में विपक्षी दलों के सांसदों को कितना वक्त बोलने के लिए दिया गया है? विपक्षी दलों के सदस्यों को क्या बोलने से रोका गया है? सत्ता पक्ष की कमियों पर उंगली रखना विपक्षी सांसदों का काम है, पर कमियों को दर्ज कराते समय उससे जुड़े प्रामाणिक तथ्य रखना जिम्मेदारी है। अक्सर देखा गया है कि राजनीति करते हुए हमारे सांसद सड़क और संसद का भेद भूल जाते हैं। बीते वर्षों में विरोध के लिए विरोध की जैसी राजनीतिक परंपरा जड़ें जमा चुकी है, क्या यह अविश्वास प्रस्ताव उसकी अगली कड़ी नहीं है? अभिव्यक्ति अपने देश में बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार है, पर गलत अभिव्यक्ति पर रोक के लिए कानून भी है। क्या आज देश में कोई ऐसा राजनीतिक खेमा है, जहां से कभी गलतबयानी नहीं होती है? जब देश तरक्की की ओर उम्मीद भरी निगाह से देख रहा है, तब राजनीति समग्रता में अपने व्यवहार से एक आम भारतीय को निराश ही कर रही है। संसद में परस्पर समन्वय से ही यथोचित कार्य संभव है और समन्वय के लिए समझदारी सबसे जरूरी है।
अविश्वास प्रस्ताव तो एक पड़ाव भर है, यह गुजर जाएगा। कुछ पलटकर देखें, तो दिसंबर 2024 में राज्यसभा के तत्कालीन सभापति-उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ था। संख्या बल धनखड़ के पक्ष में था, लेकिन अंतत: वह इतने कमजोर हो गए कि इस्तीफा देना पड़ा। वैसे, गौर करने की बात है, धनखड़ की तुलना में ओम बिरला को सदन चलाने का ज्यादा अनुभव है। अपने देश में लोकसभा अध्यक्ष के रूप में बलराम जाखड़ सर्वाधिक नौ वर्ष से ज्यादा समय तक पद पर रहे थे और उनके बाद ओम बिरला का ही स्थान है। यह अविश्वास प्रस्ताव उनके लिए भी निर्णायक है। बेशक, लोकसभा अध्यक्ष होना बड़ी चुनौती है। सदन की सम्मिलित भलमनसाहत से ही लोकसभा अध्यक्ष शिकायतों को दूर करते हुए सदन चलाते हैं। यह भलमनसाहत बनी रहनी चाहिए, पर दुर्भाग्य है कि आज की राजनीति में यह निरंतर घट रही है। अब अविश्वास प्रस्ताव प्रकरण में देखने वाली बात यह होगी कि हमारे सांसद परस्पर समन्वय से इस गिरावट को कहां रोकेंगे और देश को क्या संदेश देंगे?
