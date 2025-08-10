आयोग का हलफनामा

बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर जैसे-जैसे खुलासे और दावे किए जा रहे हैं, वे चिंताजनक तो हैं ही, चुनाव आयोग से अतिरिक्त सावधानी और पारदर्शिता की मांग भी करते हैं।शनिवार को आयोग ने…

बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर जैसे-जैसे खुलासे और दावे किए जा रहे हैं, वे चिंताजनक तो हैं ही, चुनाव आयोग से अतिरिक्त सावधानी और पारदर्शिता की मांग भी करते हैं। शनिवार को आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर यह स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में पहले से दर्ज किसी भी योग्य वोटर का नाम उसे बिना नोटिस दिए और उसका जवाब सुने, नहीं हटाया जाएगा। निस्संदेह, यह शपथपत्र आश्वस्तकारी है। कोई भी देशभक्त और लोकतंत्रकामी नागरिक यही चाहेगा कि उसकी मतदाता सूची त्रुटिरहित हो, चुनाव की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो और जनादेश का सभी पक्ष सम्मान करें। वैसे भी, भारतीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा का आधार सिर्फ इसका विशाल मतदाता वर्ग नहीं, बल्कि छिटपुट शिकायतों के बावजूद सभी पक्षों द्वारा इसके चुनावों की व्यापक निष्पक्षता को स्वीकारा जाना, जनादेश का सम्मान करना और सत्ता का निर्बाध हस्तांतरण रहा है। इसलिए मौजूदा विवाद को न सिर्फ चुनाव आयोग, बल्कि इससे जुड़े सभी पक्षों को पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। खासकर बिहार के नागरिकों की यह अहम जिम्मेदारी बनती है कि वे आयोग के साथ पूरा सहयोग करें।

प्रारूप सूची के जारी होने के साथ ही एसआईआर का पहला चरण पूरा हो चुका है। आयोग का दावा है कि राज्य की पंजीकृत पार्टियों को इसकी प्रतियां भी सौंप दी गई हैं। चुनाव आयोग ने अपने अतिरिक्त हलफनामे में बताया है कि बिहार में लगभग 65 लाख मतदाताओं ने अपने दस्तावेज नहीं दिए हैं, इसलिए 1 सितंबर तक वे अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। आयोग ने यह भी वचन दिया है कि सभी दावों का निस्तारण सात कार्यदिवसों में किया जाएगा। जाहिर है, अगर विवादों का निपटारा नहीं हुआ, तो एक बड़ी संख्या में लोग वोट से वंचित हो जाएंगे। ऐसे में, सवाल यह उठेगा कि विधानसभा में उनका जन-प्रतिनिधि कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है कि नागरिकता तय करना आयोग का अधिकार नहीं। तो क्या एक बड़ी आबादी बिना प्रतिनिधि के रहेगी? स्वाभाविक ही यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है और सिर्फ बिहार ही नहीं, देशव्यापी मुद्दा बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है और अब उसके अंतिम फैसले पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं।