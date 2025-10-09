गाजा में उम्मीद

गाजा में युद्धविराम का लागू होना पूरी दुनिया के लिए खुशखबरी है। पूरे दो साल दो दिन बाद भयानक खूनखराबे का सिलसिला टूटता लग रहा है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ही देना चाहिए। युद्धविराम कराने के लिए ट्रंप चेतावनी से धमकी तक चले गए थे, इसी का नतीजा है कि इजरायल और हमास, दोनों उनके शांति समझौते के पहले चरण पर सहमत हो गए हैं। हालांकि, अनेक किंतुओं-परंतुओं का पटाक्षेप अभी नहीं हुआ है। संघर्ष में स्थायी विराम के लिए अमेरिका अगर अपनी नीति को स्थिर रखे, तो इससे पूरे पश्चिम एशिया में अमन-चैन को बल मिलेगा। अमेरिका ही एक ऐसा देश है, जो इजरायल को संभाल सकता है, पर अब इजरायल को संभालने के लिए पश्चिमी देशों को भी अपनी निश्चित नीति के तहत व्यवहार करना होगा। इजरायल फूंक-फूंककर कदम उठाने के पक्ष में है और उसने कहा है कि समझौता तभी प्रभावी होगा, जब उसकी कैबिनेट मंजूरी देगी। हालांकि, इस मंजूरी में परेशानी नहीं आनी चाहिए।

गाजा के लोगों ने अगर दो साल तक खून के आंसू बहाए हैं, तो इसके लिए केवल इजरायल नहीं, हमास भी बहुत दोषी है। जिस तरह से 7 अक्तूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर हमला किया था, वह सिवाय आतंकवाद के और कुछ भी नहीं था। कुछ ही घंटों में हमास ने 12 सौ इजरायलियों को मार डाला और करीब 250 को बंधक बनाकर अपने साथ ले गए। हमास ने यही सोचा था कि बंधकों की वजह से इजरायल हमलावर नहीं होगा और उसका भयादोहन किया जा सकेगा। हालांकि, हमास का दांव उल्टा पड़ गया। अब तक गाजा में 67 हजार से ज्यादा लोग मारे गए हैं और एक लाख सत्तर हजार के करीब घायल हुए हैं। गाजा में हर दस में से एक आदमी या तो मारा गया है या घायल हुआ है। ऐसे में, हमास और उसके सहयोगी आतंकी संगठनों को यह जरूर सोचना चाहिए कि 7 अक्तूबर का हमला गाजा पर कितना भारी पड़ा है? संभव है, इजरायली बंधकों को अगर हमास पहले ही छोड़ देता, तो इतनी बड़ी संख्या में निरपराध लोग नहीं मारे जाते। बहुत गुहार के बावजूद हमास ने बंधकों को रिहा नहीं किया। हमास ने बंधकों की जो अमानवीय हालत बनाई है, उसकी केवल निंदा हो सकती है। यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि गाजा में नरसंहार के लिए कौन दोषी है? नरसंहार में शामिल तमाम लोग जब ईमानदारी से समीक्षा करेंगे, तभी पुख्ता समाधान निकलने की संभावना बनेगी। इस संघर्ष विराम के बाद जरूरी है कि हिंसा में शामिल पक्ष एक-दूसरे को दोषी ठहराने के बजाय तार्किक ढंग से विचार करें। आज गाजा को मानवीय बनाने की जरूरत है, तभी नफरत का मुकम्मल इलाज होगा और बदला लेने का दुष्चक्र टूटेगा। जरूरी है कि हमास बिना समय गंवाए बंधकों को रिहा करे और इजरायल गाजा से अपनी सेना हटाने की प्रक्रिया फौरन शुरू करे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उचित ही शांति समझौते के पहले चरण के समझौते को एक कूटनीतिक सफलता और इजरायल के लिए राष्ट्रीय व नैतिक जीत बता रहे हैं। इजरायल को बंधकों का इंतजार है, बंधक जिस हालत में रिहा होंगे, उससे भी गाजा के भविष्य का फैसला होगा। इस पूरे संघर्ष की संतुलित समीक्षा होनी चाहिए, ताकि सुधार के तौर-तरीके हासिल हों। कटुता, बबर्रता को भूलकर आगे बढ़ना होगा। इंसानियत की उम्मीद कभी एकतरफा पूरी नहीं होती। इंसानियत की राह पर सभी को चलना पड़ता है, तभी किसी समाज, देश या क्षेत्र में शांति बहाल होती है।