प्रदूषण से संघर्ष

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दीपावली की रात बहुत चिंताजनक बीती। समग्रता में प्रदूषण के आंकड़े बहुत स्पष्ट नहीं हैं, पर साल 2021 से देखें, तो दिल्ली में दीवाली के दौरान प्रदूषण का बेहद खराब स्तर दर्ज किया गया है…

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दीपावली की रात बहुत चिंताजनक बीती। समग्रता में प्रदूषण के आंकड़े बहुत स्पष्ट नहीं हैं, पर साल 2021 से देखें, तो दिल्ली में दीवाली के दौरान प्रदूषण का बेहद खराब स्तर दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के रिकॉर्ड से पता चलता है कि दीपावली की रात दिल्ली के कई वायु निगरानी केंद्रों पर पीएम2.5 का स्तर 1,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के करीब पहुंच गया था। पिछली दीपावली पर 39 में से 29 मौसम केंद्रों ने कम से कम एक घंटे के लिए 1,000 से ऊपर का स्तर दर्ज किया था, जिसमें एनएसआईटी द्वारका में प्रदूषण का उच्चतम स्तर 2,224 आंका गया था। इस दीपावली की रात एक बजे दिल्ली में एक्यूआई 1,760 तक पहुंच गया था। वायु गुणवत्ता मापने का काम सरकार के अलावा अनेक संगठन या संस्थाएं करती हैं, अत: अलग-अलग आंकड़ों की चर्चा सामान्य है। असामान्य बात यह है कि ये आंकड़े बार-बार चिंता में डाल रहे हैं। क्या वायु प्रदूषण का पुख्ता हल सरकारों के पास नहीं है?

दीपावली मनाने पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता, लेकिन इसके आसपास होने वाले प्रदूषण पर पूरी गंभीरता से विचार करना चाहिए। दिल्ली में वायु गुणवत्ता को 200 से 500 अंक छूने से रोकना एक बड़ी चुनौती है। दिल्ली पर जिस तरह का जन-दबाव है, उसके मद्देनजर यहां ज्यादा पाबंदियां लगाना उचित नहीं होगा। अंतत: सरकारों को ही अपने स्तर पर जागरूकता और सक्रियता बढ़ानी पड़ेगी। आंकड़ों से मुंह चुराने से हालात नहीं सुधरेंगे। जब मौसम विज्ञान से जुड़ी संस्थाएं कोई भी आंकड़ा छिपाने की कोशिश करती दिखती हैं, तब आम लोगों का संदेह बहुत बढ़ जाता है। बात केवल दीपोत्सव की नहीं है, उसके बिना भी दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। दिल्ली ही क्यों? दीपावली पर पटना और लखनऊ में भी एक समय एक्यूआई 1,000 अंक पार कर गया था, तो रांची में 700 पार पहुंच गया था। ऐसे में, दिल्ली में वायु प्रदूषण के चरम समय में एक्यूआई का 1,760 अंकों तक पहुंचना कतई चकित नहीं करता है। समस्या हमारे चलते बढ़ रही है और उसका समाधान भी हमें ही करना है।