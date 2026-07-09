असमान बारिश
देश के एक बड़े इलाके में भारी और लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। यातायात में परेशानी बढ़ी है, तो जगह-जगह जलभराव अनेक समस्याओं को जन्म दे रहा है। बीते दिनों से मुंबई, पुणे से भारी बारिश की खबरें आ रही थीं…
देश के एक बड़े इलाके में भारी और लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। यातायात में परेशानी बढ़ी है, तो जगह-जगह जलभराव अनेक समस्याओं को जन्म दे रहा है। बीते दिनों से मुंबई, पुणे से भारी बारिश की खबरें आ रही थीं, पर गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगभग 12 घंटे बारिश हुई है। आगे भी बारिश के आसार हैं और लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। गुरुवार को बारिश ने राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के शहरों में भीषण गर्मी से राहत दिलाई, पर अफरा-तफरी का भी माहौल पैदा कर दिया। भारी बारिश का यह समय प्रशासकों और आपदा प्रबंधकों की परीक्षा का समय है। कई सड़कों पर जमा पानी की गहराई का अनुमान लगाना मुश्किल है। ऐसे में, कुछ दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, अत: खासकर जल भराव वाले क्षेत्रों में प्रशासन को चौबीस घंटे पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए। क्या शहर-दर-शहर खतरनाक इलाकों को चिन्हित कर लिया गया है? क्या वहां लोगों की मदद के लिए जरूरी उपायों की तैनाती हो गई है? यहां यह जान लेना जरूरी है कि बारिश के चलते देश में अब तक करीब 60 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पता चलता है कि हमारे यहां का बुनियादी ढांचा आपदाओं से निपटने में सोलह आना सक्षम नहीं है।
बहरहाल, यह राहत की बात है, मानसून ने बस एक दिन की देरी से मतलब 9 जुलाई को पूरे देश को कवर कर लिया है। पहले ऐसा लग रहा था कि देश में व्यापकता में सूखा पड़ेगा, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। देश में 9 जुलाई तक 239.1 मिमी बारिश होनी चाहिए थी, पर 205.0 मिमी हुई है। समग्रता में अब तक 14 प्रतिशत कम बारिश हुई है। वैसे, देश में अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों को देखें, तो वर्षा की मात्रा में असमानता है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, जहां उत्तर प्रदेश में 199 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई है, वहीं बिहार में सामान्य से 55 प्रतिशत कम बारिश हुई है। झारखंड में सामान्य से 87 प्रतिशत कम बारिश हुई है। उत्तराखंड में जहां 352 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई है, वहीं हिमाचल में सामान्य से 12 प्रतिशत कम बारिश हुई है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में सूखे जैसी स्थिति है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में समग्रता में सामान्य से 38 प्रतिशत कम बारिश हुई है। अत: दिल्ली या मुंबई की भारी बारिश से हमें आश्वस्त नहीं होना चाहिए। अपेक्षाकृत अभावग्रस्त राज्यों में अगर बारिश सामान्य से कम होगी, तो असर अर्थव्यवस्था पर जरूर पड़ेगा। अभी सभी नदियों में जल नहीं उमड़ा है। अभी आधे से ज्यादा जलाशय नहीं भरे हैं, अत: देश को अभी और ज्यादा बारिश की जरूरत है।
हालांकि, यह बड़ा सवाल है कि क्या हम ज्यादा बारिश के लिए तैयार हैं? यह अच्छी बात है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल, महाराष्ट्र, गुजरात और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्रियों से भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया है। केरल के वायनाड में मलबा गिरना, जम्मू के डोडा में अचानक आई बाढ़ और महाराष्ट्र व गुजरात के हादसे गंभीरता की मांग करते हैं। भारी बारिश होगी, तो माल हानि को हम शायद पूरी तरह नहीं रोक पाएंगे, पर जन हानि को रोकने के तमाम जतन करने चाहिए। लोगों को अपने स्तर पर ही बहुत सतर्क रहना चाहिए। जलभराव के लिए नगर नियोजकों और स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी कड़ाई से तय होनी चाहिए। कई जगह न जलभराव को गंभीरता से लिया जा रहा है और न जल संरक्षण को। जरूरी है, अनुभवों से हम सीखें, ताकि इस मानसून अनेक कमियां वर्षा जल के साथ बह जाएं।
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