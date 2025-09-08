Hindustan Editorial Column 09 September 2025 नेपाल में नाराजगी, Editorial Hindi News - Hindustan
Hindi Newsओपिनियन ब्लॉगHindustan Editorial Column 09 September 2025

Hindustan लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 10:57 PM
नेपाल में नाराजगी

नेपाल में युवाओं की नाराजगी का हिंसक विस्फोट दुखद और चिंताजनक है। वर्षों बाद इस पड़ोसी देश में इस तरह से बड़े पैमाने पर प्रदर्शन देखने में आया है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में कई लोगों की मौत हुई है और अनेक घायल हुए हैं। हिंसा को बढ़ने से रोकने के लिए नेपाल में अनेक इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आखिर इस प्रदर्शन या उपद्रव की वजह क्या है? नेपाल सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब और एक्स सहित अधिकांश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध के खिलाफ ही वहां युवाओं में नाराजगी है। युवा मांग कर रहे हैं कि देश में भ्रष्टाचार को रोका जाए, सोशल मीडिया को नहीं। जाहिर है, युवाओं की मांग को गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन विरोध का यह तरीका उचित नहीं है। काठमांडू में हजारों प्रदर्शनकारियों का सड़कों पर यूं हिंसक हो उठना और कंटीले तारों को तोड़कर देश की संसद को घेर लेना कतई प्रशंसनीय नहीं है। संसद व अन्य सरकारी कार्यालयों की रक्षा के लिए सेना को तैनात करना पड़ा है, क्याेंकि उग्र प्रदर्शन को संभालना वहां की सामान्य पुलिस के वश की बात नहीं रह गई थी।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि नेपाल पुलिस बहुत संयम बरत रही है, तभी तो भीड़ ने दंगा पुलिस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वैसे, वहां प्रशासन को यह उम्मीद नहीं थी कि युवा सोशल मीडिया के पक्ष में ऐसे सड़कों पर उतर आएंगे। यह सच है कि नेपाल में सरकार सोशल मीडिया को व्यवस्थित करने में लगी है। सोशल मीडिया कंपनियों को देश और देश के कानूनों के प्रति जिम्मेदार बनाया जा रहा है। गौर करने की बात है कि उन्हीं सोशल मीडिया मंचों को प्रतिबंधित किया गया है, जिन्होंने नेपाल में विधिवत पंजीकरण नहीं कराया है। सरकार का यह दावा है कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए उसने सोशल मीडिया कंपनियों के पंजीकरण को बाध्यकारी बनाया है। इसमें कोई दोराय नहीं है कि तमाम सोशल मीडिया कंपनियों को नेपाल के नियम-कायदे के हिसाब से चलना चाहिए। यह अक्सर देखा गया है कि सोशल मीडिया कंपनियां किसी भी जिम्मेदारी या नियम-कायदे में बंधने से बचना चाहती हैं। अब तक ये कंपनियां वहां आजादी का पूरा आनंद ले रही थीं और अब उन्हें आगे भी आजादी का आनंद लेने के लिए स्थानीय नियम-कायदों की पालना करनी चाहिए। अगर ये कंपनियां मनमानी करेंगी, तो स्वाभाविक है, स्थानीय सरकार के लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी।

नेपाल के लोगों की डाटा गोपनीयता को लेकर भी चिंताएं हैं और इन चिंताओं को खारिज नहीं किया जा सकता। इस मोर्चे पर युवाओं को भी सरकार का साथ देना चाहिए। सरकार को फर्जी आईडी को लेकर शिकायत है, तो इसे समझना चाहिए। लोगों और युवाओं को ज्यादा सभ्य बनते हुए समझदारी का परिचय देना चाहिए। बदलते दौर में सोशल मीडिया का महत्व बहुत बढ़ गया है। इसके जरिये आर्थिक गतिविधियों को बल मिलता है, तो राजनीति भी सोशल मीडिया पर निर्भर करने लगी है। यहां सरकार की शिकायत मायने रखती है कि सोशल मीडिया उपयोगकर्ता फर्जी आईडी का इस्तेमाल करके अभद्र भाषा और गलत सूचना फैला रहे हैं। नेपाल में धोखाधड़ी और अन्य अपराधों के लिए इन सोशल मंचों का दुरुपयोग बढ़ने लगा है। ऐसे में, यह जरूरी है कि सोशल मीडिया कंपनियों को शुचिता बरतने के लिए बाध्य किया जाए और युवाओं को विश्वास में लिया जाए।

