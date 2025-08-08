टैरिफ से तनाव

भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ की तलवार ऐसी खिंची है कि पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। वैश्विक घटनाक्रम बहुत तेज चल रहा है और उसका कुल निचोड़ दो बयानों में देखा जा सकता है। जहां एक ओर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया है….

भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ की तलवार ऐसी खिंची है कि पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। वैश्विक घटनाक्रम बहुत तेज चल रहा है और उसका कुल निचोड़ दो बयानों में देखा जा सकता है। जहां एक ओर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया है कि अब भारत के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत नहीं होगी, तो वहीं दूसरी ओर, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपने हितों की रक्षा करेगा और इसके लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है। इसका तीसरा निचोड़ या पहलू यह है कि कुछ अमेरिकी कंपनियों ने अपनी सरकार के अनुरूप कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। लग रहा है कि अमेरिकापरस्त कुछ कंपनियां अपने राष्ट्रपति को खुश करने के लिए भारत में अपना काम समेेटेंगी। हालांकि, उनकी कोशिश होगी कि उनका व्यापार और मुनाफा बना रहे। कोई शक नहीं कि अमेरिकी टैरिफ की आधिकारिक शुरुआत भले ही 27 अगस्त से हो, पर उसे लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्सों में जटिलता और तनाव का आलम बना रहेगा।

टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर तत्काल असर तो कम होगा, पर उसकी गूंज बहुत ज्यादा होगी। शोर मचाकर, विवाद खड़े करके या भारत के किसी दुश्मन की पीठ थपथपाकर भारत सरकार के भयादोहन की यह गैर-वाजिब अमेरिकी कवायद निंदनीय है। विशेष रूप से रूस से तेल लेने को बहाना बनाकर भारत पर जो 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा रहा है, वह किसी अन्याय से कम नहीं है। ट्रंप ने वार्ता की शुरुआत में भारत को रिझाने के लिए ख्वाब दिखाया था कि भारत-अमेरिका व्यापार 191 अरब डॉलर से बढ़कर 500 अरब डॉलर हो जाएगा। वास्तव में, जिस नीति पर वह काम कर रहे हैं, उससे केवल अमेरिकी व्यवसाय का ही विस्तार होना है। स्वयं अमेरिकी विशेषज्ञ व नेता भी यही मान रहे हैं कि ट्रंप की ऐसी नीति से अमेरिका को घाटे की आशंका है। एक चिंता यह भी है कि अमेरिका एक सहयोगी के रूप में भारत को खुद से दूर कर देगा। वास्तव में, यही इतिहास है, अमेरिका ने अपनी अनेक एकतरफा स्वार्थी नीतियों से सदा भारत को अपने से दूर ही किया है। भारत की स्वतंत्र आवाज अमेरिका के कानों में पंडित नेहरू की बंद अर्थव्यवस्था के दौर में भी चुभती थी और नरेंद्र मोदी की खुली अर्थव्यवस्था के युग में भी यही हाल है। मित्रता के दावे व संबंध सुधार की तमाम पिछली कोशिशें नाकाम होकर ट्रंप की मनमानी में सिमट गई हैं।