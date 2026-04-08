शांति की ओर
ईरान युद्ध के थमने से भारत और दुनिया में स्वाभाविक ही खुशी का माहौल है। यह युद्धविराम अस्थायी है, फिर भी यह संतोष और स्वागत का विषय है। दुनिया के एक बड़े हिस्से में लोगों को मंगलवार रात परमाणु हमले की आशंका से…
ईरान युद्ध के थमने से भारत और दुनिया में स्वाभाविक ही खुशी का माहौल है। यह युद्धविराम अस्थायी है, फिर भी यह संतोष और स्वागत का विषय है। दुनिया के एक बड़े हिस्से में लोगों को मंगलवार रात परमाणु हमले की आशंका से बहुत मुश्किल से नींद आई थी, पर जब लोग सुबह जगे, तब तक 14 दिन के युद्धविराम का एलान हो चुका था। भारत सरकार ने उचित ही इसका स्वागत किया है और आशा व्यक्त की है कि यह अस्थायी समझौता पश्चिम एशिया में स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त करेगा। बहरहाल, इतिहास यह दर्ज करेगा कि इस पूरे संघर्ष के समय भारत एक निश्चित दूरी या संयम बरतते हुए बार-बार युद्धविराम की गुहार लगा रहा था। अब भारत ही नहीं, उन तमाम देशों को राहत की सांसें नसीब होंगी, जो इस अनावश्यक युद्ध की वजह से चिंतित थे। भारत ने सही कहा है कि युद्ध को स्थायी तौर पर समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति की जरूरत है। युद्ध के बहुत गहरे मानवीय और आर्थिक प्रभाव पड़े हैं। करोड़ों लोगों को पीड़ा हुई है और वैश्विक ऊर्जा संकट ने सभी के विकास को धीमा किया है।
अब युद्धविराम के बाद सबसे जरूरी है- होर्मुज समुद्री मार्ग का खुलना। जब यह मार्ग खुलेगा, तभी बहुत हद तक दुनिया की चिंताएं दूर होंगी। होर्मुज मार्ग के खुलने के बाद ही अर्थव्यवस्थाओं में सुधार के लक्षण दिखेंगे। वायदा बाजार से शेयर बाजार तक संतुलन कायम होगा। निर्यात और रोजगार पर मंडरा रहा संकट टलेगा, अत: जल्दी से जल्दी होर्मुज में हालात को सामान्य बनाने के पक्ष में भारत की गुहार सराहनीय है। यह सुखद है कि ईरान ने जो दस सूत्री प्रस्ताव पेश किया, अमेरिका उसे मानने को तैयार हो गया। इसी आधार पर शांति-वार्ता आगे बढ़े, लेकिन इस दौरान ईरान होर्मुज को अपना हथियार न बनाए। साथ ही, अमेरिका भी होर्मुज पर कब्जे या उससे कमाई की न सोचे। आशंका होती है, जब ट्रंप होर्मुज से पैसा बनाने की बात कहते हैं, इसके लिए ईरान कभी तैयार नहीं होगा। सबसे बेहतर होगा कि फरवरी में जो स्थिति थी, वही बहाल हो जाए। दुनिया में ईंधन की आपूर्ति सामान्य हो। वैसे, गौर करने की बात होगी, ईरान अपने नेताओं की हत्या को कैसे भूल पाता है? शायद वह अमेरिका से मिलने वाली आर्थिक भरपायी व सुरक्षा आश्वासन से संतोष कर लेगा और उसे अपने व्यापक हित और इस दुनिया के लिए ऐसा करना चाहिए।
बहरहाल, युद्ध के समाप्त होने के तीन विशेष कारणों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला कारण, अमेरिका युद्ध को ज्यादा खींचने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसके अनेक सक्षम मित्र देश नाखुश हैं। दूसरा, अमेरिका ने हमले से पहले होर्मुज के लिए कुछ नहीं सोचा था। तीसरा, ईरान की ओर से मुंहतोड़ जवाब और असंख्य ईरानियों का अपने देश व संसाधनों की रक्षा के लिए खड़े हो जाना। दुनिया ने देखा, ईरान के महत्वपूर्ण ठिकानों की रक्षा के लिए स्वयं आम ईरानी ही ढाल बनकर खड़े हो गए। यह एक तरह से अमेरिका को खुला संदेश था कि ईरानी लोग पाषाण युग में नहीं जाएंगे। अब ईरान की राह ऐसी होनी चाहिए कि ईरानियों में परस्पर ज्यादा उदारता हो। कट्टर समाज की तुलना में उदार समाज ज्यादा टिकाऊ होते हैं। अरब दुनिया के कुछ अपेक्षाकृत उदार देशों (जैसे यूएई) के लिए भी यह युद्ध सबक है कि उनकी दुनिया में समृद्धि के चंद टापू सुरक्षित नहीं रह सकते, उनकी पुख्ता सुरक्षा के लिए सद्भाव और समावेश का सागर चाहिए। क्या इस जरूरत को तेल से समृद्ध अरब या मुस्लिम देश समझ रहे हैं?
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