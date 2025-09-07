खतरे में दिल
नमूना पंजीयन सर्वेक्षण के नए आंकड़े विशेषकर दिल के प्रति सजग रहने की वकालत करते हैं। कॉजेज ऑफ डेथ इन इंडिया : 2021-23 शीर्षक से जारी रिपोर्ट बताती है कि भारत में सबसे अधिक करीब 31 फीसदी मौतें दिल की बीमारियों के कारण होती हैं…
नमूना पंजीयन सर्वेक्षण के नए आंकड़े विशेषकर दिल के प्रति सजग रहने की वकालत करते हैं। कॉजेज ऑफ डेथ इन इंडिया : 2021-23 शीर्षक से जारी रिपोर्ट बताती है कि भारत में सबसे अधिक करीब 31 फीसदी मौतें दिल की बीमारियों के कारण होती हैं। पहले तो ढलती उम्र में दिल धोखा दिया करता था, लेकिन सर्वेक्षण में पता चला है कि 30 से अधिक उम्र वाले लोगों में मौत की सबसे बड़ी वजह यही है। देश के 28 राज्यों और आठ केंद्रशासित क्षेत्रों में करीब 88 लाख लोगों पर किए गए इस सर्वेक्षण से यह पता लगाने की कोशिश की गई थी कि भारत में मौत की वजह क्या है और किस बीमारी से कितनी जान जा रही है? भारत के महारजिस्ट्रार की निगरानी में यह सर्वेक्षण किया गया, जो बताता है कि भारतीयों में मौत की सबसे बड़ी वजह (56.7 फीसदी) गैर-संक्रामक रोग हैं, जिसके बाद सांस के संक्रमण से लोगों की जान (9.3 प्रतिशत) जा रही है। फिर, कैंसर और ट्यूमर, सांस संबंधी अन्य रोगों का स्थान आता है। वैसे, नवीनतम 2022 के वैश्विक आंकड़े भी यही बताते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक मौतें (लगभग 32 प्रतिशत) हृदय संबंधी बीमारियों से ही होती हैं।
इसमें संदेह नहीं कि बदलती जीवनशैली ने अब दिल के रोगियों की संख्या बढ़ा दी है। कोविड-19 पर भी इसका कुछ हद तक ठीकरा फोड़ा जाता है। हालांकि, डॉक्टरों का स्पष्ट मानना है कि नशे के सेवन, बीमार करने वाले खान-पान (अत्यधिक नमक, चीनी और वसा आदि) और शारीरिक निष्क्रियता से बचा जाए, तो हृदय रोगों से काफी हद तक बचाव हो सकता है। जरूरी यह भी है कि बीमारियों की जल्द पहचान के लिए समय-समय पर टेस्ट वगैरह करवाए जाएं। मगर कभी-कभी जान-बूझकर, तो कभी मजबूरीवश हम इन सबकी अनदेखी करते रहते हैं। विशेषकर युवा व किशोर आबादी में जंक फूड की दीवानगी इस कदर बढ़ गई है कि भारत मोटापे और अधिक वजन से ग्रस्त वयस्कों वाले देशों में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। 2021 में यहां की 18 करोड़ आबादी मोटापे की शिकार थी। अत्यधिक वजन सीधे तौर पर दिल की बीमारियों से जुड़ा है। मोटापे से रक्तचाप बढ़ने के साथ-साथ दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है और शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी बढ़ सकता है, जो हृदयाघात की बड़ी वजहों में एक है। इन खतरों को देखते हुए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से मोटापा कम करने का आह्वान किया था।
जाहिर है, हृदय रोग के खिलाफ एक समग्र अभियान चलाने का वक्त आ गया है। ऐसी किसी पहल की जरूरत इसलिए भी है, क्योंकि तथ्य यही बताते हैं कि नशे से दूरी बरतने, खान-पान में नमक का इस्तेमाल कम करने, फल व हरी सब्जियों का सेवन बढ़ाने और नियमित शारीरिक गतिविधियों से हृदय रोग के जोखिम को कम करने में सफलता मिल सकती है। इसका अर्थ है कि स्वस्थ जीवनशैली के लिए लोगों को जागरूक करना निहायत जरूरी है। इसमें तकनीक की भी मदद ली जा सकती है। हमारे फोन में ही ऐसे कई एप हैं, जिनसे हम अपनी सेहत की निगरानी कर सकते हैं। स्मार्टवाच से तो दिल की धड़कन भी मापी जा सकती है। वैसे, इन आधुनिक उपकरणों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता और विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय ही मायने रखती है, लेकिन यदि जन-स्वास्थ्य के साथ तकनीक का बेहतर तालमेल बिठा लिया जाए, तो परिणाम अधिक फलदायी हो सकते हैं। हमें इस दिशा में प्रयास तेज करने चाहिए।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।