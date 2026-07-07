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श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय बंसल और सदस्य अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही, पर एक दुरुस्त फैसला है। ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने सही कहा है कि ‘इस पूरे प्रकरण से न्यास की छवि…

साख का सवाल

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय बंसल और सदस्य अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही, पर एक दुरुस्त फैसला है। ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने सही कहा है कि ‘इस पूरे प्रकरण से न्यास की छवि धूमिल हुई है।’ मर्यादा पुरुषोत्तम राम में हर सनातनी की गहरी आस्था है और वह हर हाल में यथावत रहेगी, मगर उनके काम-काज में किसी किस्म के अमर्यादित आचरण से क्षोभ व जन-आक्रोश का उपजना स्वाभाविक है। इसलिए, जब रामलला के मंदिर में चढ़ावे की चोरी का खुलासा हुआ, तो देश-विदेश का हरेक हिंदू स्तब्ध रह गया! इस एक मंदिर के लिए सनातनियों के साथ-साथ पूरे भारतवर्ष ने काफी त्रासद स्थितियां झेली हैं। यह संतोष की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना वक्त गंवाए विशेष जांच दल का गठन किया और चंद घंटों के भीतर ही न सिर्फ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई, बल्कि आठ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई और अब ब्योरे हैं कि उनसे नकदी व आभूषणों की बरामदगी की गई है। सवाल है, न्यास बोर्ड के सदस्य अब एक-दूसरे पर तोहमत लगाकर अपनी जिम्मेदारियों से कैसे बच सकते हैं? ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जिस तरह के बयान दे रहे हैं, वे हैरान करने वाले हैं। बकौल गिरी, कोषाध्यक्ष होते हुए भी कोष के प्रबंधन में उनकी सीधी भूमिका नहीं थी!

नवंबर 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने विवादित 2.77 एकड़ भूमि रामलला विराजमान को सौंपने का अपना फैसला सुनाया था, तब उसी फैसले में सरकार को यह निर्देश दिया था कि वह मंदिर निर्माण और उसके प्रबंधन के लिए एक ट्रस्ट, यानी न्यास का गठन करे। विडंबना यह है कि राम मंदिर बनाने के नाम पर जितनी राजनीति हुई, ट्रस्ट के गठन और सदस्यों के चयन को लेकर उससे कुछ कम विवाद नहीं हुए। यहां तक कि मंदिर बनने के बाद इसके लोकार्पण की तिथि और समारोह से चारों शंकराचार्यों की दूरी ने भी हिंदू धर्मावलंबियों में एक बड़ी बहस को जन्म दिया। उस समय भी चंपत राय के कुछ बयान साधु-संतों को नागवार गुजरे थे, मगर भगवान राम में श्रद्धा रखने वाले गदगद थे कि उनके आराध्य का मंदिर साकार रूप ले चुका है। श्रद्धालुओं के इस भाव के संरक्षण की महती जिम्मेदारी ट्रस्ट और मंदिर प्रबंधन से जुड़े एक-एक व्यक्ति की थी।

बहरहाल, जो घटित हो चुका है, उसका फैसला तो अब अदालत को करना है, मगर जो आगत है, उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। ऐसी पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए कि अब किसी श्रद्धालु के मन में यह शंका न बचे कि उसने जो कुछ अपने प्रभु को अर्पित किया है, वह कल चोरी हो जाएगा। निस्संदेह, इस भव्य मंदिर की सुरक्षा और इसके रख-रखाव का खर्च बहुत अधिक है, मगर इसी देश में दर्जनों ऐसे बड़े ट्रस्ट और धर्मार्थ संगठन काम कर रहे हैं, जिनके प्रबंधन की मिसालें दी जाती हैं। मंदिर व्यवस्था के साथ-साथ ये ट्रस्ट शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक स्थानीय लोगों के कल्याण के कई ऐसे कार्य करते हैं, जिनसे उनके प्रति आस्था तो गहरी होती ही है, उनकी सुरक्षा का घेरा भी मजबूत होता है। चढ़ावा चोरी मामले में गठित विशेष जांच दल और इस ट्रस्ट की साख दांव पर है। जितनी जल्दी इस पूरे प्रकरण का खुलासा होगा और दोषियों को सजा होगी, चाहे वह दोषी कोई भी हो, लोगों के भरोसे की बहाली में उतनी ही आसानी होगी। यह समय तंत्र में जन-विश्वास की प्रतिष्ठा का है।

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