लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिस तरह से ‘मतों की चोरी’ का सार्वजनिक खुलासा किया है, उस पर चल रही चर्चा सकारात्मक और स्वागतयोग्य है। मतदान सुधार के लिए जितने भी प्रयास किए जाएं कम हैं और शिकायतों को दूर करने के लिए चुनाव आयोग को अपनी ओर से पूरा जोर लगाना चाहिए। सरकार के लिए भी यह आवश्यक है कि वह मतदान में गड़बड़ी संबंधी किसी तरह की शिकायत के लिए कोई गुंजाइश न छोड़े। राहुल गांधी ने बाकायदा मतदाता सूची के आंकड़ों के साथ बताया है कि वोटों की चोरी कैसे की जा रही है। वोट चोरी के लिए कैसे पांच तरीकों का इस्तेमाल हो रहा है। फर्जी मतदाता, फर्जी व अवैध पते, एक पते पर कई मतदाता, गलत फोटो का इस्तेमाल और फॉर्म6 का दुरुपयोग। ऐसी ही शिकायतें पिछले चुनावों में भी सामने आई हैं, पर यह पहली बार है, जब किसी नेता प्रतिपक्ष ने इस बात को इतनी गंभीरता से पेश किया है। इस खुलासे को एटम बम जैसा तो नहीं कहा जा सकता, पर यह शिकायत गंभीर है। तर्कपूर्ण ढंग से इतना तो कहना ही चाहिए कि अगर यह एटम बम है, तो यह एक या दो दशक में तैयार नहीं हुआ है।

बहरहाल, मतदाता सूचियों और मतदान को लेकर जो निर्दिष्ट शिकायतें सामने आई हैं, उनकी जांच चुनाव आयोग को अवश्य करनी चाहिए। यहां यथोचित तरीके से शिकायत करने की वकालत करते हुए तकनीकी बहाना बनाना सही नहीं होगा। चुनाव आयोग को स्वयं संज्ञान लेकर कर्नाटक संबंधी शिकायतों का पटाक्षेप करना चाहिए। अगर कोई गलती या गड़बड़ी है, तो उसे छिपाने की कोशिश करना गलत है और अगर कोई गलती या गड़बड़ी नहीं है, फिर तो चुनाव आयोग को अकाट्य प्रमाण के साथ सामने आना चाहिए। यह लोकतंत्र है, जिसमें चुनाव आयोग किसी एक व्यक्ति की संस्था नहीं है, वह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, उसमें अगर कोई कमी है, तो उसे स्वीकार करने के बाद ही सुधार की सच्ची प्रक्रिया शुरू होगी। किन्हीं आरोपों को मौखिक रूप से खारिज कर देने मात्र से विवाद का अंत नहीं हो जाएगा। मिलीभगत से चुनाव जीतने का आरोप न केवल चुनाव आयोग, बल्कि देश के सबसे बड़े दल के लिए भी चिंता की बात होनी चाहिए। वास्तव में, इस देश में व्यवस्था की खामी या अपूर्णता का लाभ हर उस सियासी पार्टी ने उठाया है, जो सत्ता में रही है। अपने देश में यही परिपाटी चली आ रही है। यहां सर्वाधिक समय तक सत्ता में रही पार्टी का दामन भी बहुत साफ नहीं है। आज भी उसके कार्यकर्ता पीछे पड़ जाएं, तो मतदाताओं की समीक्षा जमीनी स्तर पर कर सकते हैं, उन्हें चुनाव आयोग के आंकड़ों के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है।