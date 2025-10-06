अब बिहार की बारी
कुछ प्रतीक्षा के बाद ही सही, बिहार में विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा स्वागतयोग्य है। बिहार का राजनीतिक महत्व इतना ज्यादा है कि पूरे देश की निगाह वहां हो रहे चुनाव पर लगी है। इस बार बिहार में दो चरणों में 6 व 11 नवंबर को मतदान होंगे और मतगणना 14 नवंबर को होगी। पिछली बार साल 2020 में तीन चरणों में मतदान हुए थे। इस बार यहां तक मांग हो रही थी कि पूरे बिहार में एक ही दिन मतदान कराया जाए। एक समय ऐसा भी था, जब चार से ज्यादा चरणों में मतदान कराना पड़ता था। अब दो चरणों में मतदान का अर्थ है, बिहार में स्थितियां पहले से बेहतर हुई हैं, शासन-प्रशासन की कुशलता बढ़ी है। अधिकारियों के बीच विश्वास बढ़ा है। इसी विश्वास के साथ देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनावी तिथियों की घोषणा करते हुए कहा है कि बिहार में इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव भारत के इतिहास के सबसे पारदर्शी, सुरक्षित और सुगम चुनाव होंगे। कोई संदेह नहीं कि चुनाव आयोग ने इस बार बिहार में बहुत परिश्रम के साथ काम किया है। एक दूसरा पहलू यह भी है कि इस बार बिहार में चुनाव आयोग की जितनी आलोचना हुई है, उतनी पहले कभी नहीं हुई थी।
बिहार चुनाव 2025 को मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण के लिए हमेशा याद किया जाएगा। चुनाव से ठीक पहले आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण का खतरा उठाया, तो जो लोग मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत पहले से करते आ रहे थे, वे भी आयोग के खिलाफ खड़े हो गए। बड़ी संख्या में ऐसे नेता थे, जिन्होंने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया। पुनरीक्षण को रोकने की भी कोशिशें हुईं, पर सर्वोच्च न्यायालय की प्रेरणा से पुनरीक्षण संपन्न हो गया है। अब कोई विशेष विवाद नहीं है और यह अच्छी बात है कि आयोग अभी भी संशोधन या गड़बड़ी सुधारने के लिए तैयार है। बिहार का यह चुनाव आयोग को भी हमेशा याद रहेगा। यहां मतदाता सूची पुनरीक्षण से जो सबक मिले हैं, उनसे सीखते हुए पूरे देश में पुनरीक्षण की जरूरत है। हां, बिहार में पुनरीक्षण का काम कुछ पहले हो सकता था और इससे आयोग की इतनी आलोचना नहीं हुई होती। खैर, बिहार ने मतदाता सूची शुद्धिकरण का रास्ता देश को दिखा दिया है और अब वहां 7.42 करोड़ मतदाताओं पर अपना भविष्य संवारने की जिम्मेदारी है।
वैसे, बिहार चुनाव का इतना ज्यादा महत्व कोई नई बात नहीं है। विगत दो दशक से एक विशेष क्रम बना हुआ है। लोकसभा चुनाव के अगले साल बिहार विधानसभा के चुनाव होते हैं। केंद्र में जो पार्टी विपक्षी गठबंधन में रहती है, वह बिहार विधानसभा चुनाव में अपना पूरा जोर लगा देती है, जिससे चुनाव कुछ ज्यादा रोचक बन जाता है। सियासी स्थिति का आकलन करें, तो बिहार में लगभग बीस साल शासन के बावजूद जनता दल यूनाइटेड या नीतीश कुमार की ताकत को कोई भी खारिज नहीं कर रहा है। भाजपा पूरी मजबूती से नीतीश कुमार के साथ खड़ी है, ताकि सत्ता बनी रहे। दूसरी ओर, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाला महागठबंधन अभी नहीं, तो कभी नहीं वाले अंदाज में जोर लगा रहा है। तीसरी ओर, जन सुराज पार्टी अर्थात प्रशांत किशोर अपनी बड़ी घोषणाओं और नई राजनीति की वजह से चर्चा में हैं। अनेक छोटी पार्टियां भी अपना पूरा जोर लगा रही हैं। यह चुनाव इतना दिलचस्प हो गया है कि 14 नवंबर की मतगणना का इंतजार पूरे देश में ही नहीं, बल्कि विदेश में बैठे बिहारी भी करेंगे। सियासी पार्टियों ने ऐसे-ऐसे इरादे जाहिर किए हैं कि यकीनन, बिहार बदलने वाला है।
