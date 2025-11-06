उत्साह से मतदान

संक्षेप: बिहार में पहले चरण के मतदान का शांतिपूर्वक संपन्न होना सुखद और प्रशंसनीय है। शाम पांच बजे तक हुए 60 प्रतिशत से ज्यादा मतदान से स्पष्ट हो गया कि अंतिम रूप से इस बार मतदान प्रतिशत सराहनीय रहने वाला है। पिछले विधानसभा चुनाव से ज्यादा मतदान से विश्लेषकों के कान खड़े हो गए हैं…

बिहार में पहले चरण के मतदान का शांतिपूर्वक संपन्न होना सुखद और प्रशंसनीय है। शाम पांच बजे तक हुए 60 प्रतिशत से ज्यादा मतदान से स्पष्ट हो गया कि अंतिम रूप से इस बार मतदान प्रतिशत सराहनीय रहने वाला है। पिछले विधानसभा चुनाव से ज्यादा मतदान से विश्लेषकों के कान खड़े हो गए हैं, तो आश्चर्य नहीं। पहले चरण के मतदान में बड़ी संख्या में महिलाओं को वोट डालते देखा गया है, इससे भी कयासों को बल मिला है। बिहार के कुल 243 विधानसभा क्षेत्रों में से 121 पर मतदान हुआ है। जिसमें मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ एनडीए और प्रमुख विपक्षी महागठबंधन के बीच है और तीसरे पक्ष के रूप में जन सुराज पार्टी भी अपना भाग्य आजमा रही है। इस बार बागी भी बड़ी संख्या में खड़े हैं, तो वोट कटने की आशंकाओं से विश्लेषण की जटिलता बढ़ गई है। बड़े पैमाने पर मतदान के बावजूद यह नहीं कहा जा सकता कि बिहार में हवा किसके पक्ष में बह रही है? हर पक्ष के पास अपने मजबूत मुद्दे हैं और सबने मतदाताओं को लुभाने के लिए हरसंभव प्रयास किए हैं, तो मतदाता भी पूरे मन से मतदान के लिए निकले हैं।

इस बार यह भी खास गौर करने की बात है कि दोपहर एक बजे तक ही मतदान का आंकड़ा 42 प्रतिशत के पार पहुंच गया था। मतदान केंद्रों पर लगी लंबी कतारें गवाही देने लगी थीं कि बिहार के लोगों के लिए इस चुनाव का क्या महत्व है? आज बिहार एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है और मतदाताओं को जिस तरह से खुश करने की कोशिश हुई है, उससे पता चलता है कि जीते कोई भी, बिहार में सरकार की कार्यशैली और गति बदलने वाली है। लोगों की आकांक्षाओं-अपेक्षाओं में वृद्धि हुई है। फिलहाल, मतदान की चर्चा करें, तो दोपहर एक बजे गोपालगंज में जब मतदान 47 प्रतिशत को छू रहा था, तब पटना में मतदान 37 प्रतिशत तक पहुंचा था। इसका मतलब है कि छोटे शहरों और गांवों में मतदान के प्रति ज्यादा उत्साह है। अक्सर यह कह दिया जाता है कि ज्यादा मतदान का एक संकेत सत्ता परिवर्तन होता है, पर विगत दशक में अनेक मौके आए हैं, जब ज्यादा मतदान सत्तारूढ़ दल या गठबंधन के पक्ष में गया है। एक अन्य संकेत है कि महिलाओं के वोट नीतीश कुमार के पक्ष में ज्यादा पड़ते हैं और इस बार मतदान में महिला भागीदारी ज्यादा दिख रही है। हालांकि, ये सामान्य विश्लेषण हैं, जो परिणाम के बाद किनारे धरे रह जाएं, तो आश्चर्य नहीं। भारी मतदान से कोई भी सुनिश्चित संकेत निकालना समझदारी नहीं है।