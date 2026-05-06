ईरान की निंदा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ खड़े होते हुए ईरान द्वारा किए गए हमले की जो निंदा की है, वह अभूतपूर्व है। यह बहुत दुखद है कि ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात या यूएई के फुजैराह बंदरगाह पर बैलिस्टिक मिसाइलों…

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ खड़े होते हुए ईरान द्वारा किए गए हमले की जो निंदा की है, वह अभूतपूर्व है। यह बहुत दुखद है कि ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात या यूएई के फुजैराह बंदरगाह पर बैलिस्टिक मिसाइलों, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से हमला किया। ध्यान रहे, भारत इस युद्ध का पक्षधर नहीं है और वह जल्द से जल्द युद्ध-विराम के पक्ष में है। यूएई भी युद्ध नहीं चाहता है और भारत से उसकी मित्रता छिपी नहीं है। ईरान भी भारत का मित्र देश है, पर यूएई का भारत से तालमेल ज्यादा बेहतर है। बड़ी संख्या में भारतीय इस संपन्न, खूबसूरत, अपेक्षाकृत ज्यादा उदार व समावेशी देश में रहते हैं। कई भारतीयों के लिए यह दूसरे घर की तरह है। अत: भारत द्वारा यूएई पर हमले की निंदा स्वागत के योग्य है। अक्सर कहा जाता है कि भारत ऐसे मौकों पर ठोस फैसले नहीं ले पाता और चुप्पी साध लेता है। इस पृष्ठभूमि में भी भारत द्वारा की गई निंदा से पूरे पश्चिम एशिया में ऐसा सकारात्मक संदेश जाएगा, जो आज बहुत जरूरी है।

यह प्रशंसनीय है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने न सिर्फ यूएई के साथ एकजुटता दिखाई है, बल्कि होर्मुज समुद्री मार्ग में नौवहन की आजादी बहाल करने की भी अपील की है। यूएई की अमेरिका और इजरायल से मित्रता ईरान को नागवार गुजर रही है। ईरान पर अमेरिका-इजरायल ने मिलकर हमला किया है, लेकिन रणनीति के तहत ईरान आसपास के देशों को निशाना बना रहा है, ताकि अपने पक्ष में सामरिक दबाव बना सके। बेशक, ईरान एक बड़ी सैन्य ताकत है, लेकिन उसका अपने करीबी पड़ोसियों के प्रति ऐसा हिंसक व्यवहार बड़े अफसोस की बात है। ईरान के अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते अब पता नहीं कब सामान्य हो पाएंगे? ईरान द्वारा फुजैराह बंदरगाह पर किया गया हमला सुनियोजित था, क्योंकि यह बंदरगाह, खोर फक्कन बंदरगाह के अलावा, होर्मुज के बाहर और ओमान की खाड़ी में स्थित है। यह बंदरगाह भारत के लिए भी बहुत महत्व रखता है। अगर इस बंदरगाह से तेल-गैस के जहाजों का संचालन सहजता से होने लगे, तब होर्मुज से गुजरने की जरूरत नहीं रह जाएगी। यहां यह भी समझने की जरूरत है कि यूएई तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक से बाहर निकल आया है। उसके बाहर निकल आने से भारत जैसे मित्र देशों को ज्यादा फायदा है। वैसे भी, भारत को तेल की आपूर्ति करने वाले पांच देशों में यूएई शामिल है। यूएई से ज्यादा से ज्यादा तेल-गैस लेना भारत के लिए मुफीद है।