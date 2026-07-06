Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शोक और उपहास

Hindustan लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

ईरान में मातम और नाराजगी का माहौल है। जहां अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को आखिरी विदाई देते हुए ईरानवासी रो रहे हैं, वहीं नाराजगी उस अमेरिका पर है, जिसकी वजह से ईरान को ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं…

शोक और उपहास

ईरान में मातम और नाराजगी का माहौल है। जहां अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को आखिरी विदाई देते हुए ईरानवासी रो रहे हैं, वहीं नाराजगी उस अमेरिका पर है, जिसकी वजह से ईरान को ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। तेहरान की गलियों में मातम का इजहार करने वालों का ऐसा सैलाब उतर आया है कि दुनिया दंग है। ऐसे बहुत लोग हैं, जिन्हें अब 86 वर्षीय अयातुल्ला अली खामेनेई की शोहरत का अंदाजा हो रहा है। खामेनेई ने साल 1989 से इस साल 28 फरवरी तक ईरान का दृढ़ता से नेतृत्व किया। ईरानवासी बार-बार याद कर रहे हैं कि कैसे अमेरिकी-इजरायली हमलों के पहले दिन ही उनके नेता शहीद कर दिए गए। बहुत सब्र के साथ ईरानी प्रशासन ने खामेनेई की आखिरी विदाई का इंतजार किया है। अब जब युद्ध-विराम चल रहा है, तब ईरान अपने सर्वोच्च नेता को अपनी तहजीब के हिसाब से, पूरी इज्जत से अलविदा कह रहा है। भारत सहित दुनिया भर के हजारों नेता और प्रतिनिधि ईरान के साथ इस गमी में शामिल हुए हैं।

बेशक, ईरान और उसकी नीतियों से किसी की असहमति हो सकती है; सभी मुस्लिम देश भी ईरान के साथ नहीं हैं, लेकिन किसी बड़े नेता को श्रद्धांजलि पूरी तरह से शांति का समय है। ऐसे समय में, दुनिया के हर नेता को संयम और समझ का परिचय देना चाहिए, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिए हैं, उसकी कतई तारीफ नहीं हो सकती। वह एक तरह से शोक का उपहास ही उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें ईरानी नेता की इतनी लोकप्रियता का अंदाजा नहीं था। यहां अव्वल तो यह कहना चाहिए कि खामेनेई की ताजा लोकप्रियता में ट्रंप का भी बड़ा योगदान है। दिसंबर से फरवरी तक जो ईरानी अमेरिका के साथ थे, जो अपनी जान का जोखिम उठाकर मुल्क की सड़कों पर बगावत का झंडा बुलंद कर रहे थे, वे भी अमेरिकी हमले के बाद खामेनेई के समर्थन में आ गए। ईरान में जिस तरह से आम लोगों या स्कूल को निशाना बनाया गया, उससे वहां अमेरिका के प्रति नाराजगी तेजी से बढ़ी। अब वहां अमेरिका के प्रति जो नफरत दिख रही है, वह बेहद अशुभ संकेत है। यह कोई पहली बार नहीं है, जब कुछ पीड़ित लोगों ने अपने देश में अच्छे बदलाव के लिए अमेरिका का आह्वान किया था, लेकिन अमेरिका द्वारा की गई बेरहम दखलंदाजी ने सब कुछ बिगाड़ दिया। काश! खामेनेई की लोकप्रियता का अंदाजा पहले ही डोनाल्ड ट्रंप को हो जाता, तो शायद युद्ध की नौबत ही नहीं आती। अब जो तबाही हो चुकी है, क्या उसे ईरान भूल पाएगा?

यह दुनिया के लिए दुखद दौर है, जब ईरान में शोक मनाने के लिए नेता जुटे हैं। मौके की नजाकत को न समझते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो कहा है, उसे नजरंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि यह मौका है, जब ईरान का शीर्ष नेतृत्व एक जगह जुटा है और उसे एक झटके में खत्म किया जा सकता है। वैसे, अगले ही वाक्य में ट्रंप ने यह भी कहा है कि वह ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि समझौते के लिए वार्ता चल रही है। फिर भी, उनकी अगंभीरता ने विश्व राजनय पर अपने गहरे पंजे छोड़ दिए हैं। दुश्मनों को भी ऐसे इजहार से नहीं नवाजा जाता है। इसके जवाब में ईरान का बयान ज्यादा मुफीद है कि अमेरिका के पास न तो सभ्यता है और न इतिहास। ऐसे अमेरिकी नेता पर कौन यकीन करेगा? आश्चर्य नहीं कि ईरान अपने नए सुप्रीम नेता को सामने नहीं ला रहा है। अविश्वास का संकट गहरा है। आज विश्व में जहां शोक का उपहास रोकने की जरूरत है, वहीं रोष को भी आपा नहीं खोना चाहिए।

Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan

हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। करीब एक सदी से यह अखबार हिंदी भाषी पाठकों की पसंद बना हुआ है। देश-दुनिया की Hindi News को पढ़ने के लिए यह अखबार लगातार पाठकों की पसंद बना हुआ है। इसके अतिरिक्त समकालीन मुद्दों पर त्वरित टिप्पणी, विद्वानों के विचार और साहित्यिक सामग्री को भी लोग पसंद करते रहे हैं। यहां आप ग्लोबल से लोकल तक के सभी समाचार एक ही स्थान पर पा सकते हैं। हिन्दुस्तान अखबार आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों की खबरें प्रदान करता है। दक्षिण भारत के राज्यों की खबरें भी आप यहां पाते हैं।

इसके अतिरिक्त मनोरंजन, बिजनेस, राशिफल, करियर, ऑटो, गैजेट्स और प्रशासन से जुड़ी खबरें भी यहां आप पढ़ सकते हैं। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है।

और पढ़ें
India

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।