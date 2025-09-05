दागदार मंत्री

यह सूचना न केवल चौंकाती है, हमें सोचने पर भी विवश करती है कि भारत के लगभग 47 प्रतिशत मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपराधिक मामलों में भी हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध के गंभीर मामले शामिल हैं…

यह सूचना न केवल चौंकाती है, हमें सोचने पर भी विवश करती है कि भारत के लगभग 47 प्रतिशत मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपराधिक मामलों में भी हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध के गंभीर मामले शामिल हैं। ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ अर्थात एडीआर का यह अध्ययन खास मायने रखता है। अभी हाल ही में तीन विधेयक संसद में पेश किए गए थे, ताकि गंभीर आपराधिक मामलों में अगर किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को 30 दिन भी जेल में रहना पड़े, तो उसे स्वत: पदमुक्त मान लिया जाए। इस संशोधन का अनेक दलों और नेताओं ने विरोध किया है। आशंका जताई गई कि अगर ये कानून बन गए, तो उनका दुरुपयोग होगा, जिससे विपक्षियों को निशाना बनाया जाएगा। जिस देश में 47 प्रतिशत के करीब मंत्रियों के दामन पर आपराधिक दाग हों, वहां कड़े कानून के विरोध को समझा जा सकता है। जैसी चालू परिपाटी रही है, उसमें किसी भी कानून के दुरुपयोग को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता। संभव है कि कुछ मंत्रियों के खिलाफ मामले दर्ज करने में कानून का दुरुपयोग हुआ हो, फिर भी समग्रता में चिंता वाजिब है।

गौर करने की बात है कि 27 राज्यों, तीन केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कुल 643 मंत्रियों के स्व-शपथ पत्रों की जांच की गई है। चुनाव सुधार के लिए काम करने वाली प्रसिद्ध संस्था एडीआर ने पाया है कि 302 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 174 पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। भाजपा के 40 प्रतिशत मंत्रियों के खिलाफ, तो कांग्रेस के 74 प्रतिशत मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक के लगभग 87 प्रतिशत मंत्रियों पर आपराधिक आरोप हैं। वास्तव में, देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है, जिसमें आपराधिक दाग वाले नेता न हों। हालांकि, यह दाग तेलुगु देशम पार्टी पर सबसे गाढ़ा है, उसके 96 प्रतिशत मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले बताते हैं कि कथित साफ छवि वाले राजनीतिक दल भी अपने नेताओं पर लगने वाले दाग को गंभीरता से नहीं लेते हैं। पहले यह उम्मीद जताई गई थी कि राजनीतिक दल स्वयं दागदार नेताओं को किनारे कर देंगे, मगर इसमें कामयाबी नहीं मिल रही है। यह उम्मीद भी रहती है कि राजनेताओं के मामले में जल्दी सुनवाई और फैसला होना चाहिए, लेकिन इसमें भी सफलता नहीं मिल पा रही है। ऐसे में, न तो हम दागदार विधायकों, सांसदों से बच सकते हैं और न दागदार मंत्रियों से।