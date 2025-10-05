विदा होता मानसून
देश से मानसून की विदाई हो रही है और विदा होते मानसून का जो रौद्र रूप बिहार, बंगाल में दिखा है, वह दुखद व चिंताजनक है। भारी बारिश, भूस्खलन, दुर्घटना, पेड़ गिरने, बिजली गिरने से करीब चालीस लोगों की मौत हुई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। वैसे तो उत्तर भारत के एक बड़े इलाके में बारिश की चेतावनी जारी है, पर विशेष रूप से बिहार और बंगाल में जैसी बारिश हो रही है, उससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। उड़ानों पर असर पड़ा है। सड़क परिवहन ही नहीं, रेल परिवहन पर भी पेड़ गिरने से असर हुआ है। कर्मनाशा नदी और उसकी सहायक नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण रोहतास और कैमूर जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति है, जबकि सासाराम शहर में व्यापक जलभराव देखा गया है। भारी बारिश के चलते पटना, सारण, सीवान और गोपालगंज जिलों में अनेक जगह गंभीर जलभराव हो गया है। बिहार में ही कम से कम 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। दरअसल, उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून सक्रिय है, जहां शुक्रवार और शनिवार को 210 मिमी से अधिक वर्षा दर्ज हुई है। लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि अभी दो-तीन दिन भारी बारिश का प्रकोप बना रह सकता है।
उधर, पश्चिम बंगाल में खासकर दार्जिलिंग में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते सड़कें धंस गई हैं, तो एक लोहे का पुल भी ढहा है। पहाड़ी राज्यों से मानसून जा चुका है, लेकिन वहां भी अनेक जगहों पर भारी बारिश, ओलावृष्टि, बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है। दक्षिण भारत में भी भारी बारिश की स्थिति है, तो पश्चिमी भारत के एक बड़े इलाके में समुद्री तूफान शक्ति का असर देखा जा रहा है। मानसून के इस समय में सचेत रहने की जरूरत है। अनावश्यक यात्राओं से बचना जरूरी है। किसी भी प्रकार का जोखिम उठाकर कुछ करना ठीक नहीं है। वास्तव में, दशहरे के दिन से ही मौसम में परिवर्तन दिख रहा था। अब तक जिन इलाकों या जिलों में कम बारिश हुई है, वहां भी भारी बारिश के मंजर हैं। उत्तर भारत में ऐसी बारिश से फसल के नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया गया है, पर वास्तव में, जलभराव से उत्पादन पर असर पड़ना तय है। केवल प्रकृति को दोष देने के बजाय प्रभावित इलाकों में शासन, प्रशासन को पूरी मुस्तैदी के साथ जरूरतमंदों के साथ खड़े होना चाहिए।
बेशक, बिहार और उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में जरूरी जल बरसा है, पर इससे समग्रता में बारिश की कमी पूरी नहीं होगी। मिसाल के लिए, इतनी बारिश के बावजूद मानसून के पूरे सत्र में मुजफ्फरपुर में कुल मिलाकर 50 प्रतिशत से कम जल बरसा है, तो सारण में 45 प्रतिशत कम। हालिया, तेज बारिश के बावजूद समग्रता में कुशीनगर और देवरिया, दो ऐसे जिले हैं, जहां इस साल बारिश बहुत कम हुई है। राजधानियों की बात करें, तो दिल्ली, लखनऊ, पटना में सामान्य, जबकि रांची, शिमला, देहरादून में अच्छी बारिश दर्ज हुई है। इस साल पूरे देश में मानसून बहुत अच्छा रहा है, पर कहीं-कहीं भारी बारिश से जान-माल को जो नुकसान हुआ है, उसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। बदलते पर्यावरण के साथ बारिश का मिजाज बदल रहा है और उसकी आक्रामकता को झेलने के लिए हमें पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। यह बचाव के लिए हर संभव उपाय सोचने व कदम उठाने का समय है। हमें ऐसे पुख्ता इंतजाम करने होंगे कि हम अच्छी बारिश होने पर न्यूनतम नुकसान उठाते हुए अधिकतम लाभ ले पाएं।
