न्याय सुनिश्चित हो
वर्ष 2026 में विवाद की हद तक चर्चित रहे यूजीसी समानता संबंधी नियमों पर केंद्र सरकार ने पुनर्विचार के संकेत दिए हैं, तो आश्चर्य नहीं। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों के हित में ये नियम विश्वविद्यालय परिसरों में न्याय सुनिश्चित करने…
वर्ष 2026 में विवाद की हद तक चर्चित रहे यूजीसी समानता संबंधी नियमों पर केंद्र सरकार ने पुनर्विचार के संकेत दिए हैं, तो आश्चर्य नहीं। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों के हित में ये नियम विश्वविद्यालय परिसरों में न्याय सुनिश्चित करने के लिए 13 जनवरी को अधिसूचित किए गए थे, लेकिन इन पर शिकायतों की बौछार हो गई थी। इन शिकायतों के मद्देनजर ही सर्वोच्च न्यायालय ने 29 जनवरी को इन नियमों को लागू करने पर रोक लगा दी थी। उसके बाद से सरकार पर दोतरफा दबाव बना हुआ है और वह अनिर्णय में दिखती रही है। जहां दलित-आदिवासी संगठन इसे लागू कराने के लिए दबाव बढ़ाते रहे हैं, तो समाज के बाकी वर्गों में इन नियमों को लेकर असंतोष और नाराजगी बनी हुई है। इन नियमों के खिलाफ जगह-जगह प्रदर्शन भी हुए हैं। खैर, सरकार ने गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय को बता दिया है कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के 2026 के समानता संबंधी नियमों पर पुनर्विचार के लिए एक समिति गठित करने पर विचार कर रही है। वंचित वर्गों के लिए विशेष सुविधा अच्छी बात है, लेकिन गैर-वंचित वर्गों के साथ अन्याय होना भी सरासर गलत है।
ध्यान रहे, वंचित वर्ग के छात्रों को न्याय देने के लिए जो व्यवस्था नए यूजीसी समानता नियमों के तहत की गई, उसमें गैर-वंचित वर्गों की पूरी सुनवाई होने पर भी संदेह है। वंचित वर्ग के छात्र की शिकायत गैर-वंचित वर्ग के छात्र के करियर और जीवन पर बहुत भारी पड़ सकती है। एक शिकायत यह भी कि नए नियमों के तहत सुनवाई करने वाले तंत्र में गैर-वंचित वर्गों के लिए कोई जगह नहीं है। न्यायालय में भी यही आशंका जताई गई है कि नए नियमों के अस्पष्ट प्रावधानों का दुरुपयोग होगा और समाज पर खतरनाक असर पड़ेगा। अब भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा केंद्र सरकार को नियमों की समीक्षा करने की सलाह देने के बाद पुनर्विचार की बात सामने आई है। वैसे भी, केंद्र सरकार के लिए यह मजबूरी है कि वह पुनर्विचार करे और जरूरी संशोधन भी करे, ताकि नए नियमों को न्यायालय की भी हरी झंडी मिल जाए। केंद्र सरकार भी चाहेगी कि यूजीसी के नए नियम समाज में भेदभाव न बढ़ाएं। सवर्णों या पिछड़ों को नाराज करने के अपने राजनीतिक खतरे हैं। दूसरी ओर, नए नियमों से अगर समाज में अन्याय बढ़ा, तो इससे भी व्यवस्था का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। गौरतलब है, एसटी-एससी ऐक्ट से भी बहुत शिकायतें रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इन शिकायतों को दूर करने की कोशिश की थी, पर सरकार ने कानून में ही बदलाव कर दिए। आज की राजनीति ऐसी है कि सरकार अगर ठान ले, तो कानून या नियम एकतरफा बनाए जा सकते हैं, लेकिन दुष्परिणामों का भी आकलन कर लेना चाहिए।
यह देखना भी न्यायालय का ही काम है कि किसी कानून या नियम का दुरुपयोग न हो। क्या एससी-एसटी ऐक्ट में झूठी शिकायतों के खिलाफ कार्रवाई का यथोचित प्रावधान है? क्या यूजीसी समानता संबंधी नए नियमों में झूठी या सच्ची शिकायतों के विरुद्ध कोई सख्त प्रावधान है? किसी कानून का एक ओर ज्यादा झुका होना न्यायालय की निगाह में आना चाहिए, लेकिन उससे पहले उन लोगों को सावधान रहना होगा, जो इस तरह के एकतरफा कानून या नियम बनाते हैं। दलितों-वंचितों को न्याय दिलाने वाले कानून बहुत कड़े हों, लेकिन उनका सदुपयोग भी सुनिश्चित होना चाहिए।
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