वोट पर फिर सवाल

Wed, 5 Nov 2025
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर कथित ‘वोट चोरी’ पर सबका ध्यान खींचने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीते हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारी चुनावी धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कुछ प्रमाण पेश किए हैं। इन सभी साक्ष्यों की जमीनी पड़ताल अवश्य होनी चाहिए। अव्वल तो बिहार में पहले दौर के मतदान से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी की इस प्रस्तुति का राजनीतिक पहलू छिपा नहीं है, किंतु राजनीति से परे जाकर भी लोगों को आश्वस्त करना जरूरी है। जो आरोप हैं, उनका अकाट्य उत्तर चुनाव आयोग को देना चाहिए। अगर मतदाता सूची में सुधार की जरूरत है, तो यह काम जल्दी होना चाहिए। चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के बाद 12 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में पुनरीक्षण का काम शुरू किया है, पर दुर्भाग्य की बात है कि विपक्षी दलों द्वारा शासित कुछ राज्य ऐसे किसी पुनरीक्षण के खिलाफ हैं। कथित वोट चोरी के आरोप में दम है, तो सभी विपक्षी दलों को पुनरीक्षण के पक्ष में एकजुट हो जाना चाहिए।

ध्यान रहे, मतदाता सूची के साथ कथित छेड़छाड़ पर राहुल गांधी की यह तीसरी प्रेसवार्ता थी। इससे पहले की प्रेस वार्ता में उन्होंने चुनाव आयोग पर बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने और जोड़ने के आरोप लगाए थे। साथ ही, वोट चोरी संबंधी हाइड्रोजन बम होने का दावा किया था। अब एक ब्राजीलियाई मॉडल की तस्वीर दिखाकर कांग्रेस नेता ने 22 वोट डाले जाने के आरोप लगाए हैं। एक अन्य मामले में एक ही तस्वीर का इस्तेमाल 223 वोटों के लिए किया गया बताया है। उनका यह आरोप बहुत गंभीर है कि हरियाणा में कांग्रेस वोट चोरी की वजह से ही हारी है। क्या हरियाणा में हर आठ में से एक वोट वाकई फर्जी है? इसका यथोचित निराकरण चुनाव आयोग को करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने घोषणा के साथ चुनाव आयोग और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर चिंता जाहिर की है। इन सवालों के ठोस जवाब आने ही चाहिए। वैसे, चुनाव आयोग ने पहली नजर में आरोपों को खारिज कर दिया है। यहां दो बातें हैं, जो आयोग की ओर से सामने आई हैं। पहली यह कि हरियाणा में मतदाता सूची के खिलाफ कोई अपील नहीं हुई। दूसरी यह कि अगर कांग्रेस के पोलिंग एजेंटों को फर्जी मतदान का संदेह था, तो उन्होंने बूथ पर आपत्ति क्यों नहीं जताई? मतदाता सूची जब बनती है, तब उसमें पार्टी के एजेंटों का भी योगदान होता है। अगर कोई पार्टी यह ठान ले कि उसके क्षेत्र में एक भी फर्जी मतदाता नहीं होगा, तो वह फर्जी मतदान को रोक सकती है। क्या कुछ बड़ी खामियों से भरी भारतीय राजनीति में यह मुमकिन है?

जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो उसने आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा है कि राहुल गांधी गंभीर नहीं हैं, उनका एक भी एटम बम फटता नहीं है। भाजपा ने ध्यान दिलाया कि राहुल गांधी पहले एक वोटर मिंता देवी की तस्वीर दिखा चुके हैं, जबकि स्वयं मिंता देवी ने किसी फर्जीवाड़े से साफ इनकार किया था। सत्ता पक्ष यह मानता है कि चुनाव हारने के बाद इस तरह के आरोप लगाना कांग्रेस की आदत बन गई है। हालांकि, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि देश में कांग्रेस मतदाता सूची के प्रति असंख्य लोगों के मन में संदेह पैदा करने में सफल दिख रही है, तो अब उपाय यही है कि सभी पार्टियां मतदाता सूची में संशोधन या पुनरीक्षण के लिए समर्पित हो जाएं। सजग पुनरीक्षण ही मतदाता संबंधी शिकायतों का पटाक्षेप कर सकता है। चुनाव और चुनाव आयोग को ऐसे अप्रिय प्रश्नों से परे लाना समय की मांग है।